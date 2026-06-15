Κυβέρνηση: Ένα θερμό καλοκαίρι στο Μαξίμου – Τα «καυτά» έγγραφα της Intellexa και η οσμή διαφθοράς

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ανεβαίνει επικίνδυνα ο υδράργυρος στο πολιτικό θερμόμετρο της χώρας. Τα νέα στοιχεία στον Κυριακάτικο Τύπο για το σκάνδαλο των υποκλοπών και το παράνομο λογισμικό Predator σπάνε… θερμόμετρα στο Μέγαρο Μαξίμου ενώ οι συνεχείς αποκαλύψεις για φαινόμενα διαφθοράς που βλέπουν το φως της δημοσιότητας λειτουργούν ως επιταχυντής πολιτικών εξελίξεων.

H συσσώρευση σκανδάλων δημιουργεί ένα εκρηκτικό πολιτικό κλίμα που αναμένεται να επιταχύνει τις εξελίξεις το επόμενο διάστημα

Η κυβέρνηση καλείται πλέον να διαχειριστεί μια κατάσταση ακραίων θερμοκρασιών όπου η «ανάσα δροσιάς» που προσφέρει η θερινή ραστώνη μοιάζει ανίσχυρη να ανακόψει το κύμα καύσωνα των επόμενων μηνών.

Οι νέες αποκαλύψεις και ο… χαλασμένος θερμοστάτης του Μαξίμου

Τα νέα στοιχεία για την υπόθεση των υποκλοπών και το παράνομο λογισμικό Predator που έφερε στο φως δημοσίευμα της εφημερίδας «Το Βήμα της Κυριακής» είναι άκρως αποκαλυπτικά.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα που υπογράφει ο Βασίλης Λαμπρόπουλος η πλευρά του ισραηλινού επιχειρηματία, Ταλ Ντίλιαν ισχυρίζεται ότι κατέχει έγγραφα ελληνικών κρατικών υπηρεσιών που λειτούργησαν ουσιαστικά ως «συστατικές επιστολές» για τη χρήση του συστήματος, με σκοπό να διευκολυνθεί η πώλησή του σε τρίτες χώρες.

Τα συγκεκριμένα έγγραφα αποτελούν ένα από τα τρία βασικά στοιχεία που φέρεται να επικαλείται η πλευρά Ντίλιαν, μαζί με συμφωνητικό συνεργασίας του 2020 μεταξύ της Intellexa και της ΕΥΠ, καθώς και ηλεκτρονική αλληλογραφία με Έλληνες κρατικούς υπαλλήλους για τεχνικά και διαχειριστικά ζητήματα σχετικά με τη χρήση του λογισμικού.

Εφόσον επαληθευτούν, τα στοιχεία αμφισβητούν άμεσα την εκδοχή που θέλει τη χρήση του Predator να είναι αποκλειστικά ιδιωτική υπόθεση, μια θέση που έχει υποστηριχθεί επίσημα στο παρελθόν.

Στο μεταξύ, με εκκρεμή τη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας για την εξέταση του ιδρυτή της Intellexa Ταλ Ντίλιαν και του πρώην Γραμματέα του πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη δημοσίευμα της εφημερίδας «Δημοκρατία» με τίτλο «Αυγουστιάτικο πραξικόπημα», υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση ετοιμάζει νομοθετική διάταξη μέσα στο καλοκαίρι, η οποία θα προβλέπει ότι υπήκοοι τρίτων χωρών, όπως ο κατηγορούμενος Ταλ Ντίλιαν, όταν διώκονται για αδικήματα που συνδέονται με δραστηριότητες κρατικής ασφάλειας ή αμυντικής τεχνολογίας, θα έχουν τη δυνατότητα να δικάζονται στη χώρα τους. Νομικοί κύκλοι κάνουν λόγο για μείζον σκάνδαλο στην περίπτωση που επιχειρηθεί τέτοια μεθόδευση.

Με τις αποκαλύψεις να είναι διαδοχικές, στον Γιάννη Σμυρλή που κατά τη θητεία του στο υπουργείο Εξωτερικών ενέκρινε τις άδειες εξαγωγής του Predator αναφέρεται ο συνήγορος θυμάτων των παράνομων παρακολουθήσεων, Ζαχαρίας Κεσσές, έχοντας υπόψη το δημοσίευμα του «Βήματος» και επισημαίνοντας πως «οι άδειες εξαγωγής της Intellexa και Krikel χορηγήθηκαν από τον κ. Σμυρλή είτε αυθημερόν είτε την επόμενη ημέρα σε αντίθεση με ότι συμβαίνει με τις άλλες άδειες εξαγωγής».

Το κύκλωμα των πολεοδομιών και οι… συμπτώσεις

Και ο υδράργυρος συνεχίζει να ανεβαίνει καθώς ακόμη ένα σκάνδαλο έρχεται να πλήξει την κυβέρνηση μετά και την παραίτηση δύο γενικών γραμματέων υπουργείων οι οποίοι –σύμφωνα με πληροφορίες που διαψεύδουν– συνδέονται με κατηγορούμενους για συμμετοχή στο κύκλωμα της πολεοδομίας, το οποίο τακτοποιούσε υποθέσεις προστίμων, αδειών κ.λπ., με το αζημίωτο.

Έξι προφυλακισμένοι και δύο γενικοί γραμματείς υπουργείων στο σπίτι τους, είναι ο έως τώρα απολογισμός των αποκαλύψεων για το φερόμενο κύκλωμα στις πολεοδομίες που φαίνεται ότι είχε απλώσει τα πλοκάμια του παντού. Η κυβέρνηση γι’ άλλη μια φορά αποφεύγει να πάρει σαφή θέση για το θέμα, υποβαθμίζοντας το γεγονός και υποστηρίζει πως για τις παραιτήσεις συντρέχουν «προσωπικοί λόγοι», ωστόσο ουδείς από την κυβέρνηση μπορεί να εξηγήσει τη χρονική συγκυρία που συνέβησαν αυτές και με διαφορά λίγων ημερών.

Σε θέση μάχης η αντιπολίτευση

Στην αντιπολίτευση οι κεραίες είναι όρθιες και οι αντιδράσεις σφοδρές μετά και την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφεύγοντας οποιαδήποτε αναφορά στις παραιτήσεις Γενικών Γραμματέων, επιχείρησε την απεμπλοκή της κυβέρνησης από τον πυρήνα του προβλήματος, και προσπάθησε να πείσει για την αποφασιστικότητά του να αντιμετωπίσει φαινόμενα διαφθοράς.

«Η μάχη με τη διαφθορά δεν κερδίζεται με ευχολόγια, αλλά με σχέδιο, επιμονή και πολιτική βούληση» ανέφερε. «Οι εστίες αδιαφάνειας και οι πελατειακές εξαρτήσεις αντιμετωπίζονται αποτελεσματικότερα όταν το κράτος αποκτά σύγχρονα εργαλεία ελέγχου, διαφάνειας και λογοδοσίας. Το μήνυμα είναι σαφές: δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν «ανέγγιχτοι»», πρόσθεσε.

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) σχολιάζει πως «χρειάζεται απύθμενο θράσος ώστε κάθε φορά που ένα κυβερνητικό σύστημα σαπίζει και τα γαλάζια παιδιά πιάνονται με τη γίδα στη πλάτη, ο αρχιερέας της διαφθοράς να επαίρεται και από πάνω ότι ίδιος εξάρθρωσε τα κυκλώματα».

Το ΠΑΣΟΚ, απευθυνόμενο στον πρωθυπουργό τονίζει πως «όσο και αν προσπαθεί να κρυφτεί, θα αναγκαστεί σύντομα να απολογηθεί για ακόμα ένα σκάνδαλο διαφθοράς».

Πηγή: in.gr