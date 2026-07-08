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ΕΛΑΣ σε ρυθμούς εκλογών – Tέλος Ιουλίου τα πρώτα ονόματα στα ψηφοδέλτια

Ο Τσίπρας μιλά με τα μέλη, αμετακίνητο το ραντεβού του Σεπτέμβρη με τους πρώην, υπό αίρεση η συμμετοχή στα ψηφοδέλτια όσων παραιτούνται

Πολιτική 08.07.2026, 08:08
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ΕΛΑΣ σε ρυθμούς εκλογών – Tέλος Ιουλίου τα πρώτα ονόματα στα ψηφοδέλτια
Ρεπορτάζ Σωτήρης Μπολάκης

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Ο Αλέξης Τσίπρας φορτώνει διαρκώς το πρόγραμμά του το οποίο μέχρι τέλος Ιουλίου θυμίζει περισσότερο με δραστηριότητα πολιτικού αρχηγού σε επίσημη προεκλογική περίοδο.

Η διαρκής επιστράτευση νέων μέσων επικοινωνίας με τα μέλη του κόμματος και τους οπαδούς είναι βασικό στοιχείο της καμπάνιας που τρέχει ήδη από την Αμαλίας με τον πρώην πρωθυπουργό να έχει θέσει σε πλήρη εκλογική διάταξη το μηχανισμό της ΕΛΑΣ λαμβάνοντας ως δεδομένη την πρόωρη προσφυγή στις κάλπες το Σεπτέμβριο.

Ψηφοδέλτια

Οι παραιτήσεις και άλλων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ με κατεύθυνση την Αμαλίας άνοιξαν εκ νέου τα συζητήσεις για τις σχέσεις του κ. Τσίπρα με τους πρώην συντρόφους και για το πόσοι και ποιοι θα έχουν χώρο στα ψηφοδέλτια της ΕΛΑΣ.

Η εντύπωση που μένει από συνομιλίες με κορυφαία στελέχη της Αμαλίας, όταν η συζήτηση έρχεται στο θέμα της εισδοχής στην ΕΛΑΣ όλων όσοι αφήνουν την έδρα τους, είναι ότι σε αυτή τη φάση δεν υπάρχει κάποια αγωνία να τους υποδεχτούν στο κόμμα.

Οι εκτιμήσεις αυτή την ώρα είναι ότι ο πρώην πρωθυπουργός θέλει να φτάσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με την εικόνα της ανανέωσης αδιατάρακτη και επομένως δεν θα διακινδυνεύσει η ΕΛΑΣ να χάσει αυτό το κεκτημένο που ανέκοψε νωρίς την κυβερνητική προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων περί δημιουργίας του νέου ΣΥΡΙΖΑ.

Οι πληροφορίες του in ότι μέχρι τέλος Ιουλίου θα αρχίσουν να συμπληρώνονται και τα πρώτα ονόματα στα ψηφοδέλτια της ΕΛΑΣ επιβεβαιώνονται με τΙς μισές εκλογικές λίστες να αποτελούνται από ονόματα που έχουν υπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη.

Ακόμη και όσοι παραιτηθούν από τώρα θα δουν πρώτα τις επίσημες διαρροές των ονομάτων που βρίσκονται ήδη στην ΕΛΑΣ και αργότερα μέσα στο Σεπτέμβριο θα αρχίσουν να ακούγονται και τα δικά τους ονόματα και πάντα ανάλογα με το πότε τελικά θα γίνουν οι εκλογές.

Την απόφαση εξάλλου για το αν τελικά θα μπουν όλοι οι σημερινοί βουλευτές στα ψηφοδέλτια θα την πάρει ο κ. Τσίπρας με το ενδιάμεσο φίλτρο είτε της απευθείας συνεννόησης είτε με αμιγώς τα αντικειμενικά κριτήρια ότι δεν πρόκειται για πρόσωπα με αρνητικό φορτίο και έχουν κυρίως να προσφέρουν στη μάχη του σταυρού.

Από την Αμαλίας πάντως και εν μέσω επικείμενων παραιτήσεων αποφεύγουν ακόμη και άκομψα να τροφοδοτήσουν την οποιαδήποτε συζήτηση για μεταγραφές έστω και ως απλά μέλη στο νέο κόμμα όσων παραιτούνται ή σκέφτονται να παραιτηθούν τις επόμενες ημέρες.

Περιοδείες και διάδραση με τη βάση

Ο κ. Τσίπρας πάντως έχει βάλει σε μεγάλη κίνηση το οργανωτικό της ΕΛΑΣ με τον ίδιο να πυκνώνει εν μέσω θέρους τις περιοδείες του ενώ παράλληλα προγραμματίζονται σύμφωνα με πληροφορίες δυο θεματικές εκδηλώσεις με τη μια από αυτές να αφορά στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Αύριο θα βρεθεί στο Περιστέρι και τη Δευτέρα στη Μυτιλήνη με το οργανωτικό της Φιλελλήνων να έχει πάρει φωτιά για να ετοιμάσει και μια σειρά άλλων εκδηλώσεων που ακολουθούν.

Στο σχεδιασμό βρίσκεται και μια ευρεία διαδικτυακή συζήτηση με τα μέλη της ΕΛΑΣ μέσω της αναβαθμισμένης πλατφόρμας myelas.

Πιθανότατα ακόμη και εντός της εβδομάδας θα έχει ανακοινωθεί και η Πολιτική Επιτροπή των 71 με 75 μελών που θα προσιδιάζει με μια αντίστοιχη Κεντρική Επιτροπή, ενώ αγώνας δρόμου γίνεται και για τη συγκρότηση του κεντρικού Συντονιστικού οργάνου με την στελέχωση των συντονιστικών ομάδων ανά Νομό.

Πηγή: in.gr

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