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Ζελένσκι: Εξετάζει την απόλυση του αρχηγού του στρατού λόγω διαδηλώσεων

Οι διαδηλώσεις των πολιτών στην Ουκρανία μετά την απομάκρυνση του υπουργού Άμυνας αυξάνουν την πίεση στον Ζελένσκι. Μελετά την απόλυση του αρχηγού του στρατού, ο οποίος είχε συγκρουστεί με τον υπουργό Άμυνας.

Κόσμος 18.07.2026, 17:09
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Ζελένσκι: Εξετάζει την απόλυση του αρχηγού του στρατού λόγω διαδηλώσεων
Επιμέλεια Αρχοντία Κάτσουρα

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Κλιμακώνεται η κρίση στον στρατό της Ουκρανίας, μετά την απομάκρυνση του δημοφιλούς υπουργού Άμυνας Μιχαΐλο Φεντόροφ, στο πλαίσιο ευρύτερου ανασχηματισμού. Πιεζόμενος από τις διαδηλώσεις στη χώρα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξετάζει την απόλυση του αρχηγού του στρατού της Ουκρανίας, Ολεξάντρ Σίρσκι.

Ο Σίρσκι, γνωστός στην Ουκρανία και ως «ο Χασάπης», είχε εξαιρετικά τεταμένες σχέσεις με τον πολιτικό του προϊστάμενο. Ο Ζελένσκι, ανακοινώνοντας την απομάκρυνση του Φεντόροφ, είχε πει ότι οι δύο άνδρες δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν. Σχεδόν δεν μιλούσαν μεταξύ τους.

«Χωρίς εμένα δεν κάθονται μαζί [για να μιλήσουν]», είπε. «Ήθελα πολύ την ενότητα» μεταξύ Φεντόροφ και Σύρσκι, αλλά «δεν την πέτυχα».

Όπως αναφέρουν οι Financial Times, που επικαλούνται ανώτερο αξιωματούχο της διοίκησης, μέσα στο Σαββατοκύριακο, ο πρόεδρος της Ουκρανίας θα συναντηθεί με τους στρατιωτικούς διοικητές. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα ακούσει τις αξιολογήσεις τους για την κατάσταση στο πεδίο της μάχης και θα πάρει συνεντεύξεις από υποψηφίους για να αναλάβουν τη διοίκηση του στρατού.

Διαδήλωση υπέρ του Φεντόροφ στο Κίεβο

Διαδήλωση υπέρ του Φεντόροφ στο Κίεβο / REUTERS/Thomas Peter

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Ζελένσκι είναι ανοιχτός στο να απομακρύνει τον Σίρσκι από την ηγεσία του στρατού. Αρκεί να βρει ένα πρόσωπο που θα διασφάλιζε την ομαλή μεταβίβαση της εξουσίας διατηρώντας παράλληλα ισχυρή άμυνα κατά μήκος της πρώτης γραμμής, μήκους 1.200 χιλιομέτρων.

Το «τελεσίγραφο» του Σίρσκι

Ο Μιχαΐλο Φεντόροφ, μετά την απομάκρυνσή του από το υπουργείο Άμυνας, είπε ότι αυτή ζητήθηκε από τον Σίρσκι. Υποστήριξε ότι ο αρχηγός του στρατού έδωσε «τελεσίγραφο» στον Ζελένσκι, στο οποίο ο Ουκρανός πρόεδρος υποχώρησε.

Ο Φεντόροφ, στον οποίο οι υποστηρικτές του αποδίδουν σημαντικά προσόντα, αλλά και την ανάπτυξη καινοτομίας στην άμυνα (τη στρατηγική των drones), έχει δηλώσει ότι «έκανε μόνο όσα του ζήτησε» ο Ζελένσκι.

Η απόλυσή του αποκάλυψε τις διαιρέσεις σχετικά με τη στρατιωτική στρατηγική της Ουκρανίας και την προθυμία των ενόπλων δυνάμεων να αντιμετωπίσουν τις αδυναμίες τους. Και μάλιστα σε μια περίοδο που η Ουκρανία σημειώνει επιτυχίες στον πόλεμο με τη Ρωσία.

Ο 35χρονος Φεντόροφ θεωρείται μεταρρυθμιστής, ο οποίος αναμόρφωσε το σύστημα προμηθειών του στρατού και είναι ένθερμος υποστηρικτής του εκσυγχρονισμού και της ψηφιοποίησης των αμυντικών δυνάμεων της Ουκρανίας.

Πίεση από τις διαδηλώσεις

Ο Ζελένσκι φέρεται να άρχισε να σκέφτεται την απόλυση του αρχηγού του στρατού, μετά και τις μεγάλες διαμαρτυρίες της Παρασκευής. Τις μεγαλύτερες αοπο την έναρξη του πολέμου. Εκεί το μήνυμα ήταν σαφές ότι οι διαδηλωτές διαμαρτύρονταν εναντίον του Ολεξάντρ Σίρσκι. Οι χιλιάδες Ουκρανοί που συγκεντρώθηκαν έξω από το προεδρικό μέγαρο, φώναζαν «Έξω ο Σίρσκι!». Βετεράνοι του στρατού και εν ενεργεία στρατιώτες συμμετείχαν στις διαμαρτυρίες κατά της απόλυσης του Φεντόροφ και υπέρ της απόλυσης του Σίρσκι την Πέμπτη και την Παρασκευή, σε μια σπάνια ένδειξη δημόσιας διαφωνίας από τις τάξεις του στρατού.

Οι Ουκρανοί ζητούν από τον Ζελένσκι την επαναφορά του υπουργού Άμυνας στη θέση του και την αποπομπή του αρχηγού του στρατού

Οι Ουκρανοί ζητούν από τον Ζελένσκι την επαναφορά του υπουργού Άμυνας στη θέση του και την αποπομπή του αρχηγού του στρατού / REUTERS/Thomas Peter

Διαδηλώσεις έγιναν και σε άλλες μεγάλες πόλεις, όπως το Λβιβ και η Οδησσός.

Σύμφωνα με τον Ντμίτρο Κοζιατίνσκι, βετεράνος του στρατού και διοργανωτή των διαδηλώσεων, το κύριο αίτημα είναι η απόλυση του Σίρσκι. Αλλά και η επαναφορά του Φεντόροφ στη θέση του υπουργού Άμυνας.

Επίσης, ο Κοζιατίνσκι έχει καλέσει σε νέα διαδήλωση απόψε το βράδυ.

Επίθεση Φεντόροφ στον Σίρσκι

Ο Φεντόροφ, που στο παρελθόν ήταν υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, σε έκτακτη συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη, κατηγόρησε τον Σίρσκι ότι είχε μπλοκάρει τις προσπάθειές του να αναμορφώσει το υπουργείο Άμυνας. Επίσης, τον κατηγόρησε ότι επέτρεψε τη διαφθορά.

Αν και έδωσε στον Σίρσκι τα εύσημα για τις επιτυχημένες προσπάθειές του στη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία, πρόσθεσε: «Αν θέλουμε να νικήσουμε τον εχθρό ασύμμετρα, με ελάχιστες απώλειες, πρέπει να αλλάξουμε τον αρχηγό και τον αρχηγό του γενικού επιτελείου».

Και αναφερόμενος στις κλιμακούμενες επιθέσεις  από την Ουκρανία με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον ρωσικών στόχων, είπε ότι η φύση του πολέμου άλλαζε. Ωστόσο, πρόσθεσε, ο Σίρσκι δεν άλλαζε μαζί του.

Ο Φεντόροφ είπε ότι είχε προτρέψει τον Ζελένσκι να απολύσει τον Σίρσκι. Διότι όπως είπε, είναι απαραίτητη η ανανέωση της ανώτερης στρατιωτικής ηγεσίας για να νικηθεί η Ρωσία.

Η σύγκρουση ήταν ζήτημα θεμελιώδους διαφοράς στη σκέψη και την τακτική του πολέμου. Ο Φεντόροφ έβλεπε τα drones και τον αυτοματισμό ως το μέλλον του πολέμου. O Ολεξάντρ Σίρσκι είναι οπαδός της παραδοσιακής προσέγγισης. Το προσωνύμιο «Χασάπης» το απέκτησε, καθώς φέρεται πρόθυμος να υποστεί βαριές απώλειες, για να επιτευχθεί ένας στρατιωτικός στόχος.

Πηγή: in.gr

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