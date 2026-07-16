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Ολυμπία οδός: Σε λειτουργία η χιλιομετρική χρέωση και στον Κόμβο Βάρδας στην Πατρών-Πύργου

Σε λειτουργία από την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026 οι πύλες χιλιομετρικής χρέωσης και στον κόμβο της Βάρδας

Business 16.07.2026, 15:03
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Ολυμπία οδός: Σε λειτουργία η χιλιομετρική χρέωση και στον Κόμβο Βάρδας στην Πατρών-Πύργου
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Σταδιακά και στο νέο τμήμα Πάτρα – Πύργος επεκτείνει η Ολυμπία Οδός το σύστημα της Χιλιομετρικής Χρέωσης. Ήδη εφαρμόζεται από το 2021 από την Ελευσίνα μέχρι την Πάτρα, για τα οχήματα όλων των κατηγοριών που διαθέτουν πομποδέκτη ΟΛΥΜΠΙΑ PASS.

Μετά την εφαρμογή της χιλιομετρικής χρέωσης στον Κόμβο Κάτω Αχαΐας και Αμαλιάδας το Μάρτιο του 2026, από την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026 τίθενται σε λειτουργία οι πύλες χιλιομετρικής χρέωσης και στον κόμβο της Βάρδας. Η  Χιλιομετρική Χρέωση προσφέρει στους οδηγούς των οχημάτων Ι.Χ., ημιφορτηγών και φορτηγών (κατηγορίες 2, 3 και 4) ποσό επιστροφής της τάξης του 28%-45% από το αρχικό ποσό πληρωμής.

Συνδυαστικά με το σύστημα της Χιλιομετρικής Χρέωσης οι οδηγοί της Κατηγορίας 2 (Ι.Χ.) επωφελούνται και από το εκπτωτικό πρόγραμμα VALUE, το οποίο προσφέρει κλιμακωτές εκπτώσεις από 15% έως και 60% ανάλογα με τη συχνότητα διελεύσεων από κάθε σταθμό διοδίων.

Έτσι, για τους  οδηγούς Ι.Χ. το  οικονομικό όφελος στη διαδρομή Μιντιλόγλι- Βάρδα μπορεί να φτάσει έως 58% και στη διαδρομή Κάτω Αχαΐα – Βάρδα έως 68%. Ενδεικτικά, ένας εργαζόμενος που κάνει 40 διελεύσεις μέσα σε ένα μήνα στη διαδρομή Μιντιλόγλι- Βάρδα (αρχικό κόστος 144€), μετά την εφαρμογή της Χιλιομετρικής Χρέωσης και σε συνδυασμό με το εκπτωτικό πρόγραμμα VALUE μέσω του πομποδέκτη ΟΛΥΜΠΙΑ PASS, θα πληρώσει 70,85€ (έκπτωση 51%).

Ολυμπία Οδός

Πώς ενεργοποιείται η χιλιομετρική χρέωση

Η υπηρεσία ενεργοποιείται με την απόκτηση πομποδέκτη ΟΛΥΜΠΙΑ PASS, μέσω του οποίου καταγράφεται η είσοδος και η έξοδος του οχήματος από τον αυτοκινητόδρομο, και πραγματοποιείται αυτόματα η αντίστοιχη επιστροφή χρημάτων στον λογαριασμό του συνδρομητή.

Η απόκτηση του πομποδέκτη είναι δωρεάν και μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά μέσω του www.olympiaodos.gr ή από τα Σημεία Εξυπηρέτησης Πελατών. Μέσω της εφαρμογής Olympia Odos mobile App οι οδηγοί μπορούν να φορτίζουν τον λογαριασμό τους, να παρακολουθούν τις διελεύσεις τους και να διαχειρίζονται τον πομποδέκτη τους σε πραγματικό χρόνο.

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