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Ποντάραμε… 1,8 δισ. ευρώ στα παράνομα τυχερά παιχνίδια

Στην παράνομη αγορά με τυχερά παιχνίδια έπαιξαν 894.000 Έλληνες - Στα 2.000 ευρώ η μέση ετήσια δαπάνη - Στο μικροσκόπιο της ΕΕΕΠ influencers και μη αδειοδοτημένες ιστοσελίδες

Economy 09.07.2026, 07:00
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Ποντάραμε… 1,8 δισ. ευρώ στα παράνομα τυχερά παιχνίδια
Ρεπορτάζ Χρήστος Κολώνας

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Στα παράνομα τυχερά παιχνίδια πόνταρε το 2025, ένας στους 10 Έλληνες στέλνοντας τον «μαύρο» τζόγο στα 1,8 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με στοιχεία της Επιτροπής Εποπείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) τα άτομα που έπαιξαν σε μη αδειοδοτημένο περιβάλλον από την Ελλάδα σε 894.000, με μέση ετήσια δαπάνη ανα παίκτη σε περίπου 2.000 ευρώ.

Οι ιστότοποι με παράνομα τυχερά παιχνίδια

Στη διάρκεια ενημερωτικής συνάντησης του προέδρου της ΕΕΕΠ Αντώνη Βαρθολομαίου και μελών της διοίκησης με τους δημοσιογράφους, έγιναν επίσης γνωστά τα νέα εργαλεία και τις ενισχυμένες αρμοδιότητες που απέκτησε η Επιτροπή με τον τελευταίο νόμο που εισηγήθηκε το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και ψηφίστηκε από τη Βουλή.

Μάλιστα ο πρόεδρος της ΕΕΕΠ σημείωσε τις ανακριτικές αρμοδιότητες που έχουν πλέον οι ελεγκτές της Επιτροπής αλλά και τη δυνατότητα της επιτόπου σφράγισης καταστημάτων με παράνομα τυχερά παιχνίδια καθώς και τα βαριά πρόστιμα που φτάνουν μέχρι και τα 2 εκατ. ευρώ. Ο ίδιος έκανε γνωστό πώς η ΕΕΕΠ ξεκινά να ερευνα influencers που διαφημίζουν παράνομα τυχερά παιχνίδια αλλά και ιστοσελίδες με μη αδειοδοτημένες δραστηριότητες στα τυχερά παιχνίδια.

Ήδη οι ιστότοποι που έχουν μπει στη black list της Επιτροπής υπολογίζονται σε 14.467 με μία αύξηση τη χρονιά 2024-2025 της τάξεως του 51%. Ως προς τις δράσεις αντιμετώπισης της παράνομης αγοράς από την πλευρά μας, ο νέος νόμος μας δίνει και τις δυνατότητες για νέα εργαλεία και στοχευμένες στρατηγικές παρεμβάσεις όπως:

  • Άμεση παρέμβαση για την απόσυρση κάθε παράνομου περιεχομένου από κοινωνικά δίκτυα, μηχανές αναζήτησης και ψηφιακές πλατφόρμες.
  • Στοχευμένες κυρώσεις σε influencers όπως αυτές που ανακοινώσαμε πρόσφατα, σε streamers και κάθε άλλον που προωθεί μη αδειοδοτημένα τυχερά παίγνια.
  • Ενίσχυση της black list με αποκλεισμό παράνομων ιστοτόπων σε στενή συνεργασία με την ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνία και Ταχυδρομείων) σε σχέση με την ονοματολογία των ιστοτόπων.

Συμφωνα με την έρευνα της Kapa Research «για τη διερεύνηση του φαινομένου των παράνομων τυχερών παιγνίων 2025»:

  • Το 10,6% του πληθυσμού 18+ δήλωσε συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια εκτός αδειοδοτημένων παρόχων.
  • Το 67,2% είναι άνδρες και το 32,8% γυναίκες, ενώ ένας στους 3 παίκτες ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 18-34.

Ως προς τα κίνητρα συμμετοχής στα μη αδειοδοτημένα διαδικτυακά παίγνια:

  • Το 32,5% απαντά οι πιο ελκυστικές αποδόσεις και το 27,6% η ανωνυμία του παιχνιδιού.
  • Ενώ βασικό κίνητρο για τα επίγεια παιχνίδια φαίνεται πως είναι η εύκολη πρόσβαση για τα οποία απαντά το 23,6%.

Όσον αφορά τέλος, τους τρόπους προώθησης των μη αδειοδοτημένων παρόχων:

  • το 64,3% ενημερώνεται για τα διαδικτυακά παίγνια μέσω φίλων και γνωστών δηλ μέσω προσωπικής δικτύωσης,
  • αντιστοίχως για τα επίγεια παράνομα παίγνια με τον ίδιο τρόπο ενημερώνεται το 85,6%. Στο σύνολο, μέσω άμεσων προωθητικών μηνυμάτων ενημερώνεται το 40,9% αλλά και μέσω πάσης φύσεως διαδικτυακών διαφημίσεων το 34,2%.

Η αγορά στα τυχερά παιχνίδια

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΕΕΠ,  το 2025 τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα GGR  στην αγορά των τυχερών παιχνιδιών ήταν περίπου 3δισ. ευρώ και σημειώθηκε αύξηση 6,7% σε σύγκριση με το 2024. Αντίστοιχα, τα  δημόσια έσοδα για το ίδιο έτος ανήλθαν στα 1,1δισ ευρώ, με υπολογιζόμενη αύξηση για το 2025 της τάξεως του 11.2%.

Η μεταβολή του GGR από το 2021 έως το 2025 είχε μία συνολική αύξηση  της τάξεως του 65.3% με μέσο ρυθμό ανάπτυξης 7%. Σύμφωνα τέλος με τη μελέτη της Deloitte Business Solution ο ρυθμός ανάπτυξης της αγοράς παιγνίων έως το 2030 θα είναι της τάξεως του 4,6% με ένα υπολογιζόμενο GGR που θα πλησιάζει τα 3,8δισ. ευρώ.

Οι νέες προκλήσεις

Σύμφωνα με τον Αντώνη Βαρθολομαίο οι νέες προκλήσεις που έχει μπροστά της η ΕΕΕΠ είναι ο στοιχηματισμός με τα crypto αλλά και τα prediction markets (αγορές προβλέψεων). Τα prediction markets είναι ουσιαστικά πλατφόρμες στις οποίες γίνονται ομαδικοί στοιχηματισμοί για μελλοντικά γεγονότα, όπως αθλητικές διοργανώσεις.

Όπως είπε ο πρόεδρος της Επιτροπής η Ευρώπη τις αντιμετωπίζει σαν τυχερά παιχνίδια και δεν επιτρέπει τη λειτουργία τους. Σε αντίθεση με τις ΗΠΑ όπου λειτουργούν και μάλιστα υπάρχει αντιπαράθεση στο κεντρικό κράτος και τις πολιτείες για τον έλεγχο τους.

Σε ό,τι αφορά τα crypto σημείωσε ότι υπάρχει στενή συνεργασία με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Το νομοσχέδιο για τα καζίνο

Η ΕΕΕΠ θεωρεί επίσης ότι θα πρέπει να θεσπιστεί νόμος για τα καζίνο που θα λαμβάνει μέριμνα για τα νέα μεγάλα IRC όπως στο Ελληνικό και το Μαρούσι. Απαιτούνται ειδικές προδιαγραφές για τα τραπέζια, το προσωπικό και τα μηχανήματα με τα τχυερά παιχνίδια.

Η Επιτροπή εξετάζει επίσης και το ενδεχόμενο της θέσπισης μικρών καζίνο σε μεγάλα ξενοδοχεία, με τις ρουλέτες και τα VLTs να λειτουργούν εποχιακά, κυρίως εκτός της τουριστικής σεζόν.

Για τις στοιχηματικές

Ο Αντώνης Βαρθολομαίος αναφερόμενος στις νέες άδειες για στοιχηματικές εταιρείες είπε ότι είναι σε διαδικασία αδειοδότησης η Bally’s.

Τέλος αναφορικά με τη Superbet υποστήριξε ότι η ΕΕΕΠ τήρησε κατά γράμμα τη νομοθεσία για την αδειοδότηση της στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της. Έλαβε υπόψη της όλες τις γνωμοδοτήσεις των νομικών της υπηρεσιών και η απόφαση ελήφθη ομόφωνα.

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