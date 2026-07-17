Πετρέλαιο: Αυξάνονται οι τιμές καθώς το Ιράν απειλεί με αντίποινα εάν οι ΗΠΑ πλήξουν ενεργειακές υποδομές

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Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο την Παρασκευή, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν την κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, αφού η Τεχεράνη απείλησε να στοχεύσει περιφερειακές υποδομές, σε περίπτωση που ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υλοποιήσει τις απειλές του για επίθεση σε βασικές ενεργειακές εγκαταστάσεις της χώρας.

Ο Τραμπ απειλεί ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα στοχεύσουν τις υποδομές του Ιράν την επόμενη εβδομάδα, εκτός αν οι δύο πλευρές επιτύχουν διπλωματική πρόοδο

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού WTI με παράδοση τον Αύγουστο σημείωσαν άνοδο 1,32% στα 80,09 δολάρια ανά βαρέλι. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του διεθνούς δείκτη αναφοράς Brent με παράδοση τον Σεπτέμβριο σημείωσαν άνοδο 1,33% στα 85,35 δολάρια ανά βαρέλι.

Σε συνέντευξή του στο Fox News την Τρίτη, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα στοχεύσουν τις υποδομές του Ιράν την επόμενη εβδομάδα, εκτός αν οι δύο πλευρές επιτύχουν διπλωματική πρόοδο.

Οι απειλές του Ιράν

Απαντώντας με δήλωση που δημοσιεύθηκε στο Telegram την Πέμπτη, ένας εκπρόσωπος της ανώτατης στρατιωτικής ηγεσίας του Ιράν προειδοποίησε ότι, εάν οι απειλές του Τραμπ υλοποιηθούν, «ό,τι παραμένει άθικτο… δηλαδή, όλες οι υποδομές στην περιοχή – θα καταστραφούν».

Ο Χόρχε Λεόν, ανώτερος αντιπρόεδρος της Rystad Energy, έγραψε σε σημείωμα την Παρασκευή ότι μια περιορισμένη συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης παραμένει το βασικό σενάριο της εταιρείας, αν και η εμπιστοσύνη σε αυτό το αποτέλεσμα έχει αποδυναμωθεί.

Πρόσθεσε ότι και οι δύο πλευρές εξακολουθούν να έχουν ισχυρά οικονομικά κίνητρα για να αποφύγουν την πλήρη κατάρρευση των διαπραγματεύσεων, καθώς οι ΗΠΑ επιδιώκουν χαμηλότερες τιμές πετρελαίου εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου και το Ιράν είναι απρόθυμο να παραιτηθεί από τα οικονομικά κίνητρα.

«Η Τεχεράνη έχει ένα σημαντικό οικονομικό πακέτο επί τάπητος, που περιλαμβάνει πρόσβαση σε δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία και εξαιρέσεις στις εξαγωγές, από το οποίο δεν θέλει να αποχωρήσει οριστικά», δήλωσε ο Λεόν.