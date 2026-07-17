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Ο Μακρόν λέει στους Γάλλους να μην εμπιστεύονται τις δημοσκοπήσεις

Η Μαρίν Λεπέν, σε όλα τα δημοσκοπικά σενάρια, φαίνεται ότι θα μπορούσε να κερδίσει τις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία. Ο Εμανουέλ Μακρόν είπε ότι πρέπει να δείξουν εμπιστοσύνη στον γαλλικό λαό που έχει διαψεύσει δημοσκοπήσεις στο παρελθόν.

Κόσμος 17.07.2026, 18:16
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Ο Μακρόν λέει στους Γάλλους να μην εμπιστεύονται τις δημοσκοπήσεις
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Η Μαρίν Λεπέν έχει διευρύνει το προβάδισμά της για τις προεδρικές εκλογές του 2027, παρά την καταδίκη της σε δεύτερο βαθμό για υπεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Παρ’ όλα αυτά ο Εμανουέλ Μακρόν προτρέπει τον κόσμο να μην εμπιστεύεται τις δημοσκοπήσεις –διότι όπως λέει έχουν πέσει έξω στο παρελθόν.

Στη Γερμανία, όπου βρίσκεται σε επίσημη επίσκεψη, ο Εμανουέλ Μακρόν ρωτήθηκε για τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις. Οι οποίες δείχνουν ως σχεδόν σίγουρη νικήτρια την ηγέτιδα της ακροδεξιάς.

«Μην εμπιστεύεστε όλες τις δημοσκοπήσεις» είπε στους δημοσιογράφους. «Γνωρίζω πολλούς που το 2016 οι δημοσκοπήσεις τους εμφάνιζαν σίγουρους νικητές, αλλά αυτό δεν επιβεβαιώθηκε το 2017», πρόσθεσε κάνοντας σαφή αναφορά στη δική του πρώτη νίκη στις προεδρικές εκλογές. «Να έχετε εμπιστοσύνη στον γαλλικό λαό. Μην προλέγετε το χειρότερο γι’ αυτόν και αφήστε τον να θέλει το καλύτερο», σημείωσε.

Τι λένε οι δημοσκοπήσεις για τη Λεπέν

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία των δημοσκοπήσεων, η Μαρίν Λεπέν έχει διευρύνει το προβάδισμά της.

Αν γίνονταν τώρα εκλογές για την προεδρία στη Γαλλία, η ακροδεξιά υποψήφια θα λάμβανε ποσοστό μεταξύ 34% και 35,5% από τον πρώτο γύρο, εάν αυτός διεξαγόταν αυτή την Κυριακή, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση για το τηλεοπτικό δίκτυο BFM TV και την εφημερίδα La Tribune Dimanche. Τα ποσοστά αυτά είναι αυξημένα κατά τρεις μονάδες σε σύγκριση με την έρευνα του Μαρτίου.

Η Μαρίν Λεπέν στο γαλλικό κοινοβούλιο / REUTERS/Abdul Saboor

Πίσω της, αλλά με διαφορά, θα ήταν ο Εντουάρ Φιλίπ, κεντροδεξιός πρώην πρωθυπουργός υπό τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν. Και στα τρία σενάρια που εξετάστηκαν, δεν θα έπαιρνε πάνω από 19%. Στην Τρίτη θέση θα βρισκόταν ο ηγέτης της αριστερής Ανυπότακτης Γαλλίας, Ζαν-Λικ Μελανσόν. Και σε ένα σενάριο, ο επίσης κεντροδεξιός πρώην πρωθυπουργός Γκαμπριέλ Ατάλ.

Όσο για τον β’ γύρο, φαίνεται ότι η Μαρίν Λεπέν θα νικούσε έναντι οποιοδήποτε υποψηφίου.

Ο επικεφαλής της εταιρείας Elabe, που έκανε τη δημοσκόπηση, Μπερνάρ Σανάν, εξηγεί τη δυναμική της Μαρίν Λεπέν:

«Βρίσκεται στην πρώτη θέση μεταξύ των συνταξιούχων και στις μεγάλες αστικές περιοχές, και είναι στήθος με στήθος με τον Εντουάρ Φιλίπ μεταξύ του εργατικού πληθυσμού. Αυτά που κάποτε ήταν τα σημεία αδυναμίας της δεν είναι πλέον».

Πηγή: in.gr

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