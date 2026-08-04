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Λίβανος: Νέος, γύρος συνομιλιών με το Ισραήλ στη Ρώμη

Ο Λίβανος ελπίζει σε «σταδιακή αποχώρηση» του Ισραήλ «από το λιβανικό έδαφος, μέχρι την πλήρη απόσυρση»

Κόσμος 04.08.2026, 16:13
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Λίβανος: Νέος, γύρος συνομιλιών με το Ισραήλ στη Ρώμη
Newsroom

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Ο Λίβανος ξεκινά σήμερα νέο γύρο συνομιλιών με το Ισραήλ στη Ρώμη, δηλώνοντας ότι εργάζεται για τη σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από το νότιο τμήμα της χώρας.

Μια συμφωνία-πλαίσιο που υπογράφηκε στα τέλη Ιουνίου από τις δύο πλευρές, στη διάρκεια ενός έκτου γύρου διαπραγματεύσεων, προβλέπει την ανάπτυξη του λιβανικού στρατού σε «πιλοτικές ζώνες» που θα εγκατέλειπε το Ισραήλ –που συνεχίζει να κατέχει εδάφη στο νότιο τμήμα της χώρας— υπό τον όρο του αφοπλισμού της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ.

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι έκανε έκκληση χθες στις δύο πλευρές να «συνεχίσουν να εργάζονται σε εποικοδομητικό κλίμα, καθορίζοντας τις κοινές λύσεις» για την εφαρμογή της συμφωνίας-πλαίσιο, έπειτα από επαφές με τους επικεφαλής των αποστολών του Λιβάνου και του Ισραήλ, τον Σιμόν Κάραμ και τον Γεχιέλ Λέιτερ, αντίστοιχα.

Με βάση τη συμφωνία-πλαίσιο, ο λιβανικός στρατός προχώρησε στις 21 Ιουλίου στην ανάπτυξή του στην νότια κοινότητα Ζαουτάρ αλ-Γκαρμπίγια, μια πρώτη «πιλοτική ζώνη», και έδωσε την άδεια στους κατοίκους να επιστρέψουν εκεί.

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Ναουάφ Σαλάμ, στη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου, έκανε λόγο χθες για προσπάθειες να επιτευχθεί «η σταδιακή αποχώρηση των Ισραηλινών από το λιβανικό έδαφος, μέχρι την πλήρη απόσυρση», όπως δήλωσε ο υπουργός Ενημέρωσης Πολ Μόρκος.

Οι ΗΠΑ είχαν επιβεβαιώσει τη διενέργεια ενός έβδομου γύρου συνομιλιών στη Ρώμη στις 4-6 Αυγούστου.

Πού θα επικεντρωθούν οι συνομιλίες μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ

Σύμφωνα με αξιωματούχο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, οι συνομιλίες αναμένεται να επικεντρωθούν στην επέκταση της διαδικασίας δημιουργίας «πιλοτικών ζωνών», τη ρύθμιση ζητημάτων που σχετίζονται με τα σύνορα και την προετοιμασία μιας ολοκληρωμένης συμφωνίας ειρήνης και ασφάλειας μεταξύ των δύο χωρών, που τεχνικά συνεχίζουν να βρίσκονται σε καθεστώς πολέμου.

Ωστόσο ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στον Λίβανο Μισέλ Ίσα ζήτησε χθες να εφαρμοστεί με «υπεύθυνο τρόπο» η συμφωνία-πλαίσιο: «Το να προχωρήσουμε πολύ γρήγορα έχει το ρίσκο να τεθούν σε κίνδυνο άμαχοι, αυτοί τους οποίους η διαδικασία έχει στόχο να προστατεύσει», δήλωσε σε ανακοίνωση. Οι δύο πλευρές θα πρέπει να συμφωνήσουν σε «ένα ξεκάθαρο και πρακτικό μηχανισμό πριν περάσουν στην επόμενη φάση», σύμφωνα με τον ίδιο.

Η Χεζμπολάχ έχει απορρίψει κατ’ επανάληψη τη συμφωνία αυτή και αρνείται να καταθέσει τα όπλα, ενώ δεν έχει οριστεί κανένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο αρχηγός της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κάσεμ δήλωσε σήμερα ότι οι άμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ του Λιβάνου και του Ισραήλ δεν θα φέρουν παρά «ντροπή και ταπείνωση», κατηγορώντας τον πρόεδρο του Λιβάνου ότι είναι διχαστικός, αντί να ενεργεί ως «διαιτητής και παράγοντας ενότητας».

Η σιιτική οργάνωση έσυρε τον Λίβανο στον περιφερειακό πόλεμο βάλλοντας κατά του Ισραήλ, στις 2 Μαρτίου, προς στήριξη της Τεχεράνης, με αποτέλεσμα να ακολουθήσουν σφοδρά ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα και χερσαία επιχείρηση.

Παρόλο που η βία έχει αποκλιμακωθεί από τον Ιούνιο, η Βηρυτός συνεχίζει να αναφέρει σποραδικά ισραηλινά πλήγματα και καταγγέλλει βομβαρδισμούς στο νότιο τμήμα της χώρας.

Πηγή: in.gr

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