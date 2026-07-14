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Ακίνητα: Ρεκόρ ζήτησης στις ελληνικές πολυτελείς κατοικίες – Ισχυρή η ζήτηση στο καθεστώς Non-Dom

Το καθεστώς Non-Dom αναδεικνύεται πλέον σε δομικό παράγοντα της αγοράς στα ακίνητα, καλύπτοντας το 29% του συνολικού όγκου συναλλαγών του 2025

Ακίνητα 14.07.2026, 15:08
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Ακίνητα: Ρεκόρ ζήτησης στις ελληνικές πολυτελείς κατοικίες – Ισχυρή η ζήτηση στο καθεστώς Non-Dom
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Στη δημοσίευση της νέας έκδοσης του Market Report προχώρησε ο οίκος Greece Sotheby’s International Realty για το πρώτο εξάμηνο του 2026, στο οποίο καταγράφονται τα επίπεδα ζήτησης στα ακίνητα ανά γεωγραφική περιοχή, οι τάσεις τιμολόγησης, η εθνική σύνθεση των αγοραστών, καθώς και η επίδραση της γεωπολιτικής αστάθειας στη διάρκεια της περιόδου.

Η έκθεση βασίζεται σε καταγεγραμμένη αξία συναλλαγών που υπερβαίνει τα €650 εκατ. στην ιστορία του οίκου.

Σχολιάζοντας τα ευρήματα της έκθεσης, ο Σάββας Σαββαΐδης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Greece Sotheby’s International Realty, δήλωσε: «Η ζήτηση επέστρεψε στη μακροχρόνια τροχιά της μετά την αναπόφευκτη προσαρμογή του 2025, και μάλιστα με σημαντικό περιθώριο. Οι αγοραστές που υποδεχόμαστε το 2026 είναι μεγαλύτεροι σε μέγεθος, πιο θεσμικοί και πιο αποφασισμένοι από εκείνους που υποδεχόμασταν πριν από πέντε χρόνια».

Ακίνητα

Ο ίδιος συμπλήρωσε ότι «ακόμη και ένα γεγονός τόσο σοβαρό όσο η σύγκρουση στο Ιράν απορροφήθηκε από την αγορά μέσα σε λίγες εβδομάδες, χωρίς να αλλάξει τη θεμελιώδη πορεία της ζήτησης. Το μήνυμα προς τους πωλητές είναι ξεκάθαρο: η ρεαλιστική τιμολόγηση αποτελεί προϋπόθεση επιτυχίας. Η αγορά έχει ωριμάσει αρκετά ώστε να ανταμείβει τη διαφάνεια και να τιμωρεί την υπερτίμηση».

Η ζήτηση ξεπερνά τον μέσο όρο πενταετίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, η συνολική εκφρασμένη ζήτηση αγοραστών διαμορφώθηκε στο πρώτο εξάμηνο του 2026 στα €6,11 δισεκατομμύρια, ποσό που υπερβαίνει κατά 19% τον μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας.

Η μέση αξία αιτήματος ζήτησης αυξήθηκε σε €5,89 εκατ. από €5,12 εκατ. πέρυσι, ενώ η διάμεση αξία ενισχύθηκε κατά 28%, φτάνοντας τα €2,95 εκατ. Το εύρημα επιβεβαιώνει ότι η επιβράδυνση που καταγράφηκε το 2025 αποτέλεσε προσωρινή προσαρμογή και όχι δομική μεταβολή της αγοράς.

Η αγορά επανήλθε μετά την κρίση στη Μέση Ανατολή

Το σοκ από τη σύγκρουση στο Ιράν απορροφήθηκε μέσα σε 40 ημέρες. Η κρίση στο Ιράν, που ξέσπασε την 1η Μαρτίου 2026, αποτέλεσε το σημαντικότερο γεγονός του εξαμήνου. Στις πρώτες 20 ημέρες της σύγκρουσης καταγράφηκε ήπια συμπίεση στο ρυθμό αιτημάτων, με τον όγκο ζήτησης σε αξία να παραμένει ωστόσο αυξημένος κατά 36% σε ετήσια βάση.

Η αγορά στα ακίνητα επανήλθε σταδιακά τις επόμενες 20 ημέρες, ενώ από τα μέσα Απριλίου η ζήτηση είχε ήδη ξεπεράσει την προ-κρίσης τροχιά της, με τον Ιούνιο να κλείνει με αύξηση 64% σε αξία σε σχέση με πέρυσι. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν καταγράφηκε καμία «έκπτωση ασφαλείας» λόγω γεωγραφικής εγγύτητας με την περιοχή της σύγκρουσης, γεγονός που τοποθετεί πλέον την ελληνική αγορά πολυτελών κατοικιών στο επίπεδο ωριμότητας καθιερωμένων διεθνών αγορών.

Ακίνητα: Σε αναθεώρηση οι μη ρεαλιστικές τιμές

Η ρεαλιστική τιμολόγηση διαμορφώνει πλέον την επιτυχία μιας πώλησης. Από το σύνολο των ολοκληρωμένων πωλήσεων που αναλύθηκαν, ο μέσος χρόνος από τη δημοσίευση ενός ακινήτου έως την υπογραφή συμβολαίου διαμορφώθηκε στις 238 ημέρες, με το 41% να ολοκληρώνεται εντός 6 μηνών.

Παράλληλα, στο 72% των ακινήτων όπου καταγράφηκε αναθεώρηση τιμής μεταξύ 2025 και 2026, η αναθεώρηση ήταν πτωτική, με μέση μείωση της τάξης του 8%.

Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά στην έκθεση, ένα ακίνητο που παραμένει σε μη ρεαλιστική τιμή για 6 έως 12 μήνες χωρίς σοβαρές προσφορές τελικά «μένει στη μνήμη της αγοράς ως απούλητο και όχι ως υποτιμημένο», εύρημα που χαρακτηρίζεται ως το πιο κρίσιμο στρατηγικό συμπέρασμα της φετινής χρονιάς.

Δομικό μέγεθος το Non-Dom

Οι Βρετανοί επιστρέφουν δυναμικά, το Non-Dom καθεστώς γίνεται δομικό μέγεθος. Σε επίπεδο εθνικότητας αγοραστών, η εγχώρια ζήτηση παρέμεινε η μεγαλύτερη μεμονωμένη κατηγορία με ποσοστό 18,8% επί του συνόλου των αιτημάτων, ακολουθούμενη στενά από το Ηνωμένο Βασίλειο με 17,4% (αύξηση 60% σε ετήσια βάση) και τις Ηνωμένες Πολιτείες με 14,5%.

Η ισχυρή επάνοδος της βρετανικής αγοράς συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την κατάργηση του βρετανικού καθεστώτος non-dom, εξέλιξη που τροφοδότησε αντίστοιχα και τη ραγδαία ανάπτυξη του ελληνικού Non-Dom καθεστώτος.

Το εν λόγω καθεστώς πλέον αποτελεί δομικό κομμάτι της αγοράς: το 2025 αντιπροσώπευσε το 29% του συνολικού όγκου συναλλαγών, έναντι μηδενικής συμμετοχής πριν από το 2024, με τους Βρετανούς αγοραστές να καλύπτουν το 53% των σχετικών συναλλαγών.

Νέο πρότυπο από την Αθηναϊκή Ριβιέρα – Θετικό μακροοικονομικό περιβάλλον

Η Αθηναϊκή Ριβιέρα διαμορφώνει το νέο πρότυπο ζήτησης της ηπειρωτικής αγοράς. Η ταχεία πορεία έργων όπως το The Ellinikon και το Apollo Hills συνεχίζει να αναδεικνύει την Αθηναϊκή Ριβιέρα σε καθοριστικό παράγοντα της ηπειρωτικής αγοράς, διαμορφώνοντας ένα νέο προφίλ αγοραστή, διαφορετικό από τον παραδοσιακό αγοραστή νησιωτικών κατοικιών.

Η μέση ζητούμενη τιμή στην περιοχή διαμορφώνεται στα €10.213/τ.μ., με τα branded off-plan ακίνητα να ξεπερνούν τα €26.000/τ.μ. Παράλληλα, το κανάλι απευθείας αιτημάτων για το Apollo Hills αναδείχθηκε στο ταχύτερα αναπτυσσόμενο κανάλι ζήτησης που έχει καταγράψει ποτέ ο οίκος.

Ευνοϊκό μακροοικονομικό περιβάλλον που στηρίζει τη δυναμική. Η θετική εικόνα της αγοράς ενισχύεται και από το ευρύτερο μακροοικονομικό περιβάλλον, καθώς τον Μάρτιο του 2026 η Ελλάδα απέκτησε πλήρη επενδυτική βαθμίδα και από τους πέντε διεθνείς οίκους αξιολόγησης, μετά την αναβάθμιση από τη Moody’s, για πρώτη φορά από το 2010, με το χρέος προς ΑΕΠ να έχει μειωθεί κατά περίπου 50 ποσοστιαίες μονάδες από το ανώτατο σημείο του.

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