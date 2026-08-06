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Πετρέλαιο: Κάτω από τα 80 δολάρια με το βλέμμα στις συνομιλίες

Το πετρέλαιο πέφτει καθώς το Ιράν επικαλείται πρόοδο με το Ομάν στη συμφωνία του Ορμούζ

Commodities 06.08.2026, 08:02
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Πετρέλαιο: Κάτω από τα 80 δολάρια με το βλέμμα στις συνομιλίες
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Πτώση σημείωσε το πετρέλαιο την Πέμπτη λόγω της προόδου στις συνομιλίες Ιράν-Ομάν, με τους επενδυτές να περιμένουν με προσοχή σημάδια ειρηνευτικής συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν και πρόοδο στο άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent μειώθηκαν κατά 33 σεντς, ή 0,42%, στα 79,12 δολάρια το βαρέλι έως τις 06:18 ώρα Ελλάδος. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού πετρελαίου West Texas Intermediate μειώθηκαν κατά 42 σεντς, ή 0,56%, στα 74,80 δολάρια το βαρέλι. Το Brent σταθεροποιήθηκε ελαφρώς την Τετάρτη, ενώ το WTI υποχώρησε, σημειώνει το Reuters.

Το Ιράν και το Ομάν κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με τις γεωγραφικές συντεταγμένες για μια ναυτιλιακή διαδρομή μέσω των Στενών του Ορμούζ και ολοκληρώνεται μια κοινή ανακοίνωση, υπό την προϋπόθεση ότι ορισμένα τρίτα μέρη δεν παρενέβησαν, δήλωσε την Τετάρτη ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκάι.

«Υπήρξε κάποια πίεση πώλησης μετά από αναφορές ότι οι συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ομάν σημειώνουν πρόοδο», δήλωσε στους Reuters ο Γιούκι Τακασίμα, οικονομολόγος της Nomura Securities.

Οι τιμές έχουν επιστρέψει στα επίπεδα που παρατηρήθηκαν όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν υπέγραψαν μια προσωρινή ειρηνευτική συμφωνία στις 17 Ιουνίου, με τους επενδυτές να παρακολουθούν στενά εάν οι δύο πλευρές μπορούν να καταλήξουν σε μια τελική συμφωνία, πρόσθεσε.

Μια προτεινόμενη συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ομάν για να βοηθήσει στον τερματισμό της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν θα έδινε στην Τεχεράνη τον έλεγχο των πλοίων που εισέρχονται στον Κόλπο μέσω των Στενών του Ορμούζ, δήλωσαν στο Reuters την Τετάρτη μια ανώτερη ιρανική πηγή και δύο περιφερειακοί αξιωματούχοι, μια από τις μεγαλύτερες παραχωρήσεις μέχρι στιγμής προς το Ιράν.

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Χούθι και Ορμούζ επηρεάζουν ακόμη το πετρέλαιο

Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο των ΗΠΑ για την πρόταση. Ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι μια συμφωνία για το άνοιγμα του στενού είναι επικείμενη, Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν επανειλημμένα επιμείνει ότι δεν θα συμφωνούσαν ποτέ με τον έλεγχο της πρόσβασης του Ιράν σε μια από τις σημαντικότερες εμπορικές οδούς στον κόσμο για τον ενεργειακό εφοδιασμό. Το Ιράν προειδοποίησε τα κράτη του Κόλπου ότι οποιαδήποτε νέα επίθεση των ΗΠΑ στο έδαφός του θα πυροδοτούσε αντίποινα εναντίον κρίσιμων ενεργειακών υποδομών σε όλη την περιοχή, σύμφωνα με πέντε πηγές, καθώς η Τεχεράνη επιδιώκει να αυξήσει το κόστος της στρατιωτικής δράσης απειλώντας τους στενότερους περιφερειακούς συμμάχους της Ουάσινγκτον.

«Το πραγματικό σημείο καμπής γίνεται τώρα η πορεία των συζητήσεων ΗΠΑ-Ιράν, επειδή είναι απαραίτητη η επίτευξη ουσιαστικής προόδου πριν η διαταραγμένη ροή ενέργειας μπορέσει να επαναληφθεί ρεαλιστικά», ανέφεραν οι αναλυτές της ING σε σημείωμα την Πέμπτη.

Οι εξαγωγές αργού πετρελαίου και συμπυκνωμάτων των χωρών του Κόλπου ήταν σε μεγάλο βαθμό σταθερές τον Ιούλιο και παρέμειναν περίπου 40% κάτω από τα προπολεμικά επίπεδα, σύμφωνα με στοιχεία για τη ναυτιλία.

Εν τω μεταξύ, οι Χούθι της Υεμένης, που είναι προσκείμενοι στο Ιράν, δήλωσαν την Τετάρτη ότι εξαπέλυσαν πυραυλική επίθεση σε ένα σαουδαραβικό πετρελαιοφόρο στα ανοικτά των ακτών της πόλης-λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα και μια ακόμη πυραυλική επίθεση σε ένα σαουδαραβικό πετρελαιοφόρο στον Κόλπο του Άντεν. Δεν υπήρξε επιβεβαίωση από τη Σαουδική Αραβία για κανένα από τα δύο περιστατικά.

Ο Τακασίμα δήλωσε ότι οι ανησυχίες ότι οι επιθέσεις των Χούθι θα μπορούσαν να πλήξουν τη ναυτιλία της Ερυθράς Θάλασσας περιορίζουν την αισιοδοξία σχετικά με τις προοπτικές για το τέλος των διαταραχών στη ναυτιλία στη Μέση Ανατολή.

Εν τω μεταξύ, τα αποθέματα αργού πετρελαίου των ΗΠΑ αυξήθηκαν καθώς τα διυλιστήρια χαλάρωσαν ελαφρώς την επεξεργασία και οι εισαγωγές αυξήθηκαν, σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας Πληροφοριών Ενέργειας την Τετάρτη.

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