Citi: Πιθανή υπέρβαση των εκτιμήσεων στο α’ εξάμηνο για την Coca-Cola HBC

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Θετικές επιδόσεις για την Coca-Cola HBC στο δεύτερο τρίμηνο και το πρώτο εξάμηνο του 2026 προβλέπει η Citi, εκτιμώντας ότι η εταιρεία θα ξεπεράσει τις προβλέψεις της αγοράς και θα προχωρήσει σε αναβάθμιση της καθοδήγησής της για την οργανική αύξηση των λειτουργικών κερδών (EBIT) κατά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της στις 6 Αυγούστου.

Η αμερικανική τράπεζα διατηρεί τη σύσταση «Neutral» για τη μετοχή, αυξάνοντας ωστόσο την τιμή-στόχο στις 50,25 στερλίνες από τα προηγούμενα επίπεδα. Παρά τη συνεχιζόμενη θετική δυναμική στα κέρδη και την αναμενόμενη ενίσχυση των αποτελεσμάτων από την ολοκλήρωση της συναλλαγής με την Coca-Cola Beverages Africa (CCBA) στο δεύτερο εξάμηνο του 2026, η Citi θεωρεί ότι η αποτίμηση της εταιρείας παραμένει απαιτητική, με δείκτη P/E περίπου 20 φορές τα κέρδη, ενώ επισημαίνει και τη σημαντική έκθεση της Coca-Cola HBC στη ρωσική αγορά.

Για τον λόγο αυτό προτιμά τον κλάδο της μπύρας, με κορυφαίες επιλογές τις Carlsberg, AB InBev και Heineken.

Ευνοϊκές συνθήκες για την Coca-Cola HBC στην Ευρώπη

Η Citi αποδίδει τις καλύτερες προοπτικές του δεύτερου τριμήνου στις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες στην Ευρώπη, καθώς και στην αναβολή της εφαρμογής του συστήματος επιστροφής εγγύησης συσκευασιών (Deposit Return Scheme – DRS) στην Ελλάδα για το τέταρτο τρίμηνο, εξέλιξη που εκτιμά ότι ενίσχυσε τους όγκους πωλήσεων περισσότερο από ό,τι ανέμενε η αγορά.

Ειδικότερα, προβλέπει οργανική αύξηση των όγκων πωλήσεων κατά 3,9% στο δεύτερο τρίμηνο, έναντι εκτίμησης της αγοράς για 3,1%, καθώς και οργανική αύξηση των καθαρών εσόδων από πωλήσεις (OSG) κατά 6,5%, έναντι συναίνεσης 5,9%. Παράλληλα, επισημαίνει ότι το δεύτερο τρίμηνο περιλαμβάνει και την τελευταία επίπτωση από τη στρατηγική της εταιρείας να δώσει προτεραιότητα στα πιο κερδοφόρα προϊόντα νερού στην Ιταλία, γεγονός που επιβάρυνε τους όγκους πωλήσεων.

Για το πρώτο εξάμηνο του έτους, η Citi εκτιμά ότι η οργανική αύξηση των λειτουργικών κερδών (EBIT) θα διαμορφωθεί στο 13,4%, υπερβαίνοντας τόσο την προηγούμενη δική της πρόβλεψη (12,5%) όσο και τη μέση εκτίμηση της αγοράς (11,3%). Σύμφωνα με τον οίκο, τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου ενισχύθηκαν και από τις τέσσερις επιπλέον ημέρες πωλήσεων που είχε το πρώτο τρίμηνο. Παράλληλα, προβλέπει οργανική αύξηση όγκων 6,5% και αύξηση των οργανικών καθαρών εσόδων από πωλήσεις 8,8% στο εξάμηνο.

Αναμένεται αναβάθμιση των προβλέψεων για το 2026

Με βάση την καλύτερη του αναμενομένου πορεία των πωλήσεων στο δεύτερο τρίμηνο, αλλά και την ισχυρή συνεισφορά της κερδοφορίας στο πρώτο εξάμηνο, η Citi εκτιμά ότι η διοίκηση της Coca-Cola HBC θα αναβαθμίσει την πρόβλεψή της για την οργανική αύξηση των λειτουργικών κερδών το 2026 στο εύρος 9%-11%, έναντι προηγούμενης καθοδήγησης 7%-10%, υπό την προϋπόθεση ότι οι καιρικές συνθήκες στην Ευρώπη θα παραμείνουν ευνοϊκές και κατά το τρίτο τρίμηνο.

Παράλληλα, αναμένει ότι η εταιρεία θα προβλέψει οργανική αύξηση των καθαρών εσόδων από πωλήσεις (OSG) 6%-7% για το σύνολο της χρήσης.

Η Citi αναθεωρεί επίσης προς τα πάνω τις δικές της εκτιμήσεις για το 2026. Συγκεκριμένα, προβλέπει οργανική αύξηση των όγκων πωλήσεων κατά 3,5% (από 3,3% προηγουμένως και έναντι εκτίμησης της αγοράς για 2,9%), οργανική αύξηση των καθαρών εσόδων από πωλήσεις κατά 5,9% (από 5,7% προηγουμένως και έναντι συναίνεσης 5,8%) και οργανική αύξηση των λειτουργικών κερδών (EBIT) κατά 10%, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης 9,6% και εκτίμησης της αγοράς για 9,2%.