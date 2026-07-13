Λιπάσματα: Εγκρίθηκαν τα μέτρα για την στήριξη των αγροτών  

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Στοχευμένα μέτρα για τη στήριξη των ευρωπαίων αγροτών να αντιμετωπίσουν την απότομη αύξηση του κόστους στα λιπάσματα και άλλων εισροών που προκλήθηκε από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή θεσπίζει κανονισμός, τον οποίο ενέκρινε σήμερα Δευτέρα 13 Ιουλίου το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Η αρχική πρόταση υποβλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 12 Ιουνίου 2026, ενώ το ευρύτερο πακέτο περιλαμβάνει την ενίσχυση του αποθεματικού κρίσης με επιπλέον 300 εκατομμύρια ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2026. Επιπλέον, το πακέτο περιλαμβάνει και άλλα μέτρα για την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής λιπασμάτων στην ΕΕ, τη βελτίωση της ανθεκτικότητας της προσφοράς και την επιτάχυνση της υιοθέτησης βιολογικών, χαμηλών εκπομπών άνθρακα και κυκλικών λιπασμάτων.

Το νέο καθεστώς ρευστότητας μπορεί να συγχρηματοδοτηθεί έως και 65% από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)

Τα μέτρα θα παράσχουν στα κράτη μέλη, όπως αναφέρει το Συμβούλιο, τα απαραίτητα εργαλεία για να υποστηρίξουν γρήγορα τους αγρότες που αντιμετωπίζουν αυξανόμενο κόστος παραγωγής και πιέσεις ρευστότητας. Αυτό θα ενισχύσει την ανθεκτικότητα του αγροτικού τομέα και θα διασφαλίσει την επισιτιστική ασφάλεια σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η ταχεία έγκριση του κανονισμού από το Συμβούλιο, όπως αναφέρεται, υπογραμμίζει την αποφασιστικότητα της ΕΕ και των κρατών μελών να ανταποκριθούν γρήγορα στις εξελισσόμενες γεωπολιτικές προκλήσεις, να στηρίξουν τους Ευρωπαίους αγρότες, να ενισχύσουν την ανθεκτικότητα του γεωργικού τομέα και να προστατεύσουν την επισιτιστική ασφάλεια σε ολόκληρη την ΕΕ.

Η σημερινή έγκριση σηματοδοτεί το τελικό βήμα της νομοθετικής διαδικασίας. Μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα, ο κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ την επόμενη ημέρα.

Τι περιλαμβάνουν τα μέτρα για τα λιπάσματα

Ο κανονισμός θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να παρέχουν επείγουσα και στοχευμένη οικονομική στήριξη στους αγρότες που πλήττονται περισσότερο από το αυξημένο κόστος λιπασμάτων και άλλων εισροών, τροποποιώντας τον κανονισμό για τα στρατηγικά σχέδια της ΚΑΠ και τον οριζόντιο κανονισμό.

Τα μέτρα που ελήφθησαν περιλαμβάνουν:

ένα νέο σχέδιο ρευστότητας στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης για την υποστήριξη της κρίσης

η δυνατότητα των κρατών μελών να καταβάλλουν νωρίτερα τις άμεσες πληρωμές στους αγρότες, βοηθώντας τους αγρότες να διαχειριστούν τις βραχυπρόθεσμες ταμειακές τους ανάγκες

τη δυνατότητα των κρατών μελών να προσαρμόσουν τις κατανομές των άμεσων πληρωμών τους για το 2027, ώστε να αντικατοπτρίζουν τις εθνικές ανάγκες και προτεραιότητες

Το νέο καθεστώς ρευστότητας μπορεί να συγχρηματοδοτηθεί έως και 65% από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και μπορεί να περιλαμβάνει αχρησιμοποίητα κεφάλαια που διαφορετικά θα μπορούσαν να χαθούν. Τα κράτη μέλη θα μπορούν να προσθέσουν εθνική χρηματοδότηση έως και 200%. Για να διασφαλιστεί η ταχεία υλοποίηση και να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος, η στήριξη μπορεί να καταβληθεί ως σταθερό ποσό ανά εκτάριο και να εφαρμοστεί μέσω των στρατηγικών σχεδίων της ΚΑΠ.

Ταυτόχρονα, ο κανονισμός ενισχύει τα κίνητρα για πιο αποτελεσματικές γεωργικές πρακτικές που μειώνουν και βελτιστοποιούν τη χρήση λιπασμάτων και συνιστούν στροφή προς βιολογικά λιπάσματα. Στόχος είναι να συμβάλει τόσο στην οικονομική ανθεκτικότητα όσο και στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

«Οι πρόσφατες διαταραχές στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού και η ραγδαία αύξηση των τιμών των λιπασμάτων έχουν ασκήσει σημαντική πίεση στον γεωργικό μας τομέα. Η σημερινή απόφαση καταδεικνύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αποφασισμένη να ανταποκριθεί γρήγορα και αποφασιστικά για να υποστηρίξει τους Ευρωπαίους αγρότες και την επισιτιστική μας ασφάλεια», δήλωσε σχετικά ο Μάρτιν Χέιντον, υπουργός Γεωργίας, Τροφίμων και Ναυτιλίας της Ιρλανδίας.