Τυχερά παιχνίδια: Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο – Οι κυρώσεις

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σε δημόσια διαβούλευση βρίσκεται από σήμερα και έως τις 15 Ιουνίου 2026 το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο:

Ειδικότερα, σε δημόσια διαβούλευση βρίσκεται το σχέδιο νόμου «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου, μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης και ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, μισθολογικές και φορολογικές διατάξεις, ρυθμίσεις για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, ρυθμίσεις για την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων και βελτίωση του πλαισίου για τα παίγνια, ρυθμίσεις για την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. και λοιπές διατάξεις».

Οι διατάξεις του Σχεδίου Νόμου συνιστούν μια ολοκληρωμένη νομοθετική παρέμβαση για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την καταπολέμηση του παράνομου τζόγου.

Στο πλαίσιο αυτό:

• Ενισχύεται ο ρόλος και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.), ώστε να μπορεί να προβαίνει σε άμεση αφαίρεση παράνομου διαδικτυακού περιεχομένου, ταυτοποιώντας εμπλεκόμενους λογαριασμούς και ιστοσελίδες.

• Αναβαθμίζεται το Σώμα Ελεγκτών Παιγνίων,στα μέλη του οποίου αποδίδεται αρμοδιότητα ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου για τη διερεύνηση ποινικών αδικημάτων που σχετίζονται με την αγορά τυχερών παιγνίων.

• Προβλέπεται άμεση και για έως ένα έτος σφράγιση καταστημάτων, καθώς και αφαίρεση άδειας λειτουργίας από τους Δήμους, για καταστήματα στα οποία διεξάγεται παράνομος τζόγος.

• Θεσπίζονται αυστηρές διοικητικές και ποινικές κυρώσεις για τους παραβάτες, καθώς και ποινές φυλάκισης για όσους παρεμποδίζουν τον έλεγχο.

Αναλυτικότερα, οι διατάξεις προβλέπουν:

Ενίσχυση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)

• Σύσταση νέων οργανικών θέσεων και ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού. Συγκεκριμένα, αυξάνεται σε 110 από 80 σήμερα ο συνολικός αριθμός οργανικών θέσεων της Επιτροπής. Από αυτές, οι 70 θέσεις αφορούν διοικητικό προσωπικό και οι υπόλοιπες 40 ειδικό επιστημονικό προσωπικό με εξειδίκευση στα τυχερά παιχνίδια.

• Δυνατότητα μετάταξης προσωπικού στην Ε.Ε.Ε.Π., κατόπιν σχετικής αίτησης και αξιολόγησης από πενταμελή Επιτροπή.

• Ρυθμίσεις για τη λειτουργία της Επιτροπής, τους κανονισμούς λειτουργίας και τις κανονιστικές της αρμοδιότητες.

• Η Ε.Ε.Ε.Π. χαράσσει την εθνική στρατηγική για το υπεύθυνο παιχνίδι και δύναται να συνάπτει συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών — όπως μελέτες, έρευνες και δράσεις — στο πλαίσιο του εποπτικού της ρόλου για την καταπολέμηση του παράνομου τζόγου και την αντιμετώπιση του εθισμού.

Μέτρα για τον έλεγχο της παράνομης διαδικτυακής δραστηριότητας

• Κατάρτιση καταλόγου μη αδειοδοτημένων παρόχων τυχερών παιγνίων («blacklist»), αποκλεισμός πρόσβασης και έλεγχος ονομάτων χώρου.

• Ρύθμιση για τα κατασχεμένα χρήματα παικτών, με αντιμετώπιση του ζητήματος της δέσμευσης ή κατάσχεσης λογαριασμών παικτών από την Α.Α.Δ.Ε.

Διοικητικές κυρώσεις και έλεγχοι

• Επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε παρόχους διαδικτύου και διαφημιζόμενους που σχετίζονται με παράνομη διοργάνωση και διεξαγωγή παιγνίων.

• Επιβολή κατ’ αποκοπήν προστίμου από 1.000 έως 2.000.000 ευρώ ανά παράβαση ή και ανά παιγνιομηχάνημα, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης.

• Προσωρινή ανάκληση άδειας έως τρεις μήνες ή οριστική ανάκληση, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης.

• Όσοι διαφημίζουν παράνομα τυχερά παίγνια μέσω διαδικτυακών καναλιών – όπως influencers, streamers, digital ad networks, affiliates και διαφημιστές – τιμωρούνται με πρόστιμο από 5.000 έως 50.000 ευρώ ανά παράβαση.

Ποινικές κυρώσεις

• Για παράνομα μη τυχερά παιχνίδια προβλέπεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών ετών και χρηματική ποινή από 10.000 έως 500.000 ευρώ. Μέχρι σήμερα, η χρηματική ποινή στις

αντίστοιχες περιπτώσεις κυμαινόταν από 100.000 έως 200.000 ευρώ ανά παιγνιομηχάνημα ή από 200.000 έως 500.000 ευρώ μέσω διαδικτύου.

• Για παράνομα τυχερά παιχνίδια προβλέπεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και χρηματική ποινή από 50.000 έως 700.000 ευρώ. Σήμερα, το ισχύον καθεστώς προβλέπει χρηματική ποινή 700.000 ευρώ και κάθειρξη δέκα ετών.

• Εφόσον η διοργάνωση παράνομου τζόγου τελείται κατ’ επάγγελμα, σε εμπορική κλίμακα, με συμμετοχή ανήλικων παικτών ή σε κατάστημα που επαναλειτουργεί μετά από παραβίαση της σφράγισης, προβλέπεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και χρηματική ποινή από 100.000 έως 800.000 ευρώ. Σήμερα δεν προβλέπεται αντίστοιχη κλιμάκωση.

• Η ποινή φυλάκισης για όσους διοργανώνουν τυχερά παιχνίδια χωρίς τις απαιτούμενες άδειες ή/και πιστοποιήσεις ορίζεται σε τουλάχιστον ένα έτος και συνοδεύεται από χρηματική ποινή. Εφόσον τα παίγνια που διοργανώνονται είναι τυχερά, προβλέπεται φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηματική ποινή.

• Όποιος συμμετέχει σε τυχερό παίγνιο που διοργανώνεται χωρίς άδεια τιμωρείται με ποινή φυλάκισης έως δύο ετών και χρηματική ποινή, η οποία σε περίπτωση υποτροπής αυξάνεται από 5.000 έως 20.000 ευρώ.

Ανακριτικές αρμοδιότητες

• Αποδίδονται ανακριτικές αρμοδιότητες στο Σώμα Ελεγκτών Παιγνίων.

Φορολόγηση κερδών

• Αυξάνεται η φορολόγηση στα κέρδη των παικτών διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών τύπου καζίνο.

Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις για συνταξιούχους του Δημοσίουπαθόντων εν υπηρεσία και συναφών κατηγοριών

Με πλέγμα διατάξεων του Σχεδίου Νόμου επιλύονται ζητήματα αναπροσαρμογής των συντάξεων κατόπιν εφαρμογής των νέων μισθολογικών νόμων για στρατιωτικούς και των εκ του νόμου εξομοιούμενων με αυτούς που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του ΓΛΚ, όπως παθόντες εν υπηρεσία ή προσώπων που λαμβάνουν τη σχετική σύνταξη λόγω θανάτου, καθώς και των πολεμικών συνταξιούχων και λοιπών κατηγοριών.