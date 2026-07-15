Πλαστικά Θράκης: Τιμή-στόχος στα 8 ευρώ ανά μετοχή δίνει η Eurobank Equities

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Θετικές παραμένουν οι προοπτικές του Ομίλου Πλαστικά Θράκης για το 2026 παρά τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα που συνδέεται με το αυξημένο κόστος πρώτων υλών και τη χαμηλή δραστηριότητα στον κατασκευαστικό κλάδο.

Σύμφωνα με τη έκθεση της Eurobank Equities η εξαγορά της BHA Holdings ενισχύει το αναπτυξιακό προφίλ του Ομίλου, προσθέτοντας νέες δυνατότητες στις αγορές της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας.

Η Eurobank Equities προβλέπει ότι οι πωλήσεις θα αυξηθούν από €390 εκατ. το 2025 σε περίπου €478 εκατ. το 2028

Για το 2026 προβλέπεται αύξηση των πωλήσεων κατά περίπου 9% και του EBITDA κατά 18%, ενώ σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα η κερδοφορία αναμένεται να συνεχίσει να ενισχύεται, με το EBITDA να προσεγγίζει τα €65 εκατ. έως το 2028. Η ανάπτυξη αυτή στηρίζεται στη σταδιακή ανάκαμψη του κλάδου των Τεχνικών Υφασμάτων, στη διαχρονική ανθεκτικότητα του τομέα της Συσκευασίας και στην ενσωμάτωση της πλατφόρμας της BHA.

Παράλληλα, η διαμόρφωση των επενδυτικών δαπανών στα επίπεδα των €25-€30 εκατ. αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντική βελτίωση των ελεύθερων ταμειακών ροών, ενισχύοντας τη χρηματοοικονομική ευελιξία του Ομίλου και διατηρώντας τη δυνατότητα ανταμοιβής των μετόχων.

Η Eurobank Equities προβλέπει ότι οι πωλήσεις θα αυξηθούν από €390 εκατ. το 2025 σε περίπου €478 εκατ. το 2028, ενώ αναβάθμισε την τιμή-στόχο στα €8,0 ανά μετοχή (από €7,3 ανά μετοχή), εκτιμώντας ότι η μετοχή εξακολουθεί να προσφέρει σημαντικό περιθώριο ανόδου από τα τρέχοντα επίπεδα.

Η Eurobank Equities εκτιμά ότι η σχέση κινδύνου-απόδοσης παραμένει ιδιαίτερα ελκυστική, υπό την προϋπόθεση ότι ο Όμιλος θα συνεχίσει να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τις πληθωριστικές πιέσεις και να αξιοποιεί την αναμενόμενη ανάκαμψη της ζήτησης.