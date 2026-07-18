Ακίνητα: Παράταση φορο-bonus έως 16.000 ευρώ για ανακαινίσεις και το 2027

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Μείωση φόρου μπορούν να πετύχουν οι φορολογούμενοι που θα προχωρήσουν και το 2027 σε ανακαινίσεις ή επισκευές στα ακίνητα.

Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης εξετάζει την επέκταση του μέτρου της έκπτωσης φόρου για ανακαινίσεις ή ενεργειακές αναβαθμίσεις κατοικιών για ένα ακόμη έτος. Το μέτρο ισχύει για φέτος και επί τάπητος έχει τεθεί η πρόταση παράτασης του φόρο – bonus και το 2027.

Με βάση το ισχύον πλαίσιο, οι φορολογούμενοι που πραγματοποιούν δαπάνες για ανακαίνιση, επισκευή ή ενεργειακή αναβάθμιση ακινήτων δικαιούνται έκπτωση φόρου η οποία φτάνει συνολικά έως τα 16.000 ευρώ.

Η μείωση φόρου μπορεί να φτάσει έως 3.200 ευρώ ετησίως, κατανεμημένη σε πέντε διαδοχικά φορολογικά έτη (2027–2031), υπό την προϋπόθεση ότι οι σχετικές δαπάνες εξοφλούνται αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής και καταχωρίζονται μέσω των ψηφιακών συστημάτων της ΑΑΔΕ.

Οι ανακαινίσεις στα ακίνητα

Οι επιλέξιμες υπηρεσίες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

Ενεργειακές παρεμβάσεις:

Θερμομόνωση

Αντικατάσταση κουφωμάτων και υαλοπινάκων

Εγκατάσταση/αναβάθμιση συστημάτων θέρμανσης-ψύξης

Συστήματα αυτοματισμού (έξυπνοι θερμοστάτες κ.λπ.)

Φωτοβολταϊκά και μπαταρίες

Παραγωγή ζεστού νερού με ΑΠΕ

Μηχανικός αερισμός με ανάκτηση θερμότητας

Αναβάθμιση φωτισμού κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικιών

Λειτουργικές και αισθητικές εργασίες:

Υδραυλικά – ηλεκτρολογικά

Συντήρηση/επισκευή στέγης

Βαψίματα και επισκευή τοιχοποιίας

Συστήματα σκίασης

Ανανέωση ή εγκατάσταση ανελκυστήρα

Σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων

Αλλαγή ή επισκευή δαπέδων

Στα υλικά που αναγνωρίζονται περιλαμβάνονται υλικά θερμομόνωσης, κουφώματα, φωτοβολταϊκά και μπαταρίες, συστήματα ζεστού νερού από ΑΠΕ, υλικά ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων.

Οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία στο ακίνητο όπου πραγματοποιούνται οι εργασίες. Δικαίωμα έχουν επίσης όσοι κατέχουν ψιλή κυριότητα, υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιούν το ακίνητο ως κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία ή ως έδρα ή υποκατάστημα της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Η έκπτωση χορηγείται αποκλειστικά στο πρόσωπο στο όνομα του οποίου έχουν εκδοθεί τα σχετικά παραστατικά.

Το μέτρο καλύπτει κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους, εφόσον οι ίδιες δαπάνες δεν έχουν χρηματοδοτηθεί ή δεν πρόκειται να χρηματοδοτηθούν από άλλο πρόγραμμα επιδότησης ή ενεργειακής αναβάθμισης.

Σε περιπτώσεις συνιδιοκτησίας, το ανώτατο όριο της επιλέξιμης δαπάνης και η αντίστοιχη έκπτωση φόρου υπολογίζονται με βάση το ποσοστό κυριότητας κάθε δικαιούχου.

Για όσους διαθέτουν επικαρπία ή ψιλή κυριότητα, το φορολογικό όφελος περιορίζεται ανάλογα με την αξία του εμπράγματου δικαιώματός τους επί του ακινήτου.

Αντίστοιχα, οι δαπάνες που αφορούν κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικιών κατανέμονται στους ιδιοκτήτες σύμφωνα με τα χιλιοστά συνιδιοκτησίας, βάσει σχετικής βεβαίωσης του διαχειριστή.