Ιράν: Στρώνει τον δρόμο για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ – Πιθανή η συμφωνία με το Ομάν

«Θετικά» προχωρούν οι συνομιλίες με το Ομάν για τη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν. Ώρες αφότου οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι είναι πολύ πιθανή μια συμφωνία, ακόμη και αύριο Τετάρτη, η Τεχεράνη επιβεβαιώνει ότι η πρόοδος στις συνομιλίες είναι υπαρκτή.

Με μια διαφορά, ωστόσο. Ενώ οι ΗΠΑ δηλώνουν ότι έχουν εμπλοκή στη διαπραγμάτευση, το Ιράν επιμένει ότι η πρόοδος στις συνομιλίες αφορούν την Τεχεράνη και το Μουσκάτ.

Σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση IRIB, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκαεΐ, δήλωσε ότι το Ιράν και το Ομάν συνεχίζουν τις συνομιλίες που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ασφαλούς ροής της κυκλοφορίας μέσω των Στενών του Ορμούζ. Είπε ότι οι συζητήσεις να επικεντρώνονται στον καθορισμό ασφαλών λωρίδων εισόδου και εξόδου.

Ο Εσμαΐλ Μπαγκαεΐ υποστήριξε ότι οι συνομιλίες «έχουν αξιολογηθεί θετικά τόσο σε τεχνικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο», καθώς το Ιράν εργάζεται για την ανάπτυξη των απαραίτητων «μηχανισμών» για τη διαχείριση της κυκλοφορίας στα Στενά. Για πρόοδο στις συνομιλίες με το Ομάν μιλούσε και ο υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές στην Τεχεράνη, που μίλησαν στο Al Jazeera παρά τις διαφωνίες, μια συμφωνία είναι εφικτή. Και είναι εφικτή παρόλο που επικρίνουν τον ρόλο ορισμένων παραγόντων που διαταράσσουν την κατάσταση. Αναφέρουν επίσης ότι είναι πιθανό να επιτευχθεί συμφωνία μέχρι το βράδυ της Τετάρτης.

Μια συμφωνία-πρόδρομος

Η συμφωνία Ιράν-Ομάν από μόνη της δεν είναι κρίσιμης σημασίας από μόνη της. Στην ουσία θα πρόκειται για έναν μηχανισμό διαχείρισης των Στενών του Ορμούζ, την ευθύνη του οποίου θα έχουν οι δύο χώρες.

Ωστόσο, εάν τελικά επιτευχθεί συμφωνία Ομάν-Ιράν, θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για περαιτέρω διπλωματική εμπλοκή μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. ΗΠΑ και Ιράν διαφωνούν σε πάρα πολλά σημεία διαφωνίας για τα Στενά του Ορμούζ.

Οι διαφωνίες αυτές περιλαμβάνουν τον πορθμό, αλλά και τις επιχειρήσεις αποναρκοθέτησης, τον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ, την άρση των κυρώσεων, την επιστροφή των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων του Ιράν, το πυρηνικό πρόγραμμα. Επίσης, αφορούν και τις διαβεβαιώσεις ασφαλείας που απαιτεί το Ιράν για να διασφαλίσει ότι η συμφωνία δεν θα γίνει απλώς ακόμη ένα βήμα σε ένα φαύλο κύκλο πολέμου-ειρήνης και τανάπαλιν.

Τα τέλη στα Στενά του Ορμούζ

Βασικό σημείο διαφωνίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν είναι τα τέλη ναυσιπλοΐας που θέλει να επιβάλει η Τεχεράνη.

Οι διαρροές σχετικά με το τι περιλαμβάνει η συμφωνία με το Ομάν αναφέρουν ότι το Ιράν θέλει την επιβολή τελών, τα οποία θα μοιράζεται με το Ομάν, για τον έλεγχο της ναυσιπλοΐας. Οι ΗΠΑ έχουν απορρίψει αυτό το ενδεχόμενο –παρά το γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δηλώσει ότι τα τέλη θα πρέπει να τα καρπώνονται οι ΗΠΑ που «προστατεύουν» τη ναυσιπλοΐα.

Το Ιράν λέει ότι όλα τα ζητήματα είτε θα επιλυθούν με διπλωματικά μέσα είτε με έναν ανανεωμένο γύρο πολεμικής αντιπαράθεσης.

Ανώτερη ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι το Ιράν θέλει τον έλεγχο της εισερχόμενης ναυτιλίας μέσω του Ορμούζ και ορατότητα στην εξερχόμενη κυκλοφορία, με δυνατότητα παρέμβασης εάν χρειαστεί.

Η πηγή είναι πρόσωπο που συμμετέχει στις συνομιλίες. Και είπε ότι αυτή είναι «η γενική ιδέα που συζητείται αυτήν τη στιγμή». Διευκρίνισε ότι η διαδρομή εξόδου θα ακολουθεί μια διαδρομή μεταξύ Ιράν και Ομάν, με άδεια εξόδου να χορηγείται μέσω Ομάν μετά την ενημέρωση του Ιράν.

«Η Τεχεράνη είναι απίθανο να αλλάξει τη θέση της», πρόσθεσε η πηγή.

Τι λένε οι ΗΠΑ

Από νωρίς, οι ΗΠΑ στέλνουν το μήνυμα ότι μια συμφωνία για το άνοιγμα του Ορμούζ είναι κοντά.

Ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν σημειώσει πρόοδο στις συνομιλίες με το Ιράν με στόχο τη διέλευση περισσότερων πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ.

«Έχει σημειωθεί πρόοδος σε αυτές τις συνομιλίες, αλλά όχι ακόμη οριστική. Ελπίζουμε ότι αυτό θα συμβεί πολύ σύντομα», είπε.

Ενώ ο υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, επέμεινε ότι οι ΗΠΑ συνομιλούν με την Τεχεράνη. Ωστόσο, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, οι συνομιλίες δεν είναι άμεσες, αλλά γίνονται μέσω των διαμεσολαβητών. Είπε πως τα σχέδια συμφωνιών διαβιβάζονται όπως ακριβώς γίνεται από τότε που ξεκίνησε αυτή η σύγκρουση τον Φεβρουάριο.

«Βρισκόμαστε σε συνομιλίες με τους Ιρανούς και πιστεύω ότι υπάρχει πιθανότητα να καταλήξουμε σε συμφωνία σήμερα ή αύριο για να ανοίξουμε τα στενά και να προχωρήσουμε προς μια πιο ομαλοποιημένη θέση σε αυτή τη σύγκρουση», δήλωσε ο Σκοτ Μπέσεντ.

«Παρόλο που τα πράγματα είναι ακόμα λίγο επικίνδυνα εκεί τις τελευταίες ημέρες, έχουμε δει αρκετά πλοία να βγαίνουν ακόμη και τώρα», πρόσθεσε. «Οπότε, ξέρετε, θα περίμενα οι τιμές της ενέργειας να μειωθούν ξανά, κάτι που, όπως είπα, θα είναι καλό για ολόκληρο τον κόσμο».

Ερωτηθείς αν μια συμφωνία θα επέτρεπε στο Ιράν να χρεώνει τέλη στα πλοία που θα περνούν από τα Στενά του Ορμούζ, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών είπε: «Νομίζω ότι θα ήταν ελεύθερη μετακίνηση».