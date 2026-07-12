Ουκρανία: Ο Ζελένσκι διώχνει την Ουκρανή πρωθυπουργό – Οι δύο υποψήφιοι αντικαταστάτες

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Στην αντικατάσταση της πρωθυπουργού Γιούλια Σβιριντένκο προχωρά ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναφέροντας σήμερα ότι έχει προτείνει ήδη την αλλαγή.

Σε νέο ανασχηματισμό προχωρά ο Ζελένσκι

«Είμαι ευγνώμων στην Γιούλια για την ξεκάθαρη, σταθερή κι αποτελεσματική δουλειά της, ως πρωθυπουργού, για τα χρόνια της παραγωγικής υπηρεσίας της, στην ομάδα εργασίας (της Ουκρανίας για την εφαρμογή της κρατικής πολιτικής κυρώσεων), ενώ της έχω προσφέρει την ευκαιρία να ηγηθεί ενός σημαντικού τομέα σχέσεων μαζί με έναν σημαντικό συνεργάτη», ανέφερε ο Ζελένσκι στο Χ.

«Αναμένω ότι μαζί με μέλη του κοινοβουλίου θα κάνουμε αντίστοιχες αλλαγές στην κυβέρνηση της Ουκρανίας», πρόσθεσε ο ίδιος.

«Η Ουκρανία αλλάζει την πολιτική στρατηγική», σημειώνει, ανάμεσα σε άλλα, ο Ουκρανός πρόεδρος.

Η ανάρτηση Ζελένσκι:

Ukraine is changing its political strategy. Each priority area of foreign policy will be assigned to a specific person with substantial experience who is capable of implementing what we agree on at the leaders’ level and what the Ukrainian people expect. The most important of… pic.twitter.com/YVdZJu6KUZ — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 12, 2026

Οι δύο υποψήφιοι διάδοχοι

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προχωρά σε σημαντικές αλλαγές στην κορυφή της κυβέρνησης, απομακρύνοντας την πρωθυπουργό Γιούλια Σβιριντένκο στο πλαίσιο μιας «επικαιροποιημένης πολιτικής στρατηγικής», με βασικό στόχο την καλύτερη προετοιμασία της χώρας για τον επερχόμενο χειμώνα και τις αναμενόμενες νέες ρωσικές επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές.

Σύμφωνα με πληροφορίες προσώπων που γνωρίζουν τις διεργασίες στο Κίεβο, ο Ζελένσκι εξετάζει δύο βασικούς υποψηφίους για τη θέση του πρωθυπουργού: τον διευθύνοντα σύμβουλο της κρατικής ενεργειακής εταιρείας Naftogaz, Σέρχιι Κορέτσκι, και τον πρώην πρωθυπουργό και νυν υπουργό Ενέργειας, Ντένις Σμιχάλ.

Η επιλογή προσώπου με εμπειρία στον ενεργειακό τομέα δεν θεωρείται τυχαία. Η Ουκρανία προετοιμάζεται για έναν ακόμη δύσκολο χειμώνα, καθώς η Ρωσία αναμένεται να επαναλάβει τις επιθέσεις στο ηλεκτρικό δίκτυο και στις ενεργειακές εγκαταστάσεις, όπως είχε κάνει και τους προηγούμενους χειμώνες, προκαλώντας σοβαρές διακοπές στην ηλεκτροδότηση, τη θέρμανση και την υδροδότηση.

Ο Ζελένσκι είχε ξεχωριστές συναντήσεις τόσο με τον Κορέτσκι όσο και με τον Σμιχάλ, επαινώντας δημόσια την αποτελεσματική διοίκηση του πρώτου στις στρατηγικές κρατικές επιχειρήσεις και ζητώντας αναλυτικές ενημερώσεις από τον δεύτερο.

Ο 48χρονος Σέρχιι Κορέτσκι θεωρείται, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές του Bloomberg, το επικρατέστερο πρόσωπο για τη διαδοχή, καθώς η θέση του επικεφαλής της Naftogaz του έχει δώσει κρίσιμη εμπειρία στη διαχείριση των αποθεμάτων φυσικού αερίου και στην ενεργειακή ασφάλεια της χώρας.

Την ίδια ώρα, ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι η προετοιμασία για τον χειμώνα αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα. «Η Ουκρανία πρέπει να είναι έτοιμη για κάθε πιθανή απειλή. Ο μετασχηματισμός των κρατικών επιχειρήσεων, από τις οποίες εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό η ανθεκτικότητα της χώρας, πρέπει να επιταχυνθεί», δήλωσε.