 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(22) "Technology & Computing"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(10) "Job Market"
    [1]=>
    string(23) "Artificial Intelligence"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(22) "Technology & Computing"
}

Νότια Κορέα: Η τεχνητή νοημοσύνη διευρύνει το χάσμα στην αγορά εργασίας

Τα πρότυπα προσλήψεων που βασίζονται στην αρχαιότητα στη Νότια Κορέα αποτελούν μάθημα για τον υπόλοιπο κόσμο

World 08.07.2026, 06:40
Σχολιάστε
Νότια Κορέα: Η τεχνητή νοημοσύνη διευρύνει το χάσμα στην αγορά εργασίας
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η Νότια Κορέα προβάλλεται συχνά ως ένας από τους μεγάλους κερδισμένους της παγκόσμιας έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς η ζήτηση για ημιαγωγούς και κέντρα δεδομένων έχει εκτοξεύσει την αξία των κορυφαίων τεχνολογικών ομίλων της χώρας. Ωστόσο, όπως επισημαίνει σε ανάλυσή της στους Financial Times η Σάρα Ο’Κόνορ, η εικόνα αυτή αποκρύπτει τις έντονες ανισότητες που δημιουργεί η νέα τεχνολογική εποχή στην αγορά εργασίας.

Η άνοδος των εταιρειών ημιαγωγών, όπως η Samsung Electronics και η SK Hynix, έχει οδηγήσει τις αποτιμήσεις τους πάνω από το ένα τρισ. δολάρια, ενώ τα ισχυρά εργατικά συνδικάτα έχουν εξασφαλίσει σημαντικά οφέλη για το προσωπικό τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η πρόσφατη συμφωνία της Samsung με το συνδικάτο των εργαζομένων, η οποία προβλέπει ιδιαίτερα υψηλά μπόνους για τους εργαζομένους στον τομέα των τσιπ μνήμης, αντανακλώντας την εκρηκτική κερδοφορία του κλάδου.

Η εξέλιξη αυτή εξηγεί, σύμφωνα με έρευνα του Pew Research Center, γιατί η Νότια Κορέα συγκαταλέγεται στις ελάχιστες μεγάλες οικονομίες όπου οι πολίτες που βλέπουν θετικά την τεχνητή νοημοσύνη υπερτερούν αριθμητικά όσων ανησυχούν για τις επιπτώσεις της.

Η αρθρογράφος, ωστόσο, υποστηρίζει ότι η πραγματικότητα είναι περισσότερο σύνθετη. Η κορεατική αγορά εργασίας χαρακτηρίζεται εδώ και δεκαετίες από έναν έντονο διαχωρισμό μεταξύ των εργαζομένων που απασχολούνται σε μεγάλες επιχειρήσεις, απολαμβάνοντας υψηλές αμοιβές και εργασιακή ασφάλεια, και εκείνων που εργάζονται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή σε επισφαλείς μορφές απασχόλησης. Κατά την άποψή της, η τεχνητή νοημοσύνη φαίνεται να ενισχύει αυτές τις διαρθρωτικές ανισότητες αντί να τις περιορίζει.

Ενδεικτικό είναι ότι τα γενναιόδωρα μπόνους που χορηγούνται στους εργαζομένους της Samsung δεν επεκτείνονται στους εργαζομένους των υπεργολάβων της εταιρείας, οι οποίοι εξακολουθούν να αμείβονται χαμηλότερα και να εργάζονται με μικρότερη εργασιακή ασφάλεια.

Νότια Κορέα

Οι νέοι εργαζόμενοι στην Νότια Κορέα ευάλωτοι στην απειλή της ΑΙ

Ακόμη μεγαλύτερες δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι νέοι που επιχειρούν να εισέλθουν στην αγορά εργασίας. Σύμφωνα με μελέτη οικονομολόγων της Τράπεζας της Κορέας, μέσα στην τελευταία τριετία χάθηκαν περίπου 211.000 θέσεις εργασίας για άτομα ηλικίας 15 έως 29 ετών, ενώ την ίδια περίοδο αυξήθηκαν κατά περίπου 209.000 οι θέσεις απασχόλησης εργαζομένων ηλικίας άνω των 50 ετών.

Οι μεγαλύτερες απώλειες καταγράφηκαν σε κλάδους που εκτίθενται περισσότερο στις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης, όπως ο προγραμματισμός λογισμικού, οι εκδόσεις, οι επαγγελματικές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες πληροφόρησης.

Οι οικονομολόγοι της κεντρικής τράπεζας αποδίδουν αυτή την εξέλιξη σε μια μορφή τεχνολογικής αλλαγής που ευνοεί τους πιο έμπειρους εργαζομένους. Όπως επισημαίνουν, τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης μπορούν ευκολότερα να αντικαταστήσουν εργασίες που βασίζονται σε τυποποιημένες γνώσεις και εκτελούνται κυρίως από νεότερους υπαλλήλους, ενώ λειτουργούν περισσότερο ως εργαλείο υποστήριξης για εργαζομένους με πολυετή εμπειρία, εξειδικευμένη τεχνογνωσία και ανεπτυγμένες διαπροσωπικές δεξιότητες.

Η Σάρα Ο’Κόνορ σημειώνει ότι αντίστοιχες ενδείξεις έχουν αρχίσει να εμφανίζονται και στις Ηνωμένες Πολιτείες, κυρίως στον κλάδο ανάπτυξης λογισμικού, όμως στη Νότια Κορέα οι επιπτώσεις εμφανίζονται ιδιαίτερα έντονες λόγω των ιδιαιτεροτήτων της αγοράς εργασίας.

Η ερευνήτρια του Korea Labor Institute, Τζιγιούν Τσανγκ, εκτιμά ότι η ισχυρή προστασία της απασχόλησης στις μεγάλες επιχειρήσεις περιορίζει τις απολύσεις των ήδη εργαζομένων, με αποτέλεσμα η προσαρμογή στις νέες τεχνολογίες να μεταφέρεται κυρίως στις νέες προσλήψεις. Έτσι, οι νέοι που επιχειρούν να εισέλθουν στην αγορά εργασίας είναι εκείνοι που υφίστανται το μεγαλύτερο βάρος της τεχνολογικής μετάβασης.

Ένα προϋπάρχον πρόβλημα διογκώθηκε

Το πρόβλημα, πάντως, δεν δημιουργήθηκε με την εμφάνιση του ChatGPT. Ο ΟΟΣΑ είχε ήδη επισημάνει από το 2022 ότι οι μεγάλες κορεατικές επιχειρήσεις επένδυαν ολοένα περισσότερο σε τεχνολογίες έντασης κεφαλαίου και αυτοματοποίησης, περιορίζοντας τις νέες προσλήψεις και αυξάνοντας την εξάρτησή τους από υπεργολάβους. Την ίδια στιγμή, πολλοί απόφοιτοι πανεπιστημίων συνέχιζαν να αναζητούν θέση στις μεγάλες επιχειρήσεις ή στο Δημόσιο, αποφεύγοντας τις μικρομεσαίες εταιρείες, οι οποίες παρέμεναν εγκλωβισμένες σε έναν φαύλο κύκλο χαμηλής παραγωγικότητας και περιορισμένων μισθολογικών δυνατοτήτων.

Η αρθρογράφος επισημαίνει ότι η σημερινή συγκυρία προσφέρει πάντως στην κυβέρνηση μια σημαντική ευκαιρία. Η έκρηξη των εσόδων από τον κλάδο των ημιαγωγών έχει αυξήσει τα φορολογικά έσοδα, επιτρέποντας τη δημιουργία ενός νέου Ταμείου Μελλοντικής Ανταπόκρισης, μέσω του οποίου θα χρηματοδοτηθούν μεγάλες επενδύσεις, πολιτικές αντιμετώπισης των ανισοτήτων και προγράμματα στήριξης της απασχόλησης για τους νέους.

Μεταξύ των προτάσεων που διατυπώνονται είναι η επιδότηση επιχειρήσεων ώστε να προσλαμβάνουν και να εκπαιδεύουν νέους εργαζομένους, ακόμη και αν η παραγωγικότητά τους δεν αποδίδει άμεσα οικονομικά οφέλη. Παράλληλα, προτείνεται η ενίσχυση των αυτοαπασχολουμένων και των εργαζομένων εκτός των μεγάλων επιχειρήσεων μέσω πρόσβασης σε χρηματοδότηση, κατάρτιση και επιχειρηματικά κεφάλαια.

Κατά την ανάλυση των Financial Times, η τεχνολογική εξοικείωση των νέων της Νότιας Κορέας θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για τη δημιουργία μιας νέας γενιάς καινοτόμων επιχειρήσεων που θα αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη. Αν οι παραδοσιακοί εργοδότες εξακολουθήσουν να τους αποκλείουν, καταλήγει η αρθρογράφος, ίσως η καλύτερη απάντηση να είναι η δημιουργία των δικών τους επιχειρήσεων, οι οποίες θα μπορούσαν στο μέλλον να ανταγωνιστούν ακόμη και τους σημερινούς τεχνολογικούς κολοσσούς.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Τραμπ: Η συμφωνία με τη Τεχεράνη «τελείωσε» μετά τις επιθέσεις στον Κόλπο
World

Τραμπ: Η εκεχειρία με το Ιράν «τελείωσε»
Τραμπ: Οι ΗΠΑ διακόπτουν σχέσεις με την Ισπανία
World

Τραμπ: Κομμένες οι σχέσεις με την Ισπανία - Είναι κακοί άνθρωποι
Amazon: Στόχος τα 25 δισ. δολάρια από την πώληση ομολόγων
World

Amazon: Στόχος τα 25 δισ. δολάρια από την πώληση ομολόγων
Νότια Κορέα: Η τεχνητή νοημοσύνη διευρύνει το χάσμα στην αγορά εργασίας
World

Η ΑΙ διευρύνει το χάσμα στην αγορά εργασίας στη Νότια Κορέα
Walmart: Ρίχνει τις τιμές σε κρέας, Coca-Cola και χιλιάδες άλλα προϊόντα
World

Η Walmart μειώνει τις τιμές σε χιλιάδες προϊόντα
Wall Street: Μεγάλες τράπεζες διερευνούν συμφωνία για να κερδίσουν και άλλο από πληρωμές
World

Πώς θα κερδίσουν και άλλο οι τράπεζες από τις κάρτες

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ανδρουλάκης: Επτά παρεμβάσεις για την αναγέννηση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας
Πολιτική

Επτά παρεμβάσεις Ανδρουλάκη για τη στήριξη των μικρομεσαίων

Τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ για τις ΜμΕ παρουσιάζει ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης - Τι θα πει στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών

Μαρία Σιδέρη
Στενά του Ορμούζ: Ανατροπές στα δρομολόγια δεξαμενόπλοιων και LNG carriers μετά τις επιθέσεις
Κόσμος

Ανατροπή στο Ορμούζ - Τι συμβαίνει με LNG Carriers και τάνκερ

Τι έφεραν τα αμερικανικά χτυπήματα και οι επιθέσεις των προηγούμενων ημερών σε δύο VLCCs και ένα LNG carrier του Κατάρ

Λάμπρος Καραγεώργος
Στεγαστικά δάνεια: Υπερδιπλασιάστηκαν οι εκταμιεύσεις στο πρώτο μισό του 2026
Τράπεζες

Έκρηξη στις νέες χορηγήσεις στεγαστικών - Ο ρόλος της ΕΚΤ

Σε 9,32 δισ. ευρώ διαμορφώθηκαν οι νέες χορηγήσεις προϊόντων τακτής λήξης, δηλαδή με προκαθορισμένη διάρκεια αποπληρωμής

Αγης Μάρκου
Ακίνητα: Στον «πάγο» και το 2027 ΦΠΑ 24% και φόρος υπεραξίας – Οι τυχεροί
Ακίνητα

Στον «πάγο» και το 2027 δύο φόροι για τα ακίνητα - Οι τυχεροί

Τι θα ισχύει για τα ακίνητα - Πώς θα επηρεαστούν οι μεταβιβάσεις

Ανδρομάχη Παύλου
Coca-Cola HBC: Το μεγάλο στοίχημα της Αιγύπτου, η μάχη με την Pepsi και η νέα μηχανή ανάπτυξης
Business

Πως η Coca-Cola HBC χτίζει την επόμενη μηχανή... κερδών

Η στρατηγική πίσω από την επένδυση της Coca Cola HBC στην Αίγυπτο – Τι ανέφεραν κορυφαία στελέχη της εταιρείας στο Bitesize Investor που διεξήχθη στο Κάιρο για τις τιμές, τα Schweppes και τον ψηφιακό μετασχηματισμ

Γιώργος Μανέττας
Φυσικό αέριο: Η μεγάλη στροφή της Ελλάδας σε LNG και ο γρίφος του ρωσικού αερίου
Φυσικό αέριο

LNG, αγωγοί και Ρωσία: Η νέα εξίσωση του φυσικού αερίου

Ρεκόρ στις ροές από φυσικό αέριο κατά το πρώτο εξάμηνο, κυριαρχία του αμερικανικού LNG και νέος ρόλος για την Ελλάδα, αλλά με ανοιχτό ακόμη το κεφάλαιο της ρωσικής τροφοδοσίας.

Μάχη Τράτσα
Ελληνικά τυριά: Ανοδική η τάση εξαγωγών στη Γαλλία – Στην κορυφή η φέτα
Business

Η φέτα κατακτά τη Γαλλία – Το success story των τυροκομικών

Το ισχυρό οικονομικό τους αποτύπωμα διατηρούν τα ελληνικά τυριά στην αγορά της Γαλλίας, καθώς εστιάζουν σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Όμιλος Ξένου: Δύο νέα 5άστερα στη Ζάκυνθο
Τουρισμός

Δύο νέα 5άστερα στη Ζάκυνθο από τον όμιλο Ξένου

Με δύο νέες προεγκρίσεις οικοδομικών αδειών για ανέγερση ξενοδοχείων 5 αστέρων στην Ζάκυνθο, ο όμιλος Ξένου ενισχύει το αποτύπωμά του στον τουριστικό χάρτη του νησιού

Λάμπρος Καραγεώργος
Περισσότερα από World
Τραμπ: Η συμφωνία με τη Τεχεράνη «τελείωσε» μετά τις επιθέσεις στον Κόλπο
World

Τραμπ: Η εκεχειρία με το Ιράν «τελείωσε»

 Ο Τραμπ αποκάλεσε το Ιράν «βρώμικο παίκτη» και την ηγεσία της χώρας «αρρωστημένη», μιλώντας στη σύνοδο του ΝΑΤΟ

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Amazon: Στόχος τα 25 δισ. δολάρια από την πώληση ομολόγων
World

Amazon: Στόχος τα 25 δισ. δολάρια από την πώληση ομολόγων

Η Amazon θέλει να χρηματοδοτήσει την δαπανηρή ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης

Νότια Κορέα: Η τεχνητή νοημοσύνη διευρύνει το χάσμα στην αγορά εργασίας
World

Η ΑΙ διευρύνει το χάσμα στην αγορά εργασίας στη Νότια Κορέα

Τα πρότυπα προσλήψεων που βασίζονται στην αρχαιότητα στη Νότια Κορέα αποτελούν μάθημα για τον υπόλοιπο κόσμο

Walmart: Ρίχνει τις τιμές σε κρέας, Coca-Cola και χιλιάδες άλλα προϊόντα
World

Η Walmart μειώνει τις τιμές σε χιλιάδες προϊόντα

H μεγαλύτερh αλυσίδα σούπερ μάρκετ των ΗΠΑ, Walmart, επαινέθηκε από τον Τραμπ για την κίνησή του

Wall Street: Μεγάλες τράπεζες διερευνούν συμφωνία για να κερδίσουν και άλλο από πληρωμές
World

Πώς θα κερδίσουν και άλλο οι τράπεζες από τις κάρτες

Μια συμφωνία για ένα δίκτυο καρτών θα μπορούσε να επιτρέψει μεγαλύτερες χρεώσεις συναλλαγών, αλλά ορισμένα στελέχη τραπεζών της Wall Street ανησυχούν για τις αντιδράσεις

Toyota: Επένδυση 3,6 δισ. δολ. για μεταφορά γραμμής παραγωγής από το Μεξικό στο Τέξας
World

Μεταφορά παραγωγής pickup της Toyota από το Μεξικό στο Τέξας

Το εργοστάσιο του Σαν Αντόνιο παράγει επί του παρόντος το pickup μεγάλου μεγέθους Toyota Tundra, συμπεριλαμβανομένης μιας υβριδικής έκδοσης, και το υβριδικό SUV Toyota Sequoia.

Σύντηξη: Η Google υποστηρίζει ευρωπαϊκή startup πυρηνικής σύντηξης
World

Η Google υποστηρίζει ευρωπαϊκή startup πυρηνικής σύντηξης

Η Proxima Fusion στοχεύει στον πρώτο εμπορικό σταθμό παραγωγής ενέργειας από πυρηνική σύντηξη στην Ευρώπη

Latest News
Πιερρακάκης: Οι τρεις επιλογές της Ευρώπης για την ανταγωνιστικότητα
Economy

Πιερρακάκης: Οι τρεις επιλογές της Ευρώπης για την ανταγωνιστικότητα

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών συμμετείχε στο 30ο Government Roundtable του Economist

Τραμπ: Η συμφωνία με τη Τεχεράνη «τελείωσε» μετά τις επιθέσεις στον Κόλπο
World

Τραμπ: Η εκεχειρία με το Ιράν «τελείωσε»

 Ο Τραμπ αποκάλεσε το Ιράν «βρώμικο παίκτη» και την ηγεσία της χώρας «αρρωστημένη», μιλώντας στη σύνοδο του ΝΑΤΟ

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ενρίκο Λέττα: Τελευταία ευκαιρία για την Ευρώπη
Economy

Λέττα: «Η Ευρώπη έχει μια τελευταία ευκαιρία»

Ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας, Ενρίκο Λέττα μίλησε στο συνέδριο του Economist για την ανάγκη επιτάχυνσης της ευρωπαϊκής ενοποίησης - Τι είπε για την υιοθέτηση της έκθεσής του

Τραμπ: Οι ΗΠΑ διακόπτουν σχέσεις με την Ισπανία
World

Τραμπ: Κομμένες οι σχέσεις με την Ισπανία - Είναι κακοί άνθρωποι

Τι δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ από τη σύνοδο κορυφής στην Αγκυρα

Άη Στράτης: Έως 98% η διείσδυση ΑΠΕ στο «πράσινο» νησί
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - ΑΠΕ

Άη Στράτης: Έως 98% η διείσδυση ΑΠΕ στο «πράσινο» νησί

Καθοριστικός ο ρόλος του ΔΕΔΔΗΕ ως Διαχειριστή των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με το βλέμμα στη Μ. Ανατολή και πάλι οι πωλητές
Xρηματιστήριο Αθηνών

Με το βλέμμα στη Μ. Ανατολή και πάλι οι πωλητές στο ΧΑ

Η ελληνική αγορά δεν θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστη από την αύξηση της αβεβαιότητας μετά της τελευταίες εξελίξεις στη Μ. Ανατολή

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΑΑΔΕ: Τι ισχύει για το αγροτικό πετρέλαιο – Η νέα διαδικασία για την επιστροφή του ΕΦΚ
AGRO

Τι ισχύει για το αγροτικό πετρέλαιο – Η νέα διαδικασία για την επιστροφή του ΕΦΚ

Πότε θα τεθεί σε λειτουργία η ειδική ψηφιακή εφαρμογή της ΑΑΔΕ

Στεγαστική κρίση: Πώς τα διαζύγια αλλάζουν τον χάρτη της κατοικίας – Περισσότεροι χωρισμοί, περισσότερα σπίτια
Ακίνητα

Πώς τα διαζύγια αλλάζουν τον χάρτη της κατοικίας

Μέσα σε μία δεκαετία, τα μονοπρόσωπα νοικοκυριά αυξήθηκαν κατά 32% στο σύνολο της χώρας και κατά 36,9% στην Αττική - Πώς επηρεάζουν τη στεγαστική κρίση

Αθανασία Ακρίβου
Ασφάλιση: Οι νέοι ευρωπαϊκοί κανόνες για μετακινούμενους εργαζόμενους εντός της Ένωσης
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Τι φέρνουν οι νέοι κανόνες στην ασφάλιση εργαζόμενων σε άλλη χώρα

Τι προβλέπει ο νέος κανονισμός για κοινωνική ασφάλιση, επίδομα ανεργίας, οικογενειακές παροχές για όσους εργάζονται σε άλλη χώρα

Κώστας Παπαδής
Στενά του Ορμούζ: Ανατροπές στα δρομολόγια δεξαμενόπλοιων και LNG carriers μετά τις επιθέσεις
Κόσμος

Ανατροπή στο Ορμούζ - Τι συμβαίνει με LNG Carriers και τάνκερ

Τι έφεραν τα αμερικανικά χτυπήματα και οι επιθέσεις των προηγούμενων ημερών σε δύο VLCCs και ένα LNG carrier του Κατάρ

Λάμπρος Καραγεώργος
Optima Bank για Motor Oil: Αυξάνει στα 54,1 ευρώ την τιμή-στόχο
Business

Optima για Motor Oil: Αυξάνει στα 54,1 ευρώ την τιμή-στόχο

Η Optima Bank διατηρεί τη Motor Oil στις κορυφαίες επιλογές της για το 2026

ΟΟΣΑ: Στην 4η θέση με τον υψηλότερο πληθωρισμό η Ελλάδα τον Μάιο
Economy

ΟΟΣΑ: Στην Ελλάδα ο 4ος υψηλότερος πληθωρισμός τον Μάιο

Ο πληθωρισμός στον ΟΟΣΑ τον Μάιο επιταχύνθηκε στο 4,6% σε ετήσια βάση - Στην πρώτη πεντάδα η Ελλάδα

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Επανέρχονται οι γεωπολιτικές ανησυχίες στις αγορές
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Επανέρχονται οι γεωπολιτικές ανησυχίες στις ευρωαγορές

Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια επηρεάζονται άμεσα από τις νέες επιθέσεις ΗΠΑ-Ιράν και της συνεδρίασης του ΝΑΤΟ

ΕΕ: Εγκρίθηκε η στρατηγική για την κτηνοτροφία – Οι πέντε προτεραιότητες
AGRO

«Πράσινο» φως στη στρατηγική για την κτηνοτροφία – Οι πέντε προτεραιότητες

Η στρατηγική για την κτηνοτροφία τγς ΕΕ συνοδεύεται από ένα σχέδιο δράσης για τις πρωτεΐνες

Ασιατικά χρηματιστήρια: Νέοι κλυδωνισμοί στον Kospi, απώλειες στις αγορές
Ασία

Νέοι κλυδωνισμοί στον Kospi, απώλειες στις αγορές της Ασίας

Ο Kospi έχει καταστεί ολοένα και πιο ευάλωτος στις διακυμάνσεις του επενδυτικού κλίματος στον κλάδο των ημιαγωγών

Έλληνες εφοπλιστές: Οδηγούν τη νέα κούρσα παραγγελιών στα bulk carriers
Ναυτιλία

Οι Έλληνες εφοπλιστές κυριαρχούν στις παραγγελίες στα bulk carriers

Οι Έλληνες εφοπλιστές δεν ακολουθούν απλώς την αγορά, αλλά διαμορφώνουν ενεργά την επόμενη φάση ανανέωσης του στόλου ξηρού φορτίου

Λάμπρος Καραγεώργος

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies