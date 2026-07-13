Θερινές εκπτώσεις: Ξεκίνησαν σήμερα – Προσοχή σε προσπάθειες εξαπάτησης

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Τα… εκπτωτικά του «φορούν» από σήμερα Δευτέρα 13 Ιουλίου τα εμπορικά καταστήματα καθώς ξεκίνησαν οι θερινές εκπτώσεις, που θα διαρκέσουν μέχρι τις 31 Αυγούστου, με τους εμπόρους να προσδοκούν σε μια οικονομική ανάσα και τους καταναλωτές να αναμένουν πιο προσιτές τιμές για να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, τα καταστήματα μπορούν προαιρετικά να λειτουργήσουν την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων από τις 11:00 έως τις 20:00. Ωστόσο, ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (ΕΣΘ) έχει προτείνει στα μέλη του τα καταστήματα να παραμείνουν ανοιχτά έως τις 18:00.

Τι ισχύει για τις θερινές εκπτώσεις

Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, σε κάθε ανακοίνωση μείωσης τιμής πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά η προγενέστερη, δηλαδή η χαμηλότερη τιμή στην οποία είχε διατεθεί το προϊόν κατά τις 30 ημέρες που προηγήθηκαν της πρώτης έκπτωσης.

Η μείωση της τιμής μπορεί να παρουσιάζεται ως ποσοστό έκπτωσης, ως συγκεκριμένο ποσό ή με παράθεση της παλιάς και της νέας τιμής, υπό την προϋπόθεση ότι αναγράφεται πάντοτε η προγενέστερη τιμή, όπως ορίζει η νομοθεσία και ο νέος Κώδικας Δεοντολογίας.

Τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές

Ο τρόπος που προβάλλονται τα ποσοστά έκπτωσης χρήζει ιδιαίτερης προσοχής από τους καταναλωτές. Για παράδειγμα, η αναγραφή ενδείξεων όπως “-30%” ή “-50%” δεν είναι πάντα υποχρεωτική. Υποχρεωτική μπορεί να γίνει όταν οι μειωμένες τιμές αφορούν πάνω από το 60% των προϊόντων ενός καταστήματος.

Ιδιαίτερο καθεστώς ισχύει για τα καταστήματα τύπου stock ή outlet, τα οποία πρέπει να διαγράφουν την παλιά τιμή και να εμφανίζουν ευκρινώς τη νέα, χαμηλότερη τιμή πώλησης. Τα καταστήματα θα πρέπει να έχουν αναρτημένες αναγγελίες ότι γίνονται εκπτώσεις στα προϊόντα. Η αναγραφή διπλής τιμής, δηλαδή της αρχικής (που συνήθως είναι διαγραμμένη) και της νέας τιμής των προϊόντων που πωλούνται με έκπτωση είναι υποχρεωτική, στα εμφανή σημεία του καταστήματος και οπωσδήποτε στα σημεία όπου εκτίθενται τα προϊόντα. Η αναγραφή ποσοστού έκπτωσης δεν είναι υποχρεωτική και ανήκει στην διακριτική ευχέρεια της επιχείρησης εάν θα αναγράψει ποσοστό ή όχι. Σε περίπτωση που η επιχείρηση αναγράψει ποσοστό πρέπει να προσδιορίζεται ότι πρόκειται για έκπτωση (π.χ. «30% έκπτωση»). Οι εκπτώσεις αφορούν προϊόντα της σεζόν, ενώ οι προσφορές, όπου η έκπτωση είναι ιδιαίτερα υψηλή, αφορούν συνήθως είδη παρωχημένης εποχής. Εάν γίνονται προσφορές, τότε θα πρέπει να υπάρχει σχετική αναρτημένη πινακίδα που το αναφέρει. Τα προϊόντα θα πρέπει να φέρουν την αρχική τιμή και την τιμή προσφοράς (όχι το ποσοστό έκπτωσης). Διευκρινίζεται πως στις προσφορές συχνά αναγράφεται ότι δεν γίνονται αλλαγές.

Πού θα κινηθούν οι εκπτώσεις

Τα στοιχεία για το 2024 έδειχναν 6,8-6,9 δισ. ευρώ, για το 2025 7-7,1 δισ. ενώ για φέτος ο συνολικός κύκλος εργασιών των θερινών εκπτώσεων εκτιμάται ότι μπορεί να διαμορφωθεί μεταξύ 7 και 7,4 δισ. ευρώ, σημειώνοντας ονομαστική αύξηση 2% έως 5% σε σχέση με πέρυσι.

Εκείνο όμως που έχει πραγματική σημασία δεν είναι μόνο ο τζίρος, αλλά η αύξηση του πιεσμένου όγκου των πωλήσεων που είναι οριακά θετικός 0-2% και η ενίσχυση της πραγματικής κατανάλωσης.

Το μέσο ποσοστό έκπτωσης θα κινηθεί σε ένα εύρος 35%-50% χωρίς ιδιαίτερες διακυμάνσεις σε σχέση με την προηγούμενη διετία.

Ενώ οι ηλεκτρονικές πωλήσεις αναμένεται να έχουν μερίδιο 20%-23% επί του συνολικού τζίρου, αυξανόμενο από το 17-19% του 2024 και το περσινό 19-21%.