Abbot: Ερευνά δυο περιστατικά κυβερνοασφάλειας

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Δύο περιστατικά κυβερνοασφάλειας που αφορούν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε ορισμένα εσωτερικά συστήματα του τμήματος διαγνωστικών καρκίνου και της πύλης LabCentral, διερευνά η Abbott Laboratories.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι οι λειτουργίες της δεν επηρεάστηκαν και πως καμία άλλη επιχειρηματική μονάδα, εγκατάσταση ή σύστημα δεν επηρεάστηκε σύμφωνα με όσα ανέφερε ο κατασκευαστής ιατρικών συσκευν.

Ένας χάκερ φέρεται επίσης να απέκτησε πρόσβαση στην πύλη LabCentral, μια εξωτερική πύλη που φιλοξενείται από τρίτους και χρησιμοποιείται από τον κύριο τομέα εργαστηριακών διαγνωστικών της Abbott. Ωστόσο, δεν υπήρξε καμία επίπτωση στις δραστηριότητες ή στους πελάτες της και δεν είναι γνωστή καμία διαρροή ευαίσθητων πληροφοριών πελατών ή επιχειρηματικών δεδομένων, ανέφερε η εταιρεία.

Στόχος οι εταιρείες του τομέα υγείας

Οι κυβερνοεπιθέσεις στοχεύουν όλο και περισσότερο εταιρείες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, με πρόσφατα περιστατικά να επηρεάζουν εταιρείες όπως η Clover Health Investments , η Stryker , η Medtronic , Novo Nordisk και West Pharmaceutical Services.

Τέτοια περιστατικά μπορούν να διαταράξουν τις λειτουργίες, να επηρεάσουν την πρόσβαση στα δεδομένα και να εντείνουν τις ανησυχίες σχετικά με την προστασία ευαίσθητων πληροφοριών, σημειώνει το Reuters.

Το LabCentral περιείχε τεχνικά έγγραφα αναφοράς προϊόντων που ήταν διαθέσιμα στο κοινό, συμπεριλαμβανομένων εγχειριδίων λειτουργίας, λιστών ελέγχου για την αντιμετώπιση προβλημάτων και προδιαγραφών προϊόντων, και δεν περιείχε αποκλειστικές ή ευαίσθητες πληροφορίες πελατών ή επιχειρήσεων, ανέφερε η Abbott.

Η εταιρεία πρόσθεσε ότι είχε λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση του ζητήματος, είχε προσλάβει εξωτερικούς εμπειρογνώμονες στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και είχε ενημερώσει τις αρχές επιβολής του νόμου, ενώ συνέχιζε να διερευνά ποιες πληροφορίες ενδέχεται να έχουν αποκτηθεί.

Η Abbott δεν αναμένει καμία ουσιαστική επίπτωση στις επιχειρηματικές ή οικονομικές επιδόσεις της από τα περιστατικά αυτά.

Η Clover Health Investments , ασφαλιστική εταιρεία υγείας, ανέφερε σε κανονιστική κατάθεση την Παρασκευή ότι εντόπισε ασυνήθιστη δραστηριότητα σύνδεσης σε ορισμένα από τα συστήματα πληροφοριών της στις ‌4 Ιουλίου και αργότερα διαπίστωσε ότι ένας χάκερ είχε αποκτήσει πρόσβαση σε τρεις λογαριασμούς υπαλλήλων μέσω κοινωνικής μηχανικής.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και η εταιρεία εξακολουθεί να εξετάζει ποιες πληροφορίες μπορεί να έχουν προσπελαστεί ή να έχουν κλαπεί. Η Clover πιστεύει ότι η αντίδρασή της περιόρισε και τερμάτισε την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.