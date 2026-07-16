Λιπάσματα: Πράσινο φως Κομισιόν για την ενίσχυση των 41 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα

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Πράσινο φως έδωσε η Κομισιόν στο ελληνικό πρόγραμμα στήριξης ύψους 41 εκατ. ευρώ, τα οποία θα κατευθυνθούν στις αγροτικές επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν αυξημένες τιμές λιπασμάτων λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Το πρόγραμμα εγκρίθηκε στο πλαίσιο του προσωρινού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων για την αντιμετώπιση της κρίσης στη Μέση Ανατολή (METSAF) που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 29 Απριλίου 2026.

Ειδικότερα, η Ελλάδα κοινοποίησε στην Επιτροπή ένα πρόγραμμα ύψους 41 εκατ. ευρώ για τη στήριξη εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή αγροτικών προϊόντων. Το πρόγραμμα στοχεύει στον μετριασμό των επιπτώσεων της αύξησης των τιμών των λιπασμάτων.

Η Επιτροπή ενέκρινε το ελληνικό καθεστώς βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις

Η ενίσχυση θα λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων. Η ενίσχυση καλύπτει το 15% του συνολικού κόστους για τα λιπάσματα που αγοράστηκαν από τις 15 Μαρτίου 2026 έως τις 31 Αυγούστου 2026. Το ανώτατο όριο της ενίσχυσης είναι 50.000 ευρώ ανά δικαιούχο.

Η έγκριση

Η Επιτροπή αξιολόγησε το καθεστώς βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, ιδίως του άρθρου 107(3)(γ) της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ, το οποίο επιτρέπει στα κράτη μέλη να υποστηρίζουν την ανάπτυξη ορισμένων οικονομικών δραστηριοτήτων υπό ορισμένες προϋποθέσεις, καθώς και των άρθρων 1 και 2.1 του METSAF. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το καθεστώς είναι σύμφωνο με τους όρους που ορίζονται στο METSAF.

Συγκεκριμένα, η ενίσχυση θα χορηγείται βάσει καθεστώτος με σαφή εκτιμώμενο προϋπολογισμό και θα παρέχεται ενίσχυση για την προσωρινή στήριξη της ανάπτυξης εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή αγροτικών προϊόντων. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το καθεστώς είναι απαραίτητο, κατάλληλο και αναλογικό για τη διευκόλυνση της ανάπτυξης μιας οικονομικής δραστηριότητας και δεν επηρεάζει αρνητικά τους όρους των συναλλαγών σε βαθμό που αντίκειται στο κοινό συμφέρον.

Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή ενέκρινε το ελληνικό καθεστώς βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.