 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(17) "News and Politics"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(11) "Commodities"
    [1]=>
    string(17) "War and Conflicts"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "negative"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(20) "Human-made Disasters"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(24) "Debated News & Politics1"
}

Πετρέλαιο: Πάνω από τα 85 δολ. μετά τα νέα πλήγματα από ΗΠΑ

To πετρελαίου αυξήθηκε αφότου οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικούς στόχους και η Ουάσινγκτον επανέφερε τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων.

Commodities 15.07.2026, 08:21
Σχολιάστε
Πετρέλαιο: Πάνω από τα 85 δολ. μετά τα νέα πλήγματα από ΗΠΑ
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Το πετρέλαιο διεύρυνε τα κέρδη του την Τετάρτη, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε εκ νέου ναυτικό αποκλεισμό σε όλα τα ιρανικά λιμάνια και η Τεχεράνη εξαπέλυσε επιθέσεις σε αμερικανικές υποδομές στην περιοχή.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent αυξήθηκαν κατά 99 σεντς, ή 1,2%, στα 85,72 δολάρια το βαρέλι στις ‌06:00 ώρα Ελλάδος. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του West Texas Intermediate αυξήθηκαν κατά 64 σεντς, ή 0,8%, στα 79,98 δολάρια το βαρέλι, αναφέρει το Reuters.

Οι τιμές του πετρελαίου έκλεισαν με άνοδο 2%, σε υψηλό ενός μήνα, την Τρίτη, καθώς οι επιθέσεις επιδείνωσαν τη διακοπή του εφοδιασμού στα Στενά του Ορμούζ.

«Ενώ η φυσική αγορά πετρελαίου παραμένει επαρκώς εφοδιασμένη, οποιαδήποτε περαιτέρω κλιμάκωση που αφορά τα Στενά του Ορμούζ ή πρόσθετες κυρώσεις στις ιρανικές εξαγωγές θα μπορούσε να σφίξει γρήγορα το κλίμα της αγοράς και να προσθέσει περαιτέρω premium κινδύνου», δήλωσε στο Reuters η Πριγιάνκα Σατσντέβα, ανώτερη αναλύτρια αγοράς στην Phillip Nova.

Νωρίς την Τετάρτη, οι ΗΠΑ ξεκίνησαν έναν νέο γύρο επιθέσεων «για να συνεχίσουν να υποβαθμίζουν τις ιρανικές δυνατότητες που χρησιμοποιούνται για επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ», ανακοίνωσε ο αμερικανικός στρατός.

Η Τεχεράνη λέει ότι έκλεισε ξανά το πέρασμα μετά την αναζωπύρωση των εχθροπραξιών μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα, διαταράσσοντας μια ήδη εύθραυστη εκεχειρία που επιτεύχθηκε τον Ιούνιο μετά από αρκετούς μήνες μαχών.

Στενά Ορμούζ

Ο Τραμπ υπόσχεται το πετρέλαιο να ρέει από τον Κόλπο

«Θα κρατήσω τους ενεργειακούς στόχους για το τέλος, αλλά τελικά θα πετύχουμε ενεργειακούς στόχους», δήλωσε ο Τραμπ στο Fox News σε συνέντευξη που μεταδόθηκε την Τρίτη το βράδυ.

Ο στρατός του Ιράν δήλωσε νωρίς την Τετάρτη ότι εξαπέλυσε επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον αμερικανικών θέσεων στη βάση Azraq της Ιορδανίας. Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από το Πεντάγωνο.

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν δήλωσε ότι στόχευσε όπλα και εγκαταστάσεις αποθήκευσης στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ, αλλά οι αναφορές δεν κατέστη δυνατόν να επαληθευούν.

Η έξαρση των τελευταίων ημερών έχει εντείνει τις αμφιβολίες ότι το μνημόνιο κατανόησης που υπογράφηκε τον περασμένο μήνα θα οδηγήσει σε οριστική παύση του πολέμου, ο οποίος έχει πλήξει τους γείτονες του Ιράν.

«Οι πιθανότητες το πετρέλαιο να επιστρέψει στα 100 δολάρια σε εύλογο χρονικό διάστημα εξακολουθούν να είναι σημαντικές εάν ενταθούν οι εχθροπραξίες, γεγονός που θα βλάψει τις ενεργειακές υποδομές γύρω από τον Κόλπο», δήλωσε στο Reuters o Tim Goy;oterer, επικεφαλής αναλυτής αγοράς στην KCM Trade, σημειώνοντας ότι οι τιμές του Brent θα μπορούσαν να παραμείνουν στα 75-80 δολάρια το βαρέλι εάν οι διπλωματικές προσπάθειες βοηθήσουν στο άνοιγμα των Στενών.

«Προς το παρόν, το premium κινδύνου εξακολουθεί να είναι ενσωματωμένο, αλλά δεν είναι ένα μονόδρομο στοίχημα δεδομένου ότι εξακολουθούν να υπάρχουν κίνητρα και για τις δύο πλευρές να βρουν μια διπλωματική λύση».

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Χρηματιστήριο Αθηνών: Συνεχίζονται οι μάχες για τις 2.500 μονάδες
Markets

Συνεχίζονται οι μάχες για τις 2.500 μονάδες στο ΧΑ
Piraeus Securities: Στα 5,80 ευρώ η νέα τιμή-στόχος για την ElvalHalcor
Business

Piraeus Securities: Στα 5,80 ευρώ η νέα τιμή-στόχος για την ElvalHalcor
Επίδομα παιδιού: Έρχεται αύξηση στο Α21 του ΟΠΕΚΑ – Τι εξετάζεται
Economy

Έρχεται αύξηση στο επίδομα παιδιού - Τι εξετάζεται
Κίνα: Η μεγαλύτερη δημόσια εγγραφή στο χρηματιστήριο
Ασία

Κίνα: Η μεγαλύτερη δημόσια εγγραφή στο χρηματιστήριο
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Επιφυλακτικότητα οι αγορές, μεγάλες απώλειες στον DAX
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Επιφυλακτικότητα οι ευρωπαϊκές αγορές, μεγάλες απώλειες στον DAX
Elvalhalcor: Σε εύρος 4,2–4,4 ευρώ θα διενεργηθεί η AMK
Business

Elvalhalcor: Σε εύρος 4,2–4,4 ευρώ θα διενεργηθεί η AMK

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Τράπεζες: Τι έρχεται μετά το Ταμείο Ανάκαμψης για την χρηματοδότηση των επενδύσεων
Τράπεζες

Το RRF τελειώνει, η μάχη για τις επενδύσεις αρχίζει

Τα νέα ευρωπαϊκά εργαλεία για τις επενδύσεις και ο ρόλος που θα παίξουν οι τράπεζες

Αγης Μάρκου
DER Touristik: Επένδυση 40 εκατ. ευρώ για νέο πεντάστερο ξενοδοχείο στην Κω
Business

Γερμανική εταιρεία χτίζει πεντάστερο «χωριό» 40 εκατ. στην Κω

Το Aldiana Kos των 810 κλινών και 270 δωματίων, οι 21 πισίνες και οι 280 θέσεις εργασίας – Η στροφή της γερμανικής DER Touristik από τη μίσθωση ξενοδοχείων στην ιδιόκτητη ανάπτυξη

Λάμπρος Καραγεώργος
Η Wall Street επικεντρώνεται σε υψηλότερους κινδύνους και αποδόσεις
Reuters Breakingviews

Η άλλη όψη της έκρηξης κερδών των τραπεζών της Wall Street

Η άνοδος των επιχειρηματικών deals μπορεί να ευνοήσει όλες τις τράπεζες, αλλά και να τις βουλιάξει όλες μαζί

Stephen Gandel
Στενά του Ορμούζ: Κατέρρευσαν οι διελεύσεις – Τα πλοία στρέφονται στον ιρανικό διάδρομο
World

Αλλάζουν ρότα τα πλοία στο Ορμούζ

Στην πράξη, οι διελεύσεις στα Στενά του Ορμούζ έχουν περιοριστεί σε ελάχιστα πλοία

Λάμπρος Καραγεώργος
Ομόλογα: Τα εταιρικά ομόλογα έχουν τις καλύτερες αποδόσεις εδώ και χρόνια – Γιατί δεν είναι αρκετό
World

Οι αποδόσεις εταιρικών ομολόγων δεν πείθουν τους επενδυτές

Οι υψηλότερες μακροπρόθεσμες αποδόσεις ενδέχεται να μην αντισταθμίζουν τους υψηλότερους κινδύνους για τα εταιρικά ομόλογα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Αεροπορικός τουρισμός: Η αγορά των 100 δισ. ευρώ που χάνει η Ελλάδα
Τουρισμός

Η αγορά των 100 δισ. που χάνει η Ελλάδα

Ο αεροπορικός τουρισμός αφορά ταξιδιώτες με υψηλή αγοραστική δύναμη, που δαπανούν σημαντικά ποσά σε ξενοδοχεία ανώτερων κατηγοριών, εστίαση, μεταφορές κ.ο.κ.

Λάμπρος Καραγεώργος
Κρασί: Ουκρανοί οινοποιοί επιμένουν παρά τον πόλεμο
AGRO

Ουκρανοί οινοποιοί επιμένουν παρά τον πόλεμο

Το κρασί γίνεται για τους ουκρανούς αμπελουργούς και οινοποιούς σύμβολο αντοχής και ελπίδας

Ανθή Γεωργίου
JP Morgan: Ποιες μετοχές θα προσελκύσουν πάνω από 1 δισ.
Xρηματιστήριο Αθηνών

JP Morgan: Ποιες μετοχές θα προσελκύσουν πάνω από 1 δισ.

Οι εισροές άνω του 1 δισ. δολαρίων τον Σεπτέμβριο μπορούν να αποτελέσουν καταλύτη για το ελληνικό χρηματιστήριο

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Περισσότερα από Commodities
Χρυσός: Έπεσε 6% στα 4.028 δολάρια
Commodities

Υποχώρησε ο χρυσός στα 4.028 δολάρια

Υποχωρεί ο χρυσός καθώς η άνοδος του πετρελαίου διατηρεί τον πληθωρισμό και τις προοπτικές των επιτοκίων στο ραντάρ των επενδυτών

Πετρέλαιο: Σε υψηλό 4 εβδομάδων οι τιμές – Πάνω από τα 85 δολ. το Brent
Commodities

Σε υψηλό 4 εβδομάδων των πετρέλαιο - Τι προβλέπουν οι αναλυτές

Οι τιμές στο πετρέλαιο βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο από τότε που οι δύο χώρες υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης για τον τερματισμό του πολέμου στις 17 Ιουνίου.

Πετρέλαιο: Τα Στενά του Ορμούζ δεν θα γυρίσουν στην προπολεμική κατάσταση
Πετρέλαιο

Γιατί το Ορμούζ αλλάζει για πάντα

Το πετρέλαιο σημείωσε τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο από την εποχή της πανδημίας

Τζούλη Καλημέρη
Πετρέλαιο: Φλερτάρει με τα 85 δολάρια λόγω της κλιμάκωσης στα Στενά του Ορμούζ
Commodities

Ανοδικό ράλι για το πετρέλαιο - Φλερτάρει με τα 85 δολ.

Σε υψηλό ενός μήνα το πετρέλαιο καθώς ΗΠΑ και Ιράν εντείνουν τις επιθέσεις τους στα Στενά του Ορμούζ

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Χρυσός: Υποχώρησε πάνω από 1% καθώς η τιμή του πετρελαίου ανεβαίνει
Commodities

Στα 4.059 δολάρια υποχώρησε ο χρυσός

Ο χρυσός έπεσε καθώς το πετρέλαιο εκτοξεύτηκε πάνω από 4%, το δολάριο κέρδισε, οι χρηματιστηριακές αγορές υποχώρησαν

Πετρέλαιο: Μια ανάσα από τα 80 δολάρια λόγω της αναζωπύρωσης στη Μ. Ανατολή
Commodities

Κοντά στα 80 δολ. το πετρέλαιο από την αναζωπύρωση στη Μ. Ανατολή

Αύξηση 4% για το πετρέλαιο καθώς νέες στρατιωτικές επιθέσεις απειλούν τις αποστολές στα Στενά του Ορμούζ

Πετρέλαιο: Έκλεισε ανοδικά την εβδομάδα
Commodities

Εβδομάδα κερδών για το πετρέλαιο

Οι επενδυτές εστιάζουν στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή καθώς ανησυχούν για διακοπές στην εφοδιαστική αλυσίδα

Τζούλη Καλημέρη
Latest News
Χρηματιστήριο Αθηνών: Συνεχίζονται οι μάχες για τις 2.500 μονάδες
Markets

Συνεχίζονται οι μάχες για τις 2.500 μονάδες στο ΧΑ

Το κλίμα νευρικότητας παραμένει έντονο στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στη σημερινή συνεδρίαση

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Piraeus Securities: Στα 5,80 ευρώ η νέα τιμή-στόχος για την ElvalHalcor
Business

Piraeus Securities: Στα 5,80 ευρώ η νέα τιμή-στόχος για την ElvalHalcor

Η ElvalHalcor έχει προχωρήσει σε συνδυασμένη διεθνή ιδιωτική τοποθέτηση σε θεσμικούς επενδυτές και δημόσια προσφορά στην Ελλάδα

Επίδομα παιδιού: Έρχεται αύξηση στο Α21 του ΟΠΕΚΑ – Τι εξετάζεται
Economy

Έρχεται αύξηση στο επίδομα παιδιού - Τι εξετάζεται

Το επίδομα του παιδιού Α21 και τα σενάρια - Στόχος η ενίσχυση των οικογενειών

Κίνα: Η μεγαλύτερη δημόσια εγγραφή στο χρηματιστήριο
Ασία

Κίνα: Η μεγαλύτερη δημόσια εγγραφή στο χρηματιστήριο

Η CXMT, κατασκευαστής τσιπ, επιδιώκει να αντλήσει 9,8 δισ. δολάρια

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Επιφυλακτικότητα οι αγορές, μεγάλες απώλειες στον DAX
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Επιφυλακτικότητα οι ευρωπαϊκές αγορές, μεγάλες απώλειες στον DAX

Στήριγμα για τον ευρωπαϊκό τεχνολογικό κλάδο αποτελεί όμως σήμερα η ASML, η μεγαλύτερη εταιρεία τεχνολογίας στην Ευρώπη

Elvalhalcor: Σε εύρος 4,2–4,4 ευρώ θα διενεργηθεί η AMK
Business

Elvalhalcor: Σε εύρος 4,2–4,4 ευρώ θα διενεργηθεί η AMK

Ισχυρή ζήτηση για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Elvalhalcor

Πιερρακάκης: Στόχος της επόμενης 10ετίας η εξωστρέφεια της ελληνικής επιχειρηματικότητας
Economy

Πιερρακάκης: Στόχος της επόμενης 10ετίας η εξωστρέφεια της ελληνικής επιχειρηματικότητας

«Η επένδυση στους ανθρώπους είναι ίσως η πιο έξυπνη επιχειρηματική στρατηγική», σημείωσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης

ΥπΑΑΤ: Επεκτείνεται η διακίνηση παραδοσιακών γαλακτοκομικών από τη Λέσβο
AGRO

Επεκτείνεται η διακίνηση παραδοσιακών γαλακτοκομικών από τη Λέσβο

Νέες δυνατότητες για βούτυρο, κρέμα γάλακτος, μυζήθρα και ώριμα τυριά – Με αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας, επισημαίνει το ΥπΑΑΤ

Ασιατικά χρηματιστήρια: Άνοδος στις αγορές
Ασία

Άνοδος στις αγορές της Ασίας

Καταλύτης για το θετικό κλίμα αποτέλεσαν τα στοιχεία για τον αμερικανικό πληθωρισμό

Πέθανε η Μάρω Κοντού σε ηλικία 92 ετών
Κοινωνία

Πέθανε η Μάρω Κοντού σε ηλικία 92 ετών

Η Μάρω Κοντού νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες στον Άγιο Σάββα

Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα 4,5 δισ. ευρώ στο εξάμηνο
Economy

Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα 4,5 δισ. το εξάμηνο

Τα φορολογικά έσοδα ανήλθαν σε 33,5 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 679 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου

Νέα Γεωργία Νέα Γενιά: Το Agrifood Leadership επιστρέφει για τον κύκλο 2026–2027
AGRO

Το Agrifood Leadership επιστρέφει για τον κύκλο 2026–2027

Το πρόγραμμα, που υλοποιεί η «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά» θα διαρκέσει από το Νοέμβριο 2026 έως τον Ιούνιο 2027

Metlen: Ανεβάζει την τιμή-στόχο για τη Metlen στα 56,8 ευρώ η Euroxx
Business

Euroxx: Τιμή-στόχο στα 56,8 ευρώ για τη Metlen

Η Euroxx προβλέπει ετήσιο ρυθμό αύξησης του EBITDA κατά 27% την τριετία για την Metlen

Bally’s Intralot: Συμφωνία με Premier Lotteries Ireland έως το 2034
Business

Bally’s Intralot: Συμφωνία με Premier Lotteries Ireland έως το 2034

Τι προβλέπει η συμφωνία - Το μήνυμα του CEO του Ομίλου Bally’s Intralot Robeson Reeves

Meta: Η AI κατά των ευπαθών εργαζομένων
Tεχνητή νοημοσύνη

Meta: Η AI κατά των ευπαθών εργαζομένων

Αγωγή εργαζομένων κατά της Meta - Ευπαθείς ομάδες στοχοποιήθηκαν από την... AI

ΗΠΑ – Ιράν: Aπειλές Τραμπ για πλήγματα σε κρίσιμες υποδομές αν δεν υπάρξει συμφωνία
Κόσμος

ΗΠΑ – Ιράν: Aπειλές Τραμπ για πλήγματα σε κρίσιμες υποδομές αν δεν υπάρξει συμφωνία

Οι ανταποδοτικές επιθέσεις ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζονται ενώ ο Τραμπ απειλεί με πλήγματα σε ιρανικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και γέφυρες, ζητώντας ξανά να υπάρξει συμφωνία

Παρασκευή Τσιβόλα

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies