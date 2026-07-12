Περιφέρεια Μακεδονίας: Δύο εκατ. ευρώ για την ψηφιοποίηση των αρχείων των Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών

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Την ψηφιοποίηση των αρχείων των Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, έργο το οποίο θα υλοποιηθεί με χρηματοδότηση δύο εκατομμυρίων ευρώ από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ανακοίνωσαν ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Χρήστος Δερμεντζόπουλος και ο περιφερειάρχης ΑΜΘ, Χριστόδουλος Τοψίδης, σύμφωνα με το ΑΠΕ.

Ειδικότερα στη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησαν από κοινού στην Αλεξανδρούπολη ο κ. Δερμεντζόπουλος έκανε λόγο για ένα έργο το οποίο απαντά σε μια πραγματική, διαχρονική ανάγκη των υπηρεσιών, ανοίγοντας δρόμο για μία νέα εποχή στη διαχείριση των διοικητικών διαδικασιών.

«…Με χρηματοδότηση δύο εκατομμυρίων ευρώ από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ξεκινάμε πιλοτικά από τον Έβρο και τις υπηρεσίες της Αλεξανδρούπολης και της Ορεστιάδας, την ψηφιοποίηση περισσότερων από 600.000 φακέλων και σχεδόν 20 εκατομμυρίων εγγράφων των Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών. Με το έργο αυτό, οι εργαζόμενοι των υπηρεσιών αποκτούν σύγχρονα εργαλεία που θα διευκολύνουν ουσιαστικά την καθημερινή τους εργασία και θα συμβάλουν στην ταχύτερη εξυπηρέτηση. Για τον πολίτη και τον επαγγελματία αυτό σημαίνει λιγότερη αναμονή, λιγότερη ταλαιπωρία και ταχύτερη διεκπεραίωση της υπόθεσής του. Ως Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Βουλευτής Έβρου, αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά που η αρχή γίνεται από τον Έβρο. Αξιοποιώντας τις δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας, δίνουμε λύση σε ένα πραγματικό πρόβλημα της καθημερινότητας και κάνουμε τις δημόσιες υπηρεσίες πιο γρήγορες, πιο οργανωμένες και πιο κοντά στον πολίτη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η αναγκαιότητα

Από την πλευρά του ο κ. Τοψίδης ευχαρίστησε τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου και τον υφυπουργό κ. Δερμεντζόπουλο διότι όπως είπε «αναγνώρισαν την αναγκαιότητα του έργου, ανταποκρίθηκαν στο αίτημα της Περιφέρειας και εξασφάλισαν τους απαραίτητους πόρους για την υλοποίησή του». Υπογράμμισε ότι στόχος της διοίκησης της Περιφέρειας είναι η σταδιακή επέκταση της ψηφιοποίησης σε όλες τις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μέσα από τη διεκδίκηση των αναγκαίων πρόσθετων πόρων. «Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα απαιτητικό έργο, καθώς αφορά τη διαχείριση ενός τεράστιου διοικητικού αρχείου που περιλαμβάνει περίπου 2 εκατομμύρια φυσικούς φακέλους και σχεδόν 68 εκατομμύρια έγγραφα, τα οποία σήμερα καταλαμβάνουν περίπου 1.700 τετραγωνικά μέτρα αποθηκευτικών χώρων στις υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών σε Δράμα, Καβάλα, Ξάνθη, Ροδόπη, Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα», κατέληξε ο κ. Τοψίδης.

Αναφορικά με τα οφέλη του έργου ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της ΠΑΜΘ, Παντελής Δελίδης, σημείωσε πως η ψηφιοποίηση θα επιταχύνει σημαντικά την αναζήτηση και ανάκτηση των φακέλων, θα βελτιώσει τη διαχείριση του αρχείου, θα εξοικονομήσει πολύτιμο χρόνο και αποθηκευτικούς χώρους, θα περιορίσει τα λάθη στην αρχειοθέτηση και θα αναβαθμίσει ουσιαστικά την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει η Περιφέρεια προς τους πολίτες και τους επαγγελματίες.