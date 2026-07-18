Νότια Κορέα: Μια εταιρεία βάζει σε δοκιμασία τις σχέσεις με τις ΗΠΑ

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Μια εταιρεία βρίσκεται στο κέντρο μιας διελκυστίνδας ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Νοτια Κορέα και η αντιπαράθεση ανεβαίνει επίπεδο καθώς η πρέσβειρα της Σεούλ στις ΗΠΑ έλαβε εντολή να επιστρέψει στη χώρα της για διαβουλεύσεις.

Συγκεκριμένα, η απόφαση της Νότιας Κορέας να επιβάλει πρόστιμο στην εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου Coupang λόγω διαρροής δεδομένων, έχει προκαλέσει κριτική από την Ουάσινγκτον και έχει εγείρει ερωτήματα σχετικά με την ανοιχτή στάση της χώρας απέναντι στην αμερικανική τεχνολογία.

Οι εντάσεις γύρω από την Coupang, η οποία είναι ο μεγαλύτερος διαδικτυακός λιανοπωλητής της Νότιας Κορέας, αν και εδρεύει στο Σιάτλ των Ηνωεμένων Πολιτειών, έχουν γίνει τόσο σοβαρές ώστε η Κάνγκ Κούνγκ Γουά , πρέσβειρα της Νοτιας Κορέας στις ΗΠΑ, επέστρεψε στην πρωτεύουσα την Τετάρτη για διαβουλεύσεις με αξιωματούχους της κυβέρνησης του Προέδρου Λι Τζαε Μιούνγκ .

«Το ζήτημα (της Coupang) παρατείνεται πολύ περισσότερο από ό,τι περίμενα», δήλωσε η Κάνγκ στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, όταν ρωτήθηκε για την αμερικανική κριτική σχετικά με το θέμα. Πρόσθεσε ότι το θέμα θα αντιμετωπιστεί ξεχωριστά από άλλα διμερή ζητήματα για τα οποία έχουν συμφωνήσει οι δύο χώρες.

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Διακυβεύονται η δέσμευση της Νότιας Κορέας για επενδύσεις ύψους 350 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ, η φιλοδοξία της Σεούλ να κατασκευάσει πυρηνικά υποβρύχια, καθώς και ο συντονισμός σε θέματα που αφορούν την Κίνα και τη Βόρεια Κορέα.

Πέρα από την υποστήριξη που παρέχουν οι Ρεπουμπλικανοί του Κογκρέσου στην Coupang, η Νότια Κορέα έχει δεχτεί κριτική από το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ για την τροποποίηση των νόμων περί επικοινωνιών, με σκοπό την αύξηση των οικονομικών κυρώσεων σε εκδότες περιεχομένου που έχει διαπιστωθεί ότι διαδίδουν ψευδείς πληροφορίες στο διαδίκτυο.

Το Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι έχει «σημαντικές ανησυχίες» ότι οι αλλαγές αυτές θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε υπερβολική ρύθμιση του περιεχομένου και να υπονομεύσουν την ελευθερία του λόγου. Οι τροποποιήσεις θα επηρεάσουν τις τοπικές πλατφόρμες, καθώς και τις εταιρείες Google, Meta, X και TikTok.