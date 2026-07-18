Meta: Σχεδιάζει πρόσληψη κορυφαίου στελέχους της Amazon Computing καθώς ζυγίζει ώθηση στο cloud

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Στη Meta Platforms σχεδιάζει να ενταχθεί κορυφαίο στέλεχος του τμήματος cloud της Amazon τις επόμενες εβδομάδες, ένα σημάδι των αυξανόμενων φιλοδοξιών του γίγαντα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην ανάπτυξη κέντρων δεδομένων και υπολογιστικών πόρων.

Ο Ντέιβ Μπράουν, ένα από τα ανώτερα στελέχη της Amazon Web Services, θα μεταφέρει τη σχεδόν εικοσαετή εμπειρία του στη Meta, όπου θα αναφέρεται στον επικεφαλής υποδομών της εταιρείας και θα επικεντρωθεί στην κατασκευή των κέντρων δεδομένων της, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Meta, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, έδειξε το ενδιαφέρον του για την έναρξη μιας επιχείρησης cloud κατά τη διάρκεια της ετήσιας συνέλευσης των μετόχων της Meta τον Μάιο. Είπε ότι η δημιουργία ενός cloud είναι «σίγουρα στο τραπέζι» και ότι οι εταιρείες προσεγγίζουν τη Meta «σχεδόν κάθε εβδομάδα», είτε αναζητώντας πρόσβαση στα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της είτε πληρώνοντας ένα ασφάλιστρο για την πλεονάζουσα υπολογιστική της ισχύ.

«Δεν το έχουμε κάνει ακόμα αυτό επειδή πιστεύουμε ότι έχουμε ακόμη ανάγκη αυτής της υπολογιστικής ισχύος, αλλά προφανώς αν φτάσουμε σε ένα σημείο όπου νιώθουμε ότι έχουμε υπερβεί τις προσδοκίες, τότε αυτή είναι μια επιλογή που έχουμε», είπε.

Η μετακίνηση του Μπράουν στη Meta υπογραμμίζει την αυξανόμενη ζήτηση για κορυφαία στελέχη με εμπειρία στην ανάπτυξη υπολογιστικών υποδομών, καθώς η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης συνεχίζει να εκτοξεύεται. Εταιρείες με ισχυρούς ισολογισμούς, όπως η Meta και η Amazon, έχουν καταρτίσει σχέδια για να δαπανήσουν εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια, ώστε να εξασφαλίσουν επαρκή υπολογιστική ισχύ για να καλύψουν την αυξανόμενη ζήτηση, αλλά και να την προσφέρουν σε πιθανούς πελάτες.

Η επέκταση της Meta στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Η Meta αναμένει να δαπανήσει μεταξύ 125 και 145 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε κεφαλαιουχικές δαπάνες φέτος, μεγάλο μέρος των οποίων σχετίζεται με την κατασκευή κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Μπράουν είναι το τελευταίο εξέχον στέλεχος υποδομών που έχει προσλάβει ο Ζάκερμπεργκ, καθώς προσπαθεί να επιταχύνει την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης της εταιρείας και να εξασφαλίσει την τεράστια υπολογιστική ισχύ που θα απαιτηθεί.

Τον Ιανουάριο, ο Ζάκερμπεργκ ανακοίνωσε μια «πρωτοβουλία ανώτατου επιπέδου» με την ονομασία Meta Compute, με στόχο τον σχεδιασμό του τρόπου με τον οποίο η εταιρεία θα κατασκευάσει εκατοντάδες γιγαβάτ υπολογιστικής ισχύος τα επόμενα χρόνια. Της προσπάθειας ηγούνται ο Σάντος Τζαναρντάν, επικεφαλής υποδομών της Meta, στον οποίο θα αναφέρεται ο Μπράουν, και ο Ντάνιελ Γκρος, ο οποίος εντάχθηκε στη Meta πέρυσι για να βοηθήσει στη διαμόρφωση της στρατηγικής της για τους υπολογιστές.

Ο Ζάκερμπεργκ έχει δηλώσει ότι ο Τζαναρντάν και ο Γκρος θα συνεργαστούν στενά με τη Ντίνα Πάουελ ΜακΚόρμικ, η οποία εντάχθηκε στη Meta τον Ιανουάριο ως πρόεδρος και αντιπρόεδρος, με αρμοδιότητα τη συνεργασία με κυβερνήσεις για την κατασκευή κέντρων δεδομένων. Η Meta έχει επίσης προσλάβει δύο πρώην στελέχη υποδομών της OpenAI για να εργαστούν σε επιμέρους τομείς της πρωτοβουλίας Meta Compute.

Ο επικεφαλής cloud της Amazon, Ματ Γκάρμαν, δήλωσε στο προσωπικό ότι ο Μπράουν θα αποχωρήσει στα τέλη Ιουλίου για έναν άλλο ρόλο εκτός της εταιρείας, σε υπόμνημα προς το προσωπικό την Τετάρτη, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Ο Μπράουν εργάζεται στην Amazon για σχεδόν 19 χρόνια και είναι μέλος της πολυπόθητης ομάδας ανώτερων ηγετών, γνωστής ως S-team, η οποία συμβουλεύει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Amazon, Άντι Τζάσι.

«Όσο δύσκολο κι αν είναι να φύγω, νιώθω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για μένα να ξεκινήσω ένα νέο κεφάλαιο», δήλωσε ο Μπράουν σε υπόμνημα προς το προσωπικό.

Η AWS κατέγραψε έσοδα 37,6 δισ. δολαρίων το πρώτο τρίμηνο, αυξημένα κατά 28% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.