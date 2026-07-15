Πετρέλαιο: Πάνω από τα 85 δολ. μετά τα νέα πλήγματα από ΗΠΑ

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Το πετρέλαιο διεύρυνε τα κέρδη του την Τετάρτη, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε εκ νέου ναυτικό αποκλεισμό σε όλα τα ιρανικά λιμάνια και η Τεχεράνη εξαπέλυσε επιθέσεις σε αμερικανικές υποδομές στην περιοχή.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent αυξήθηκαν κατά 99 σεντς, ή 1,2%, στα 85,72 δολάρια το βαρέλι στις ‌06:00 ώρα Ελλάδος. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του West Texas Intermediate αυξήθηκαν κατά 64 σεντς, ή 0,8%, στα 79,98 δολάρια το βαρέλι, αναφέρει το Reuters.

Οι τιμές του πετρελαίου έκλεισαν με άνοδο 2%, σε υψηλό ενός μήνα, την Τρίτη, καθώς οι επιθέσεις επιδείνωσαν τη διακοπή του εφοδιασμού στα Στενά του Ορμούζ.

«Ενώ η φυσική αγορά πετρελαίου παραμένει επαρκώς εφοδιασμένη, οποιαδήποτε περαιτέρω κλιμάκωση που αφορά τα Στενά του Ορμούζ ή πρόσθετες κυρώσεις στις ιρανικές εξαγωγές θα μπορούσε να σφίξει γρήγορα το κλίμα της αγοράς και να προσθέσει περαιτέρω premium κινδύνου», δήλωσε στο Reuters η Πριγιάνκα Σατσντέβα, ανώτερη αναλύτρια αγοράς στην Phillip Nova.

Νωρίς την Τετάρτη, οι ΗΠΑ ξεκίνησαν έναν νέο γύρο επιθέσεων «για να συνεχίσουν να υποβαθμίζουν τις ιρανικές δυνατότητες που χρησιμοποιούνται για επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ», ανακοίνωσε ο αμερικανικός στρατός.

Η Τεχεράνη λέει ότι έκλεισε ξανά το πέρασμα μετά την αναζωπύρωση των εχθροπραξιών μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα, διαταράσσοντας μια ήδη εύθραυστη εκεχειρία που επιτεύχθηκε τον Ιούνιο μετά από αρκετούς μήνες μαχών.

Ο Τραμπ υπόσχεται το πετρέλαιο να ρέει από τον Κόλπο

«Θα κρατήσω τους ενεργειακούς στόχους για το τέλος, αλλά τελικά θα πετύχουμε ενεργειακούς στόχους», δήλωσε ο Τραμπ στο Fox News σε συνέντευξη που μεταδόθηκε την Τρίτη το βράδυ.

Ο στρατός του Ιράν δήλωσε νωρίς την Τετάρτη ότι εξαπέλυσε επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον αμερικανικών θέσεων στη βάση Azraq της Ιορδανίας. Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από το Πεντάγωνο.

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν δήλωσε ότι στόχευσε όπλα και εγκαταστάσεις αποθήκευσης στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ, αλλά οι αναφορές δεν κατέστη δυνατόν να επαληθευούν.

Η έξαρση των τελευταίων ημερών έχει εντείνει τις αμφιβολίες ότι το μνημόνιο κατανόησης που υπογράφηκε τον περασμένο μήνα θα οδηγήσει σε οριστική παύση του πολέμου, ο οποίος έχει πλήξει τους γείτονες του Ιράν.

«Οι πιθανότητες το πετρέλαιο να επιστρέψει στα 100 δολάρια σε εύλογο χρονικό διάστημα εξακολουθούν να είναι σημαντικές εάν ενταθούν οι εχθροπραξίες, γεγονός που θα βλάψει τις ενεργειακές υποδομές γύρω από τον Κόλπο», δήλωσε στο Reuters o Tim Goy;oterer, επικεφαλής αναλυτής αγοράς στην KCM Trade, σημειώνοντας ότι οι τιμές του Brent θα μπορούσαν να παραμείνουν στα 75-80 δολάρια το βαρέλι εάν οι διπλωματικές προσπάθειες βοηθήσουν στο άνοιγμα των Στενών.

«Προς το παρόν, το premium κινδύνου εξακολουθεί να είναι ενσωματωμένο, αλλά δεν είναι ένα μονόδρομο στοίχημα δεδομένου ότι εξακολουθούν να υπάρχουν κίνητρα και για τις δύο πλευρές να βρουν μια διπλωματική λύση».