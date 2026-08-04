ΗΠΑ: Υπάρχει δρόμος μέχρι να γίνουν εκλογές στη Βενεζουέλα

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Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ζήτησε την Τρίτη να υπάρχει «υπομονή» όσον αφορά στην πολιτική μετάβαση στη Βενεζουέλα, λέγοντας ότι ελπίζει αυτό να διαρκέσει «μήνες, αλλά όχι χρόνια».

Υπενθυμίζεται ότι ο Ρούμπιο, ο οποίος ασκεί τον οικονομικό έλεγχο στην Βενεζουέλα, ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ότι στις αρχές Αυγούστου θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες για τη «δημοκρατική μετάβαση» στη Βενεζουέλα.

Επτά μήνες μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, του έκπτωτου προέδρου που απήχθη μαζί με την σύζυγό του, μέσα από το σπίτι τους, κατά τη διάρκεια στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ, οι εκπρόσωποι της προσωρινής προέδρου Ντέλσι Ροντρίγκες και μέλη της αντιπολίτευσης αναμένεται να πραγματοποιήσουν αυτή την εβδομάδα στο Καράκας την πρώτη τους σειρά συνομιλιών, σε ημερομηνία που δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.

Τα θέματα που θα εξεταστούν, κατά την πρώτη αυτή συνεδρίαση, θα είναι η απάντηση-αντίδραση στον διπλό σεισμό της 24ης Ιουνίου, ο οποίος προκάλεσε τον θάνατο περισσοτέρων από 6.000 ανθρώπων, η ενίσχυση της δημοκρατίας, καθώς και τα πολιτικά δικαιώματα και εγγυήσεις.

Η πρώην αντιπρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες ανέλαβε τα ηνία μιας εξουσίας υπό τον ισχυρό έλεγχο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ενθάρρυνε αυτό τον διάλογο.

«Είναι προφανές ότι μένουν πολλά να γίνουν ώστε να τεθούν οι βάσεις για εκλογές», δήλωσε ο Ρούμπιο στον Τύπο, κατά την τελετή υπογραφής συμφωνίας για πυρηνική ενέργεια, για μη στρατιωτική χρήση, των ΗΠΑ με την Παραγουάη.

«Νομίζω ότι θα πρέπει να επιδειχθεί επιμονή και λίγη υπομονή, όχι χρόνια αλλά σίγουρα μήνες και εβδομάδες», ανέφερε κάνοντας λόγο για πρόοδο που σημειώνεται στη Βενεζουέλα.