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Θερινές εκπτώσεις: Πότε ξεκινούν επίσημα, τι αναμένει η αγορά

Τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές για προσφορές και θερινές εκπτώσεις

Economy 06.07.2026, 11:23
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Θερινές εκπτώσεις: Πότε ξεκινούν επίσημα, τι αναμένει η αγορά
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Με τις προωθητικές ενέργειες και τις προσφορές να έχουν ήδη ξεκινήσει δυναμικά σε μεγάλο μέρος της αγοράς, οι έμποροι προσβλέπουν στις θερινές εκπτώσεις, ευελπιστώντας ότι θα αποτελέσουν την πρώτη ουσιαστική τονωτική ένεση για την κατανάλωση στο δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Οι θερινές εκπτώσεις ξεκινούν επίσημα στις 13 Ιουλίου και θα διαρκέσουν έως και το τέλος Αυγούστου.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν, προαιρετικά, την πρώτη Κυριακή της εκπτωτικής περιόδου, στις 19 Ιουλίου, ενώ κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να αναγράφουν με σαφήνεια την προγενέστερη και τη νέα μειωμένη τιμή των προϊόντων, καθώς και το ποσοστό έκπτωσης, όπου αυτό αναφέρεται.

Οι καταναλωτές καλούνται επίσης να ενημερώνονται για τους όρους πληρωμής όταν αγοράζουν προϊόντα με δόσεις

Οι θερινές εκπτώσεις

Κατά τη διάρκεια της εκπτωτικής περιόδου οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί τόσο στις τιμές όσο και στους όρους των αγορών τους.

Στα προϊόντα που πωλούνται με έκπτωση είναι υποχρεωτική η αναγραφή της προηγούμενης και της νέας μειωμένης τιμής, ώστε ο καταναλωτής να μπορεί να γνωρίζει το πραγματικό όφελος.

Η αναγραφή του ποσοστού της έκπτωσης δεν είναι υποχρεωτική, ωστόσο όταν μία επιχείρηση επιλέγει να εμφανίσει ποσοστό, θα πρέπει να είναι σαφές ότι πρόκειται για έκπτωση.

Οι καταναλωτές θα πρέπει επίσης να ξεχωρίζουν τις εκπτώσεις από τις προσφορές. Οι εκπτώσεις αφορούν προϊόντα της τρέχουσας σεζόν, ενώ οι προσφορές συνήθως εφαρμόζονται σε συγκεκριμένα προϊόντα ή είδη προηγούμενων περιόδων.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε καταστήματα που προβάλλουν πολύ μεγάλα ποσοστά εκπτώσεων σε περιορισμένο αριθμό προϊόντων, καθώς αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι όλες οι τιμές του καταστήματος είναι χαμηλότερες.

Οι καταναλωτές καλούνται επίσης να ενημερώνονται για τους όρους πληρωμής όταν αγοράζουν προϊόντα με δόσεις, αλλά και για την πολιτική αλλαγών κατά την περίοδο των εκπτώσεων.

Σε περίπτωση αγοράς ελαττωματικού προϊόντος, οι επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση αντικατάστασης, εκτός εάν ο καταναλωτής είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων ότι το προϊόν διατίθεται σε χαμηλότερη τιμή λόγω συγκεκριμένου ελαττώματος.

Τέλος, οι καταναλωτές θα πρέπει πάντα να ζητούν και να κρατούν την απόδειξη αγοράς, καθώς αποτελεί το απαραίτητο αποδεικτικό σε περίπτωση αλλαγής ή προβλήματος με το προϊόν, αλλά και να ενημερώνονται για τους όρους εγγύησης και τις οδηγίες χρήσης.

Ο τζίρος

Οι εκτιμήσεις του εμπορικού κόσμου κάνουν λόγο για κύκλο εργασιών που μπορεί να διαμορφωθεί μεταξύ 7 και 7,4 δισ. ευρώ, καταγράφοντας ονομαστική αύξηση 2% έως 5% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Όπως επισημαίνουν οι εκπρόσωποι της αγοράς, το ζητούμενο δεν είναι μόνο η αύξηση του τζίρου, αλλά κυρίως η ενίσχυση της πραγματικής κατανάλωσης, καθώς τα ελληνικά νοικοκυριά εξακολουθούν να πιέζονται από το αυξημένο κόστος ζωής

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