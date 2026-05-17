Κυβερνοασφάλεια: Ο πόλεμος επιχειρήσεων και χάκερ περνά σε νέα εποχή με την τεχνητή νοημοσύνη

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Μέχρι πριν λίγα χρόνια, μια μεγάλη κυβερνοεπίθεση απαιτούσε οργανωμένες ομάδες χάκερ, χρόνο και τεράστιους πόρους. Σήμερα, ένας μόνο άνθρωπος με πρόσβαση σε προηγμένα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να «ρίξει» εταιρικά δίκτυα, να κλέψει δεδομένα και να παραλύσει ολόκληρες επιχειρήσεις μέσα σε λίγες ώρες.

Οι ειδικοί της κυβερνοασφάλειας περιγράφουν ήδη την κατάσταση ως «ψηφιακή κούρσα εξοπλισμών». Από τη μία πλευρά βρίσκονται οι επιχειρήσεις που προσπαθούν να προστατεύσουν τα δεδομένα και τις υποδομές τους. Από την άλλη, χάκερ που αξιοποιούν AI μοντέλα για να εντοπίζουν κενά ασφαλείας μέσα σε δευτερόλεπτα.

Και το πιο ανησυχητικό; Η τεχνητή νοημοσύνη δεν λειτουργεί πλέον απλώς ως εργαλείο υποστήριξης. Αρχίζει να δρα αυτόνομα.

Τα νέα AI μοντέλα και η κυβερνοασφάλεια

Οι τελευταίες εξελίξεις από εταιρείες όπως η Anthropic και η OpenAI έχουν σημάνει συναγερμό στην αγορά της κυβερνοασφάλειας. Τα νέα τους μοντέλα AI θεωρούνται τόσο ισχυρά στον εντοπισμό αδυναμιών ασφαλείας, ώστε η πρόσβαση δίνεται μόνο σε περιορισμένο αριθμό συνεργατών και οργανισμών.

Στον χώρο της τεχνολογίας, πολλοί μιλούν ήδη για μια επικίνδυνη καμπή. Ο λόγος είναι απλός: ό,τι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άμυνα, μπορεί αργά ή γρήγορα να χρησιμοποιηθεί και για επίθεση.

‘Ο,τι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άμυνα, μπορεί αργά ή γρήγορα να χρησιμοποιηθεί και για επίθεση

Οι χάκερ έχουν αρχίσει να αξιοποιούν AI εργαλεία όχι μόνο για την αυτοματοποίηση των επιθέσεων αλλά και για τον στρατηγικό σχεδιασμό. Αυτό σημαίνει ότι οι επιθέσεις phishing, οι παραβιάσεις συστημάτων και οι κλοπές δεδομένων μπορούν πλέον να σχεδιάζονται με πρωτοφανή ταχύτητα.

Οι επιχειρήσεις δεν προλαβαίνουν τις απειλές

Το μεγαλύτερο πρόβλημα για τις εταιρείες είναι ότι οι κυβερνοεπιθέσεις εξελίσσονται ταχύτερα από τις άμυνες τους.

Σύμφωνα με στοιχεία της αγοράς, οι επιθέσεις που αξιοποιούν τεχνητή νοημοσύνη αυξήθηκαν κατακόρυφα μέσα στο τελευταίο έτος. Οι επιτιθέμενοι χρειάζονται πλέον πολύ λιγότερο χρόνο για να αποκτήσουν πρόσβαση σε ένα σύστημα και να αποσπάσουν δεδομένα.

Σε αρκετές περιπτώσεις, οι εταιρείες αντιλαμβάνονται ότι έχουν παραβιαστεί ημέρες μετά την επίθεση — όταν τα δεδομένα έχουν ήδη διαρρεύσει ή πωληθεί στο dark web.

Αυτός είναι και ο λόγος που το ζήτημα της κυβερνοασφάλειας έχει περάσει πλέον από τα τμήματα IT στα γραφεία των CEOs και των διοικητικών συμβουλίων, εξηγεί σε δημοσίευμά του ο Economist.

Οι AI agents ανοίγουν νέο μέτωπο κινδύνου στην κυβερνοασφάλεια

Μία από τις μεγαλύτερες ανησυχίες της βιομηχανίας αφορά τους λεγόμενους AI agents. Πρόκειται για αυτόνομα συστήματα που μπορούν να εκτελούν πολλαπλές εργασίες χωρίς συνεχή ανθρώπινη παρέμβαση.

Οι εταιρείες επενδύουν μαζικά σε τέτοιες λύσεις για την εξυπηρέτηση πελατών, την ανάπτυξη λογισμικού και την αυτοματοποίηση των διαδικασιών. Όμως κάθε νέος AI agent αποτελεί και μια πιθανή νέα «πόρτα εισόδου» για τους κυβερνοεγκληματίες.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι όσο περισσότερα αυτόνομα συστήματα συνδέονται σε εταιρικά δίκτυα, τόσο μεγαλύτερη γίνεται η επιφάνεια επίθεσης.

Η έκρηξη των κενών ασφαλείας

Τα AI εργαλεία αποκαλύπτουν πλέον τεράστιο αριθμό ευπαθειών σε λογισμικά και ψηφιακές υποδομές.

Οι γνωστές CVEs — οι καταγεγραμμένες ευπάθειες λογισμικού — αυξάνονται με ρυθμούς που δυσκολεύουν ακόμη και τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας να ανταποκριθούν.

Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ο εντοπισμός των κενών ασφαλείας, αλλά και η ταχύτητα με την οποία οι επιχειρήσεις πρέπει να τα διορθώσουν. Οι χάκερ μπορούν να εκμεταλλευτούν μια νέα ευπάθεια σχεδόν αμέσως μετά την ανακάλυψή της.

Πλέον, αρκετοί αναλυτές θεωρούν ότι η AI ανακαλύπτει προβλήματα ασφαλείας γρηγορότερα απ’ όσο μπορούν οι προγραμματιστές να δημιουργήσουν ενημερώσεις προστασίας.

Η AI γίνεται και ασπίδα προστασίας

Παρά το σκοτεινό τοπίο, η ίδια τεχνολογία που ενισχύει τους χάκερ προσφέρει και νέες δυνατότητες άμυνας.

Οι μεγάλες εταιρείες κυβερνοασφάλειας χρησιμοποιούν ήδη προηγμένα AI μοντέλα για να προσομοιώνουν επιθέσεις, να δοκιμάζουν υποδομές και να εντοπίζουν αδυναμίες πριν από τους κυβερνοεγκληματίες.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Mozilla, η οποία αξιοποίησε την AI για να εντοπίσει εκατοντάδες ευπάθειες στον Firefox πριν αυτές γίνουν στόχος επιθέσεων.

Η φιλοσοφία πλέον αλλάζει: αντί οι εταιρείες να περιμένουν την επίθεση, προσπαθούν να την προβλέψουν.

Η νέα εποχή απαιτεί νέους κανόνες

Η βιομηχανία της τεχνολογίας γνωρίζει ότι βρίσκεται μπροστά σε μια ιστορική καμπή. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν αποτελεί πλέον απλώς εργαλείο παραγωγικότητας ή αυτοματοποίησης. Μετατρέπεται σε κρίσιμο παράγοντα ισχύος — τόσο για την άμυνα όσο και για την επίθεση.

Οι εταιρείες επενδύουν δισεκατομμύρια στην κυβερνοασφάλεια AI, όμως ακόμη και οι μεγαλύτεροι παίκτες της αγοράς παραδέχονται ότι δεν υπάρχει «μαγική λύση».

Το μόνο βέβαιο είναι ότι ο ψηφιακός πόλεμος της επόμενης δεκαετίας δεν θα διεξάγεται μόνο από ανθρώπους. Θα διεξάγεται και από μηχανές που μαθαίνουν, εξελίσσονται και επιτίθενται μόνες τους.