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ΑΑΔΕ: Πώς θα υποβάλλετε αίτηση για την ενίσχυση στα λιπάσματα – Οι δικαιούχοι

Μέχρι πότε μπορούν οι δικαιούχοι να υποβάλλουν αίτηση στην ηλεκτρονική εφαρμογή της ΑΑΔΕ

AGRO 12.07.2026, 16:15
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ΑΑΔΕ: Πώς θα υποβάλλετε αίτηση για την ενίσχυση στα λιπάσματα – Οι δικαιούχοι
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Σε εξέλιξη βρίσκεται η υποβολή αιτήσεων στην ηλεκτρονική εφαρμογή myBusinessSupport της ΑΑΔΕ, για την χορήγηση της ενίσχυσης για την αγορά των λιπασμάτων, το κόστος των οποίων εκτοξεύτηκαν λόγω της ανόδου των τιμών ενέργειας και του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται σε ποσοστό 15% της καθαρής αξίας των παραστατικών αγοράς λιπασμάτων που έχουν εκδοθεί από 15/3 έως και 31/8/2026, ενώ το ανώτατο ποσό ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ ανά επιχείρηση.

Δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι επιχειρήσεις, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ψηφιακά μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myAADE.gov.gr), στη διαδρομή Εφαρμογές > Επιχειρήσεις > myBusinessSupport > Είσοδος στην εφαρμογή > Αγροτικές Ενισχύσεις/ Επιδοτήσεις με χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet, εντός των παρακάτω προθεσμιών:

  • 9 – 19/7 για παραστατικά που έχουν εκδοθεί από 15/3/2026 έως 30/6/2026.
  • 7 – 17/9 για παραστατικά που έχουν εκδοθεί από 1/7/2026 έως 31/8/2026.

Αντίστοιχα, η καταβολή πραγματοποιείται το αργότερο έως τις 27/7 για την πρώτη περίοδο υποβολής της αίτησης και έως τις 25/9 για τη δεύτερη περίοδο υποβολής.

Να σημειωθεί ότι οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν, πριν από την υποβολή της αίτησης, να έχουν δηλώσει τον λογαριασμό πληρωμής (IBAN) στην ψηφιακή πύλη myAADE (myAADE.gov.gr), στη διαδρομή Μητρώο & Επικοινωνία > Δήλωση Λογαριασμού ΙΒΑΝ.

Οι δικαιούχοι και οι προϋποθέσεις

Δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι επιχειρήσεις, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής σε όλη τη χώρα, οι οποίες πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, τα οποία:

  • Είναι επαγγελματίες αγρότες εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από 01.01.2026 έως και την 31.08.2026, εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα,
  • έχουν ενεργό, κύριο ή δευτερεύοντα Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) στο Φορολογικό Μητρώο κατά το χρόνο έκδοσης του παραστατικού αγοράς λιπασμάτων, έναν από τους ΚΑΔ που αναφέρονται στο Παράρτημα 1 (Δείτε ΕΔΩ).

β) Έχουν πραγματοποιήσει αγορές λιπασμάτων από κατόχους ισχύουσας άδειας εμπορίας λιπασμάτων τύπου Α’ ή Β’, οι οποίοι έχουν κύριο ή δευτερεύοντα Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) κατά το χρόνο έκδοσης του παραστατικού, έναν από τους ΚΑΔ που αναφέρονται στο Παράρτημα 2 (Δείτε ΕΔΩ).

γ) Τα σχετικά παραστατικά (τιμολόγια ή αποδείξεις) έχουν εκδοθεί από 15.03.2026 έως και 31.08.2026 και έχουν διαβιβασθεί στην ΑΑΔΕ.

δ) Δεν εξακολουθούν να έχουν στη διάθεσή τους ενίσχυση που έχει κριθεί παράνομη και ασυμβίβαστη, με βάση προηγούμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ).

ε) Κατά τον χρόνο ελέγχου των προϋποθέσεων για την πληρωμή, ο δικαιούχος είναι ενεργός, δεν τελεί σε αδράνεια, εκκαθάριση ή πτώχευση και ο ΑΦΜ του δεν τελεί σε αναστολή για οποιαδήποτε αιτία, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία του φορολογικού μητρώου της ΑΑΔΕ

στ) Δεν επιτρέπεται η χορήγηση ενισχύσεων σε επιχειρήσεις που ήταν ήδη προβληματικές (κατά την έννοια της παρ. 18 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 (ΓΚΑΚ), κατά τη λογιστική περίοδο που προηγείται της 28ης Φεβρουαρίου 2026.

ζ) Κατά παρέκκλιση από το στοιχείο στ, είναι δυνατό να χορηγούνται ενισχύσεις σε πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις που ήταν ήδη προβληματικές κατά τη λογιστική περίοδο που προηγείται της 28ης Φεβρουαρίου 2026, υπό τον όρο ότι δεν υπάγονται σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου και δεν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή ενίσχυση αναδιάρθρωσης.

Η διαδικασία υποβολής αίτησης

Οι δικαιούχοι της ενίσχυσης υποβάλλουν αίτηση στην ψηφιακή πλατφόρμα myBusinessSupport της ΑΑΔΕ για τη χορήγηση της εν λόγω ενίσχυσης, ως εξής:

α) Για παραστατικά που εκδόθηκαν από 15.03.2026 έως 30.06.2026, υποβάλλεται αίτηση από 09.07.2026 έως και 19.07.2026, εφόσον έχουν εγγραφεί στο ΜΑΑΕ μέχρι τις 30.6.2026,

β) για παραστατικά που εκδόθηκαν από 01.07.2026 έως 31.08.2026, υποβάλλεται αίτηση από 07.09.2026 έως και 17.09.2026, εφόσον έχουν εγγραφεί στο ΜΑΑΕ μέχρι τις 31.8.2026. Η είσοδος στην πλατφόρμα διενεργείται με τη χρήση των σχετικών διαπιστευτηρίων του TAXISnet.

Με την αίτηση, ανά περίοδο, οι δικαιούχοι συμπληρώνουν:

  • Υπεύθυνη δήλωση περί πλήρωσης των προϋποθέσεων του άρθρου 2, και
  • Τους Μοναδικούς Αριθμούς Καταχώρισης (ΜΑΡΚ) των παραστατικών που εκδόθηκαν από εκδότες που πληρούν, καθώς και την καθαρή αξία κάθε παραστατικού, κατά το μέρος που αφορά στην αγορά λιπασμάτων,
  • τον αριθμό της φορολογικής ταμειακής μηχανής και τον αύξοντα αριθμό της απόδειξης.

Οι ενδιαφερόμενοι, με την αίτηση χορήγησης της ενίσχυσης οφείλουν να έχουν ενημερώσει στη δικτυακή πύλη myAADE της ΑΑΔΕ, στην επιλογή Μητρώο και Επικοινωνία/Δήλωση Λογαριασμού ΙΒΑΝ, το λογαριασμό τους ΙΒΑΝ στον οποίο θα πιστωθεί η τυχόν ενίσχυση.

Για τη συμπλήρωση της εικόνας της επιχείρησης και τον έλεγχο πλήρωσης των προϋποθέσεων χορήγησης της ενίσχυσης, η ΓΔΗΛΕΔ δύναται να αποτυπώνει στην πλατφόρμα λοιπές πληροφορίες, που τηρούνται στα ψηφιακά αρχεία της ή αποστέλλονται σε αυτήν από τρίτους φορείς.

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