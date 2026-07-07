Mastercard: Τα «skilliday» αλλάζουν τον τρόπο που ταξιδεύουν οι Ευρωπαίοι

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Η τάση των «skilliday» αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο ταξιδεύουν οι Ευρωπαίοι, καθώς ολοένα και περισσότεροι συνδυάζουν τις διακοπές τους με την εκμάθηση μιας νέας δεξιότητας. Σύμφωνα με νέα έρευνα της Mastercard, σχεδόν οι μισοί Ευρωπαίοι, ποσοστό 48%, σχεδιάζουν αυτό το καλοκαίρι να μάθουν κάτι νέο κατά τη διάρκεια των διακοπών τους, ενώ το 37% έχει ήδη κλείσει ταξίδι με αυτόν ακριβώς τον στόχο.

Ο όρος «skilliday» προκύπτει από τη σύνθεση των λέξεων skills και holiday και περιγράφει ταξίδια που συνδυάζουν αναψυχή και εμπειρική μάθηση. Η έρευνα, στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 27.000 ταξιδιώτες από 28 ευρωπαϊκές χώρες, δείχνει ότι οι Ευρωπαίοι αναζητούν πλέον διακοπές με περισσότερο περιεχόμενο και μεγαλύτερη προσωπική αξία.

Η Gen Z οδηγεί την τάση

Η τάση είναι ιδιαίτερα ισχυρή στις νεότερες ηλικίες, με το 57% των ατόμων 18-24 ετών και το 52% των ταξιδιωτών 25-34 ετών να έχουν ήδη οργανώσει αντίστοιχο ταξίδι. Παράλληλα, περισσότεροι από τους μισούς Ευρωπαίους, ποσοστό 51%, δηλώνουν ότι το ταξίδι αποκτά μεγαλύτερη αξία όταν συνοδεύεται από τη δυνατότητα να μάθουν κάτι νέο.

Σχεδόν οι μισοί, ποσοστό 48%, θεωρούν ότι οι δεξιότητες και οι γνώσεις που αποκομίζουν αποτελούν πλέον πιο πολύτιμο «αναμνηστικό» από τα παραδοσιακά σουβενίρ. Το στοιχείο αυτό αποτυπώνει μια ευρύτερη μετατόπιση από την κατανάλωση εμπειριών που έχουν μόνο ψυχαγωγικό χαρακτήρα, προς ταξίδια με πιο ουσιαστικό προσωπικό αποτύπωμα.

Τι θέλουν να μάθουν

Οι δραστηριότητες που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον περιλαμβάνουν την εκμάθηση βασικών φράσεων σε μια νέα γλώσσα, με ποσοστό 30%. Ακολουθούν τα μαθήματα μαγειρικής και οι γαστρονομικές εμπειρίες με τοπικούς σεφ, αλλά και η παραγωγή τοπικών προϊόντων και ποτών, όπως κρασί και τυριά, με ποσοστό 28% για καθεμία από τις δύο κατηγορίες.

Ενδιαφέρον καταγράφεται επίσης για δραστηριότητες ευεξίας και κίνησης, όπως γιόγκα, διαλογισμό και χορό, που συγκεντρώνουν 25%, καθώς και για παραδοσιακές τέχνες και χειροτεχνίες, με 24%. Στη λίστα ακολουθούν οι δημιουργικές δραστηριότητες, όπως φωτογραφία, ζωγραφική και συγγραφή, με 23%, ενώ σημαντικό είναι και το ενδιαφέρον για αθλητικά προγράμματα και υπαίθριες δραστηριότητες, με 19%.

Οφέλη για τον τουρισμό

Η Mastercard σημειώνει ότι η άνοδος των «skilliday» δημιουργεί νέες ευκαιρίες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου, ο οποίος απασχολεί έναν στους εννέα εργαζόμενους στην Ευρώπη και έχει σημαντική συμβολή στην οικονομία, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Δύο στους πέντε ταξιδιώτες, ποσοστό 42%, δηλώνουν πρόθυμοι να ξοδέψουν περισσότερα για ένα ταξίδι που τους επιτρέπει να αποκτήσουν νέα δεξιότητα, στρεφόμενοι συχνά σε τοπικούς παρόχους για πιο αυθεντικές εμπειρίες.

Η εξέλιξη αυτή μπορεί να λειτουργήσει θετικά για λιγότερο δημοφιλείς προορισμούς, αγροτικές περιοχές και περιόδους χαμηλότερης τουριστικής κίνησης, ενισχύοντας μια πιο ισορροπημένη κατανομή των τουριστικών ωφελειών. Στο πλαίσιο αυτό, οι «skilliday» δεν αποτελούν απλώς μια νέα ταξιδιωτική μόδα, αλλά έναν πιθανό μοχλό διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος στην Ευρώπη.

Τι λέει η Mastercard

Η Natalia Lechmanova, Chief Economist, Europe στο Mastercard Economics Institute, ανέφερε ότι η τάση αυτή αντικατοπτρίζει μια ευρύτερη αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι επιλέγουν να αξιοποιούν τα χρήματά τους, δίνοντας μεγαλύτερη αξία στις εμπειρίες. Όπως σημείωσε, τα ταξίδια που συνδυάζουν διακοπές και εκμάθηση νέων δεξιοτήτων προσφέρουν πιο ουσιαστική εμπειρία, ενώ μπορούν παράλληλα να ενισχύσουν λιγότερο δημοφιλείς προορισμούς και αγροτικές περιοχές.

Η Mastercard αναφέρει επίσης ότι μέσω της πλατφόρμας priceless.com προσφέρει στους κατόχους καρτών της πρόσβαση σε εμπειρίες σε όλο τον κόσμο, με στόχο την ανακάλυψη νέων προορισμών και την πιο άμεση επαφή με την τοπική κουλτούρα. Η εταιρεία υπογραμμίζει ότι η τεχνολογία και οι συνεργασίες της έχουν σχεδιαστεί ώστε να προσφέρουν ασφαλείς, απλές και διαθέσιμες ψηφιακές λύσεις πληρωμών.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2026 από τη Mastercard σε συνεργασία με την 3Gem, με δείγμα 27.000 ατόμων από 28 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Τα στοιχεία για τη συμβολή του τουρισμού στην ευρωπαϊκή οικονομία προέρχονται από την έρευνα Economic Impact Research 2025 του World Travel & Tourism Council.