Λιπάσματα: Ζητείται παράταση για την υποβολή αιτήσεων χορήγησης της ενίσχυσης

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Την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων για την χορήγηση της επιδότησης για τα λιπάσματα, καθώς και την αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων της εφαρμογής, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι κανένας δικαιούχος παραγωγός δεν θα αποκλειστεί άδικα από το μέτρο ζητούν αγρότες, λογιστές και επιχειρήσεις του κλάδου.

Χαρακτηριστική είναι η επιστολή του Ενιαίου Αγροτικού Συλλόγου Ιεράπετρας, ο οποίος αναφέρει ότι το χρονικό διάστημα κατά το οποίο παραμένει ανοικτή η σχετική πλατφόρμα (9 – 19/7/2026) είναι ιδιαίτερα περιορισμένο και δεν επαρκεί για την ορθή ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων και νόμιμων διαδικασιών.

«Η υφιστάμενη προθεσμία δημιουργεί αντικειμενικές δυσκολίες, με αποτέλεσμα να υπάρχει σοβαρός κίνδυνος σημαντικός αριθμός δικαιούχων παραγωγών να στερηθεί την ενίσχυση»

«Η συγκέντρωση και ο έλεγχος των απαιτούμενων παραστατικών, η διεκπεραίωση των λογιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων, καθώς και η οριστικοποίηση των αιτήσεων απαιτούν εύλογο χρόνο, τόσο από τους παραγωγούς όσο και από τους λογιστές και τους εμπλεκόμενους επαγγελματίες», σημειώνει, τονίζοντας ότι η υφιστάμενη προθεσμία δημιουργεί αντικειμενικές δυσκολίες, με αποτέλεσμα να υπάρχει σοβαρός κίνδυνος σημαντικός αριθμός δικαιούχων παραγωγών να στερηθεί την ενίσχυση, όχι λόγω έλλειψης δικαιώματος, αλλά εξαιτίας της αδυναμίας έγκαιρης ολοκλήρωσης των απαιτούμενων διαδικασιών.

Η υποβολή των αιτήσεων

Στο μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκεται η υποβολή αιτήσεων στην ηλεκτρονική εφαρμογή myBusinessSupport της ΑΑΔΕ, για την χορήγηση της ενίσχυσης για την αγορά των λιπασμάτων, το κόστος των οποίων εκτοξεύτηκαν λόγω της ανόδου των τιμών ενέργειας και του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται σε ποσοστό 15% της καθαρής αξίας των παραστατικών αγοράς λιπασμάτων που έχουν εκδοθεί από 15/3 έως και 31/8/2026, ενώ το ανώτατο ποσό ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ ανά επιχείρηση.

Δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι επιχειρήσεις, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής σε όλη τη χώρα,

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ψηφιακά μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myAADE.gov.gr), στη διαδρομή Εφαρμογές > Επιχειρήσεις > myBusinessSupport > Είσοδος στην εφαρμογή > Αγροτικές Ενισχύσεις/ Επιδοτήσεις με χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet, εντός των παρακάτω προθεσμιών:

9 – 19/7 για παραστατικά που έχουν εκδοθεί από 15/3/2026 έως 30/6/2026.

7 – 17/9 για παραστατικά που έχουν εκδοθεί από 1/7/2026 έως 31/8/2026.

Αντίστοιχα, η καταβολή πραγματοποιείται το αργότερο έως τις 27/7 για την πρώτη περίοδο υποβολής της αίτησης και έως τις 25/9 για τη δεύτερη περίοδο υποβολής.