Ελλάδα – Αυστρία: Κυριαρχούν στις εξαγωγές τα φαρμακευτικά και η φέτα ΠΟΠ – Άνοδος στον τουρισμό

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Οριακά τη δυναμική τους διατήρησαν οι ελληνικές εξαγωγές προς την Αυστρία, σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Βιέννης, την ώρα που οι αυστριακές εξαγωγές προς την χώρα μας κατέγραψαν μείωση κατά σχεδόν τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες – από 950 εκατ. Ευρώ το 2024 σε 912,5 εκατ. Ευρώ το 2025.

Όσον αφορά τα ελληνικά εξαγώγιμα προϊόντα προς την Αυστρία κατά το 2025, η κατηγορία των φαρμεκευτικών προϊόντων ήρθε πρώτη με ποσοστό 40,39% επί του συνόλου των εξαγωγών, η δε αξία της έφτασε τα 220,2 εκατ. ευρώ. Πάντως, σε σχέση με το 2024, κατέγραψε μείωση της τάξης του 5,33%.

Τη δεύτερη θέση διατήρησε η κατηγορία των γαλακτοκομικών και ιδίως οι εξαγωγές φέτας ΠΟΠ, με αξία 50,56 εκατ. ευρώ και ποσοστό 9,27% επί του συνόλου, αναφέρει η έκθεση.

Την τρίτη θέση κατέλαβε το αργίλιο και υα τεχνουργήματα από αργίλιο, με την αξία των εξαγωγών να φτάνει στα 45,5 εκατ. ευρώ και ποσοστό 8,34% επί του συνόλου των εξαγωγών.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η βασική δεκάδα προϊόντων που εξήχθησαν στην Αυστρία από την Ελλάδα διατηρήθηκε και το 2025. Όμως η διασπορά των εξαγωγών είναι ιδιαίτερα περιορισμένη, με το 83,5% των ελληνικών εξαγωγών να προέρχεται από μόνο δέκα κατηγορίες αγαθών.

Μάλιστα, μία κατηγορία καταλαμβάνει ποσοστό 40,39% επί του συνόλου, γεγονός που καθιστά ευάλωτη την πορεία τους, τονίζει η έκθεση.

Στα ύψη οι ταξιδιωτικές εισπράξεις

Το σύνολο της αξίας των εισπράξεων της Ελλάδας από την Αυστρία ανήλθε το 2025 σε 827 εκατ. Ευρώ, ενώ η αξία των πληρωμών από την Ελλάδα προς την Αυστρία έφθασε τα 386 εκατ. Ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία της τράπεζας της Ελλάδας που επικαλείται το ΟΕΥ Βιέννης.

Το διμερές ισοζύγιο υπηρεσιών παρέμεινε πλεονασματικό για τη χώρα μας, αυξημένο κατά 10,53%, σε σχέση με το 2024. Η αξία των πληρωμών αυξήθηκε κατά 5,75%, ενώ η αξία των εισπράξεων αυξήθηκε κατά 8,25%, σύμφωνα με την έκθεση.

Τα μεγαλύτερα ποσοστά αύξησης σε σύγκριση με το περασμένο έτος εμφανίστηκαν στις θαλάσσιες μεταφορές (33,33%) και στις ταξιδιωτικές εισπράξεις (16,44%), με την συνολική αξία τους να ξεπερνά τα 546 εκατ. ευρώ το 2025.

Αυξητική τάση δείχνει ο τουρισμός

Οι παραπάνω επιδόσεις συνδέονται άρρηκτα με την τουριστική κίνηση από την Αυστρία. Η Ελλάδα παραμένει η πρώτη επιλογή των αυστριακών τουριστών που ταξιδεύουν αεροπορικά, με την τάση να είναι αυξητική, σύμφωνα με τη μελέτη.

Οι τουρίστες από την Αυστρία καταλαμβάνουν την δέκατη θέση μεταξύ των επισκεπτών της Ελλάδας και την έκτη μεταξύ των Ευρωπαϊκών χωρών, ενώ υπάρχουν απευθείας αεροπορικές συνδέσεις από την Αυστρία σε 22 ελληνικά αεροδρόμια.

Το 2025 επισκέφθηκαν την Ελλάδα 925.600 ταξιδιώτες από την Αυστρία, ήτοι το 10% περίπου του πληθυσμού. Δημοφιλέστεροι προορισμοί κατά σειρά προτεραιότητας είναι η Αθήνα, το ηράκλειο, η Ρόδος, η Θεσσαλονίκη, η Κως και η Κέρκυρα.

Προοπτικες σε πληροφορική και επικοινωνίες

Σημαντικό ενδιαφέρον από πλευράς Αυστρίας υπάρχει για τους κλάδους τουρισμού αλλά και τροφίμων – ποτών.

Στους νέους και ανερχόμενους κλάδους που θα μπορούσαν να έχουν προοπτική συμπεριλαμβάνονται, σύμφωνα με την έκθεση οι κλάδοι της πληροφορικής και των επικοινωνιών, καθώς οι αυστριακές επιχειρήσεις συνεχίζουν να επενδύουν στον εκσυγχρονισμό και την ψηφιοποίησή τους, προκειμένου να μειώσουν τα λειτουργικά κόστη τους.