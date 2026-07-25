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Γερμανία: Χάνονται 15.000 θέσεις εργασίας κάθε μήνα στον βιομηχανικό τομέα

Η Τάνια Γκένερ, γενική διευθύντρια της BDI, χαρακτήρισε κρίσιμη την κατάσταση στη βιομηχανία στη Γερμανία

Inbox 25.07.2026, 12:45
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Γερμανία: Χάνονται 15.000 θέσεις εργασίας κάθε μήνα στον βιομηχανικό τομέα
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Ο βιομηχανικός τομέας της Γερμανίας χάνει περίπου 15.000 θέσεις εργασίας κάθε μήνα, προειδοποίησε η επικεφαλής της Ομοσπονδίας Γερμανικών Βιομηχανιών (BDI).

Η Τάνια Γκένερ, γενική διευθύντρια της BDI, δήλωσε στο dpa ότι η κατάσταση στην βιομηχανία είναι κρίσιμη.

Ωστόσο, υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για να ανατρέψουμε την κατάσταση, είπε.

«Είμαι πεπεισμένη ότι, αν προετοιμαστούμε κατάλληλα, θα έχουμε και πάλι όλες τις ευκαιρίες. Η καινοτομία αποτελεί εδώ και καιρό κορυφαία προτεραιότητα για πολλές εταιρείες», πρόσθεσε.

Η Γκένερ  ανέφερε ότι η επένδυση σε νέες τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, είναι ζωτικής σημασίας.

«Έχουμε όλες τις ευκαιρίες, ειδικά στον τομέα της βιομηχανικής παραγωγής», δήλωσε η Γκένερ.

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις, όπως οι δασμολογικές πολιτικές των ΗΠΑ και η αυξανόμενη βιομηχανική κυριαρχία της Κίνας, επηρεάζουν επίσης αρνητικά τον κλάδο, πρόσθεσε.

Η BDI εκπροσωπεί περίπου 100.000 εταιρείες, οι οποίες συνολικά απασχολούν περισσότερους από 8 εκατομμύρια εργαζόμενους.

Ο βιομηχανικός τομέας της Γερμανίας παραπαίει.

Αύξηση του brain drain στη Γερμανία

Τις προηγούμενες ημέρες έγινε γνωστό ότι υπάρχει αύξηση του brain drain και στη Γερμανία.

Αυτοί που κυρίως αναζητούν εργασία στο εξωτερικό είναι οι πιο καταρτισμένοι και οι πιο ακριβοπληρωμένοι. Ο ένας στους δύο με καθαρό οικογενειακό μηνιαίο εισόδημα τουλάχιστον 6.000 ευρώ (54%), δήλωσε ότι ψάχνει εργασία στο εξωτερικό τους τελευταίους 12 μήνες.

Επίσης, τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι γενικά σκέφτονται να βρουν δουλειά στο εξωτερικό και το 30% είχε ήδη αναζητήσει ενεργά θέσεις εργασίας ή είχε στείλει αιτήσεις.

Στο σύνολο αυτών που θέλουν να μεταναστεύσουν, το 77% επιθυμεί να ζήσει εκτός Γερμανίας για αρκετά χρόνια. Ακόμη και για πάντα.

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