Ακίνητα: Αλλάζει το όνειρο της ιδιοκατοίκησης σε Ευρώπη και ΗΠΑ – Τι ισχύει στην Ελλάδα

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Για κάποιους το να έχουν ένα δικό τους ακίνητο ισοδυναμεί με κάτι παραπάνω από μια στέγη πάνω από το κεφάλι τους. Είναι η βάση της ζωής τους. Θεωρούν ότι πάνω σε αυτό μπορούν να διαμορφώσουν το μέλλον τους.

Για κάποιους άλλους, η απόκτηση ενός δικού του σπιτιού δεν τους λέει τίποτα. Σε χώρες της Ευρώπης, όπως η Γερμανία και η Αυστρία, η ενοικίαση είναι πολύ πιο συνηθισμένη και κοινωνικά αποδεκτή. Η μακροπρόθεσμη σταθερότητα των αγορών ενοικίασης, με ισχυρή προστασία των ενοικιαστών, σημαίνει ότι τα νοικοκυριά αισθάνονται μικρότερη πίεση να αγοράσουν νωρίς.

Οι περισσότεροι πάντως τόσο στην Ευρώπη, όσο και στην Αμερική θα ήθελαν την δική τους κατοικία, αλλά καμία συνθήκη δεν συνηγορεί σε αυτό.

Στην χώρα μας τα πράγματα δεν είναι καλύτερα, δεδομένου ότι οι τιμές ακινήτων παραμένουν σε πολύ υψηλά επίπεδα καθιστώντας την αγορά ακινήτου, όνειρο θερινής νυκτός.

Η επισφαλής απασχόληση και οι χαμηλοί μισθοί εμποδίζουν μεγάλο αριθμό πολιτών και στις δύο ηπείρους να αποκτήσουν ιδιόκτητη κατοικία. Δεν έχουν ούτε την ικανότητα να πληρώσουν την αρχική προκαταβολή ούτε σταθερή απασχόληση που να τους επιτρέπει να ανταπεξέλθουν στις πληρωμές του στεγαστικού δανείου.

Οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν σε όλες σχεδόν τις χώρες της ΕΕ στις αρχές του 2026. Σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, οι αυξήσεις των τιμών των κατοικιών ξεπέρασαν τον συνολικό πληθωρισμό κατά περίπου 10 ποσοστιαίες μονάδες.

Αγοράζοντας ένα ακίνητο στην Ελλάδα

Η αγορά ακινήτων στην Ελλάδα, είναι μια δύσκολη εξίσωση. Η απόσταση ανάμεσα στα πραγματικά εισοδήματα των νοικοκυριών και στις τιμές πώλησης κατοικιών.

Η ακρίβεια και ο υψηλός πληθωρισμός έχουν απορροφήσει τις αυξήσεις που μεσολάβησαν τα τελευταία χρόνια στις απολαβές των νοικοκυριών, με αποτέλεσμα το στεγαστικό πρόβλημα και η προσιτότητα της στέγης, να καταγράφουν σταθερή επιδείνωση, ιδίως για όσους μένουν κι εργάζονται σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι για να αγοράσει κανείς ένα σπίτι απαιτούνται περίπου 342 ενοίκια στη Γλυφάδα, 335 στην Πετρούπολη και 332 στη Δραπετσώνα.

Οι τιμές έχουν αυξηθεί έως και 85% την τελευταία δεκαετία. Τα διαθέσιμα σπίτια είναι λίγα, το 55% πωλείται πάνω από 200.000 ευρώ, ενώ τα επιτόκια δανείων παραμένουν υψηλά.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, το 2025 οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 7,8%, έναντι 9,1% το 2024. Η αγορά διατηρεί τη θετική της δυναμική, αν και με σαφείς ενδείξεις επιβράδυνσης. Στο δ’ τρίμηνο του 2025, η αύξηση διαμορφώθηκε στο 7,6% σε ετήσια βάση, με την Αθήνα να καταγράφει άνοδο 5,9%, τη Θεσσαλονίκη 8% και τις άλλες μεγάλες πόλεις έως 10,5%.

Μέχρι 100.00 ευρώ

Οι περισσότεροι υποψήφιοι αγοραστές αναζητούν κατοικίες που δεν ξεπερνούν τα 200.000 ευρώ, την ώρα που η προσφορά σε αυτές τις κατηγορίες δεν επαρκεί.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Uniko, το 30% της ζήτησης αφορά ακίνητα αξίας έως 100.000 ευρώ. Πρόκειται για το τμήμα της αγοράς όπου η απόσταση μεταξύ ενδιαφέροντος και διαθέσιμων ακινήτων είναι η μεγαλύτερη.

Ακολουθεί η κατηγορία από 100.000 έως 150.000 ευρώ, η οποία συγκεντρώνει το 22% της ζήτησης, ενώ ένα ακόμη 17% αφορά κατοικίες από 150.000 έως 200.000 ευρώ. Με άλλα λόγια, σχεδόν επτά στους δέκα αγοραστές αναζητούν λύσεις μέχρι τις 200.000 ευρώ.

Στον αντίποδα, τα ακριβότερα ακίνητα αντιμετωπίζουν διαφορετικές συνθήκες. Μόλις το 6% της ζήτησης αφορά κατοικίες μεταξύ 300.000 και 400.000 ευρώ, ενώ για ακίνητα άνω των 400.000 ευρώ το ενδιαφέρον φτάνει το 14%.

Η εικόνα αυτή δημιουργεί μια αγορά δύο ταχυτήτων. Από τη μία πλευρά βρίσκονται οι κατοικίες που μπορούν να απευθυνθούν σε ευρύτερο κοινό και απορροφώνται γρήγορα. Από την άλλη, υπάρχει ένα μεγάλο απόθεμα ακριβότερων ακινήτων που δυσκολεύεται περισσότερο να βρει αγοραστή.

Σε ιστορικά υψηλά έφτασαν οι τιμές των κατοικιών στις ΗΠΑ τον Ιούνιο

Οι προκλήσεις όσον αφορά την προσιτή τιμή της στέγασης συνεχίζουν να ταρακουνούν τους αγοραστές στις ΗΠΑ, καθώς οι τιμές των κατοικιών στη χώρα έφτασαν σε ιστορικά υψηλά τον περασμένο μήνα, δήλωσε την Πέμπτη η Εθνική Ένωση Κτηματομεσιτών (NAR).

Η μέση τιμή των υφιστάμενων κατοικιών σκαρφάλωσε στο ιστορικό υψηλό των 440.600 δολαρίων ΗΠΑ τον Ιούνιο, ανέφερε η NAR σε δελτίο τύπου. Οι τιμές αυξήθηκαν κατά 1,8% σε σχέση με ένα χρόνο πριν, σηματοδοτώντας την τρίτη συνεχόμενη χρονιά μηνιαίων αυξήσεων στις τιμές των κατοικιών, σύμφωνα με την εμπορική ένωση.

«Η προσιτή τιμή της στέγασης δείχνει σημάδια βελτίωσης τελευταία, αλλά το κόστος μπορεί να είναι ο μεγαλύτερος λόγος που πολλοί αγοραστές διστάζουν να εισέλθουν στην αγορά», ανέφερε η NAR στο δελτίο τύπου, προσθέτοντας ότι οι πωλήσεις υφιστάμενων κατοικιών – οι οποίες περιλαμβάνουν μονοκατοικίες, μεζονέτες, διαμερίσματα και συνεταιρισμούς – μειώθηκαν κατά 2,4% τον Ιούνιο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, υποχωρώντας από το υψηλό πέντε μηνών που είχε σημειωθεί τον Μάιο.

«Η διακύμανση στις μηνιαίες πωλήσεις κατοικιών, λόγω των ήπιων διακυμάνσεων στα επιτόκια στεγαστικών δανείων, δείχνει πόσο ευαίσθητοι είναι οι αγοραστές κατοικιών στις συνθήκες προσιτότητας», δήλωσε ο Lawrence Yun, επικεφαλής οικονομολόγος του NAR. «Ωστόσο, η αύξηση των θέσεων εργασίας – περισσότερες από μισό εκατομμύριο από την αρχή του έτους – θα συνεχίσουν να παρέχουν στήριξη στην αγορά κατοικίας».

Η προσφορά κατοικιών παραμένει επίσης ένας σημαντικός περιορισμός. Σύμφωνα με την NAR, το απόθεμα κατοικιών παραμένει σε ιστορικά χαμηλά, με τον αριθμό των κατοικιών προς πώληση να μειώνεται κατά 0,6% από τον Μάιο και να αυξάνεται μόνο κατά 1,3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, περιορίζοντας τις επιλογές για τους αγοραστές και συνεχίζοντας να ασκεί ανοδική πίεση στις τιμές.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο η πλειοψηφία λέει ότι δεν θα μπορέσει να αγοράσει ποτέ

Περισσότεροι από επτά στους 10 μη ιδιοκτήτες σπιτιού επιθυμούν να αποκτήσουν ένα σπίτι, αλλά πάνω από τους μισούς πιστεύουν ότι δεν θα το πετύχουν ποτέ, σύμφωνα με την τελευταία Έρευνα Ιδιοκτητών Σπιτιών από την HomeOwners Alliance.

Η έκθεση διαπίστωσε ότι το 73% των μη ιδιοκτητών σπιτιού θέλει να αγοράσει σπίτι, ωστόσο το 52% των επίδοξων αγοραστών αμφιβάλλει αν θα ανέβει ποτέ στην αγορά ακινήτων.

Περισσότεροι από τους μισούς (51%) υποψήφιους αγοραστές για πρώτη φορά δήλωσαν ότι τώρα ήταν μια κακή στιγμή για αγορά, σε σύγκριση με το 35% των ενηλίκων στο Ηνωμένο Βασίλειο συνολικά.

Όλα αυτά συνηγορούν στο εξής: η αγορά σπιτιού τόσο στην Αμερική όσο και στην Ευρώπη μοιάζει μακρινό όνειρο…

Πηγή: in.gr