Volkswagen: Αντιδράσεις εργαζομένων για το σχέδιο εξυγίανσης

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Αντιδράσεις από τους εργαζόμενους προκαλούν οι αποφάσεις της συνεδρίασης του εποπτικού συμβουλίου της Volkswagen για το πρόγραμμα εξυγίανσης και περικοπών. Το συνδικάτο ζητά «σαφήνεια» και «άμεσες εξηγήσεις» από τη διοίκηση, κυρίως σχετικά με πιθανή κατάργηση θέσεων εργασίας και κλείσιμο εργοστασίων.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Volkswagen, Όλιβερ Μπλούμε, είχε ανακοινώσει ήδη την άνοιξη ότι επεξεργαζόταν σχέδιο οικονομικής εξυγίανσης του ομίλου, με αυστηρά μέτρα περιορισμού του κόστους λειτουργίας.

Όπως είχε μεταδώσει το Manager Magazin, περίπου 100.000 θέσεις εργασίας παγκοσμίως επρόκειτο να καταργηθούν, διπλάσιες από τον αρχικό προγραμματισμό, ενώ τουλάχιστον τέσσερα εργοστάσια εντός Γερμανίας ήταν πιθανό να κλείσουν. Σήμερα ωστόσο η Süddeutsche Zeitung ανέφερε ότι οι συγκεκριμένες προτάσεις «έχουν προς το παρόν αποτύχει πανηγυρικά» στο εποπτικό συμβούλιο, το οποίο τις έχει απορρίψει.

«Είναι ακόμη ασαφές το πότε θα ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις»

Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση αποφασίστηκε μόνο η μείωση της γκάμας οχημάτων έως και κατά 50% και ο περιορισμός των προσφερόμενων πακέτων εξοπλισμού κατά 75%. Επιπλέον, προβλέπεται η προσαρμογή της παραγωγικής ικανότητας στον μαζικά αυξημένο ανταγωνισμό και το όριο θα τεθεί στα 9 εκατομμύρια οχήματα ετησίως. Πριν από την κρίση του κορονοϊού, η Volkswagen κατασκεύαζε περίπου 12 εκατομμύρια οχήματα και αμέσως μετά την πανδημία 10 εκατομμύρια.

Η Volkswagen όμως δεν παρείχε χθες και σήμερα καμία πληροφορία σχετικά με πιθανές περικοπές θέσεων εργασίας ή κλείσιμο εργοστασίων. «Είναι ακόμη ασαφές το πότε θα ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Κάτω Σαξονίας και μέλος του εποπτικού συμβουλίου της εταιρίας Όλαφ Λις (SPD).

Η πρόεδρος του συμβουλίου των εργαζομένων της Volkswagen Ντανιέλα Καβάλιο εξέφρασε νωρίτερα σήμερα την οργή της για την «ασάφεια» που δημιούργησε η χθεσινή συνεδρίαση και κάλεσε τον κ. Μπλούμε «να μιλήσει ξεκάθαρα για τις φήμες γύρω από τα σχέδια της διοίκησης για το μέλλον του ομίλου».

Η αυτοκινητοβιομηχανία Volkswagen αντιμετωπίζει σημαντικές δυσκολίες λόγω της αδύναμης κινεζικής αγοράς και του διεθνούς ανταγωνισμού. Ο όμιλος παρέδωσε το β’ τρίμηνο του έτους στην Κίνα περίπου 26% λιγότερα οχήματα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Σε παγκόσμιο επίπεδο, αυτό μείωσε τις παραδόσεις κατά σχεδόν 9% σε σχέση με το 2025. Επιπλέον, οι πωλήσεις της βασικής μάρκας Volkswagen στο α’ τρίμηνο είχαν ήδη μειωθεί κατά 14%. Στο β’ τρίμηνο η Audi είχε μείωση κατά 8,2% και η Porsche κατά 18%, ενώ η Skoda σημείωσε αύξηση κατά 5%.