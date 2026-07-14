Νορβηγία: Οι εργαζόμενοι στον κλάδο πετρελαίου τερματίζουν την απεργία

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Το συνδικάτο «Safe» της Νορβηγίας και οι εργοδότες συμφώνησαν να θέσουν τέλος σε μια εργατική διαμάχη στον κλάδο των υπηρεσιών πετρελαίου, η οποία είχε διαταράξει τις εργασίες γεώτρησης σε υπεράκτιες εγκαταστάσεις και είχε μειώσει την παραγωγή πετρελαίου της χώρας, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη η κλαδική ένωση Offshore Norway.

Μέχρι τις 9 Ιουλίου, η εργατική διαμάχη είχε μειώσει την παραγωγή πετρελαίου της Νορβηγίας κατά συνολικά 2,4 εκατομμύρια βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου

Το συνδικάτο «Safe» ξεκίνησε την απεργία του στις 15 Ιουνίου, μετά την αποτυχία των διαπραγματεύσεων για τους μισθούς, ενώ οι εργοδότες αντέδρασαν αργότερα ανακοινώνοντας λοκ άουτ από τις 27 Ιουνίου, το οποίο επηρέασε περίπου 2.000 εργαζόμενους.

«Οι εργασίες θα ξαναρχίσουν το συντομότερο δυνατό», δήλωσε σε ανακοίνωσή της η επικεφαλής διαπραγματεύτρια της Offshore Norway, Elisabeth Bratteboe Fenne.

Οι δύο πλευρές θα οδηγηθούν πλέον σε εθελοντική διαιτησία, πρόσθεσε η Offshore Norway.

Ποιες εταιρείες επηρέασε η απεργία στην Νορβηγία

Η διαμάχη επηρέασε εταιρείες παροχής υπηρεσιών στον τομέα του πετρελαίου, μεταξύ των οποίων οι SLB, Halliburton, Subsea 7, DOF Subsea, Weatherford, DeepOcean και Baker Hughes.

Μέχρι τις 9 Ιουλίου, η εργατική διαμάχη είχε μειώσει την παραγωγή πετρελαίου της Νορβηγίας κατά συνολικά 2,4 εκατομμύρια βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου (boe), όπως ανέφερε τότε η Offshore Norway, ⁠ποσό που αντιστοιχεί σε περισσότερο από το ήμισυ της συνολικής ημερήσιας παραγωγής.

Η Νορβηγία, ο μεγαλύτερος προμηθευτής φυσικού αερίου μέσω αγωγών στην Ευρώπη, παρήγαγε περισσότερα από 4 εκατομμύρια βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου την ημέρα (boed) το 2025.

Αν είχε συνεχιστεί, η διαμάχη θα μπορούσε να είχε μειώσει την παραγωγή πετρελαίου της Νορβηγίας κατά περίπου 120.000 boed μέχρι τα μέσα Ιουλίου, από μια αρχική επίδραση της τάξης των 12.000 boed, όπως είχε προειδοποιήσει η Offshore Norway.