 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(17) "News and Politics"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(18) "International News"
    [1]=>
    string(16) "Political Issues"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(15) "Current Events1"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(28) "Law Gov & Politics: Politics"
}

Νότια Κορέα: Μια εταιρεία βάζει σε δοκιμασία τις σχέσεις με τις ΗΠΑ

Αφετηρία της «διένεξης», η απόφαση της Νότιας Κορέας να επιβάλει πρόστιμο στην εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου Coupang λόγω διαρροής δεδομένων

World 18.07.2026, 19:16
Σχολιάστε
Νότια Κορέα: Μια εταιρεία βάζει σε δοκιμασία τις σχέσεις με τις ΗΠΑ
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Μια εταιρεία βρίσκεται στο κέντρο μιας διελκυστίνδας ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Νοτια Κορέα και η αντιπαράθεση ανεβαίνει επίπεδο καθώς η πρέσβειρα της Σεούλ στις ΗΠΑ έλαβε εντολή να επιστρέψει στη χώρα της για διαβουλεύσεις.

Συγκεκριμένα, η απόφαση της Νότιας Κορέας να επιβάλει πρόστιμο στην εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου Coupang λόγω διαρροής δεδομένων, έχει προκαλέσει κριτική από την Ουάσινγκτον και έχει εγείρει ερωτήματα σχετικά με την ανοιχτή στάση της χώρας απέναντι στην αμερικανική τεχνολογία.

Οι εντάσεις γύρω από την Coupang, η οποία είναι ο μεγαλύτερος διαδικτυακός λιανοπωλητής της Νότιας Κορέας, αν και εδρεύει στο Σιάτλ των Ηνωεμένων Πολιτειών, έχουν γίνει τόσο σοβαρές ώστε η Κάνγκ Κούνγκ Γουά , πρέσβειρα της Νοτιας Κορέας  στις ΗΠΑ, επέστρεψε στην πρωτεύουσα την Τετάρτη για διαβουλεύσεις με αξιωματούχους της κυβέρνησης του Προέδρου Λι Τζαε Μιούνγκ .

«Το ζήτημα (της Coupang) παρατείνεται πολύ περισσότερο από ό,τι περίμενα», δήλωσε η Κάνγκ  στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, όταν ρωτήθηκε για την αμερικανική κριτική σχετικά με το θέμα. Πρόσθεσε ότι το θέμα θα αντιμετωπιστεί ξεχωριστά από άλλα διμερή ζητήματα για τα οποία έχουν συμφωνήσει οι δύο χώρες.

Η κόντρα μπορει να στοιχίσει στη Νότια Κορέα

Διακυβεύονται η δέσμευση της Νότιας Κορέας για επενδύσεις ύψους 350 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ,  η φιλοδοξία της Σεούλ να κατασκευάσει πυρηνικά υποβρύχια, καθώς και ο συντονισμός σε θέματα που αφορούν την Κίνα και τη Βόρεια Κορέα.

Πέρα από την υποστήριξη που παρέχουν οι Ρεπουμπλικανοί του Κογκρέσου στην Coupang, η Νότια Κορέα έχει δεχτεί κριτική από το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ για την τροποποίηση των νόμων περί επικοινωνιών, με σκοπό την αύξηση των οικονομικών κυρώσεων σε εκδότες περιεχομένου που έχει διαπιστωθεί ότι διαδίδουν ψευδείς πληροφορίες στο διαδίκτυο.

Το Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι έχει «σημαντικές ανησυχίες» ότι οι αλλαγές αυτές θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε υπερβολική ρύθμιση του περιεχομένου και να υπονομεύσουν την ελευθερία του λόγου. Οι τροποποιήσεις θα επηρεάσουν τις τοπικές πλατφόρμες, καθώς και τις εταιρείες Google, Meta, X και TikTok.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Abbot: Ερευνά δυο περιστατικά κυβερνοασφάλειας
World

Δύο περιστατικά κυβερνοασφάλειας ερευνά η Abbot
Βρετανία: Οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες κατακτούν την αγγλική αγορά
World

«Εισβολή» κινεζικών αυτοκινήτων στη Βρετανία
Νότια Κορέα: Μια εταιρεία βάζει σε δοκιμασία τις σχέσεις με τις ΗΠΑ
World

Σε κόντρα ΗΠΑ - Νοτια Κορέα για τα...δεδομένα μιας εταιρείας
Chanel: «Ψαλίδι» στις σχέσεις της με υπεργολάβο στην Ιταλία
World

Chanel: «Ψαλίδι» στις σχέσεις της με υπεργολάβο στην Ιταλία
Ιράκ: Συμφωνίες 60 δισ. δολ. με μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες
World

Συμφωνίες 60 δισ. δολ. του Ιράκ με μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες
Telecom Italia: Υποστηρίζει την προσφορά εξαγοράς της Poste Italiane
World

Πρόταση 13 δισ. ευρώ της Poste Italiane για την εξαγορά της Telecom Italia

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Χρηματιστήριο Άνθρακα: Η Κομισιόν δίνει περισσότερο χρόνο και χρήμα στη βιομηχανία για την πράσινη μετάβαση
Green

Η Ευρώπη χαλαρώνει τον κλοιό του άνθρακα για τη βιομηχανία

Η ΕΕ δίνει περισσότερο χρόνο προσαρμογής στις επιχειρήσεις, κινητοποιεί 100 δισ. ευρώ για την απανθρακοποίησή τους - Στόχος η εξοικονόμηση 260 δισ. ευρώ ετησίως από εισαγωγές ορυκτών καυσίμων - Ο ρόλος της Ελλάδας

Μάχη Τράτσα
Τιμολόγια ρεύματος: Στα πράσινα η πλειονότητα – Ανεβαίνουν τα μπλε και έρχονται τα νέα γαλάζια
Ηλεκτρισμός

Ρεύμα: Τα μπλε τιμολόγια κερδίζουν έδαφος – Έρχονται τα γαλάζια

Το μερίδιο που έχουν τα μπλε τιμολόγια ρεύματος έχει αυξηθεί από περίπου 23% στις αρχές του 2025 σε σχεδόν 31% σήμερα

Αθανασία Ακρίβου
Αθλητικά: Μεγάλη η αγορά του 1 δισ., λιγότεροι οι παίκτες στην Ελλάδα
Business

Αθλητικά είδη: Οι μεγάλοι παίκτες ξαναμοιράζουν την πίτα του 1 δισ.

Από τους πολλούς παίκτες στα αθλητικά, η ελληνική αγορά μετρά πλέον τρεις μεγάλους: JD|Cosmos, Zakcret και Intersport

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Καύσιμα: Μικρό ψαλίδι στις αυξήσεις του αργού από τις μειώσεις των διυλιστηρίων
Πετρέλαιο

Ατμός... οι εκπτώσεις στα καύσιμα - Η άνιση μάχη με το Platts

Τα διυλιστήρια ρίχνουν τις τιμές χονδρικής στα καύσιμα - Μεγαλύτερες οι αυξήσεις του Platts ροκανίζουν τις μειώσεις σε βενζίνη και ντίζελ

Χρήστος Κολώνας
Κρουαζιέρα: Η δυναμική της Ελλάδας, η Σαντορίνη και τα νέα τέλη
Τουρισμός

Τι χρειάζεται η ελληνική κρουζιέρα - Τα νέα τέλη και η Σαντορίνη

Η φετινή θετική πορεία για την κρουζιέρα, η ενισχυμένη θέση της Μεσογείου, οι επιπτώσεις από τις αλλαγές στη Σαντορίνη και η ανάγκη σύνδεσης των νέων τελών με επενδύσεις στα λιμάνια

Λάμπρος Καραγεώργος
Οι 10 εταιρείες με τα μεγαλύτερα ταμειακά διαθέσιμα στον κόσμο [γράφημα]
World

Οι 10 εταιρείες με το μεγαλύτερο ταμείο... στον κόσμο [γράφημα]

Τα ταμειακά διαθέσιμα δεν αποτελούν απλώς ένδειξη οικονομικής ισχύος, αλλά προσφέρουν στρατηγική ευελιξία

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ελληνική οικονομία: Πόσο επηρεάζεται από τη νέα κλιμάκωση στο Ορμούζ
Economy

Πόσο επηρεάζει το Ορμούζ την ελληνική οικονομία [πίνακες]

Το ΙΟΒΕ καταγράφει ήδη σημαντικές μεταβολές στις ελληνικές εισαγωγές ενέργειας και προειδοποιεί ότι μια περαιτέρω κλιμάκωση θα μπορούσε να έχει πολύ σοβαρότερες επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία

Γιάννης Αγουρίδης
Ελαιόλαδο: Η ελιά απέναντι στην κλιματική κρίση – Απώλειες και αβεβαιότητα [πίνακες]
AGRO

Έκθεση - καμπανάκι: Τι απειλεί το ελαιόλαδο [πίνακες]

Η ξηρασία και τα ακραία καιρικά φαινόμενα πιέζουν το ελαιόλαδο – Τι αποκαλύπτει παγκόσμια έκθεση από 158 χώρες για την ελαιοκαλλιέργεια

Ανθή Γεωργίου
Περισσότερα από World
Abbot: Ερευνά δυο περιστατικά κυβερνοασφάλειας
World

Δύο περιστατικά κυβερνοασφάλειας ερευνά η Abbot

Η Abbot δεν είναι η μοναδική - Πληθαίνουν τα περιστατικά επιθέσεων σε εταιρειες του τομέα υγείας

Νότια Κορέα: Μια εταιρεία βάζει σε δοκιμασία τις σχέσεις με τις ΗΠΑ
World

Σε κόντρα ΗΠΑ - Νοτια Κορέα για τα...δεδομένα μιας εταιρείας

Αφετηρία της «διένεξης», η απόφαση της Νότιας Κορέας να επιβάλει πρόστιμο στην εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου Coupang λόγω διαρροής δεδομένων

Chanel: «Ψαλίδι» στις σχέσεις της με υπεργολάβο στην Ιταλία
World

Chanel: «Ψαλίδι» στις σχέσεις της με υπεργολάβο στην Ιταλία

Ερευνες για εκμετάλευση Κινέζων εργατών πραγματοποίησαν οι ιταλικές αρχές σε δέκα πολυτελείς οίκους μόδας, μεταξύ των οποίων οι γαλλικές Chanel και Moncler

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Ιράκ: Συμφωνίες 60 δισ. δολ. με μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες
World

Συμφωνίες 60 δισ. δολ. του Ιράκ με μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες

Η Chevron, ενδιαφέρεται για την κατασκευή ένος αγωγού που θα αποφύγει τα Στενά του Ορμούζ και θα δημιουργήσει μια άλλη διαδρομή εξαγωγής πετρελαίου από το Ιράκ

Telecom Italia: Υποστηρίζει την προσφορά εξαγοράς της Poste Italiane
World

Πρόταση 13 δισ. ευρώ της Poste Italiane για την εξαγορά της Telecom Italia

Η πρόταση των ιταλικών ταχυδρομείων έγινε δεκτή απο το διοικητικο συμβούλιο της Telecom Italia

Γιατί ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ Ευρώπης και Κίνας είναι αναπόφευκτος
World

Γιατί ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ Ευρώπης και Κίνας είναι αναπόφευκτος

Οι Βρυξέλλες έχουν συνειδητοποιήσει ότι η Κίνα συνιστά πραγματική απειλή για τη βιομηχανική παραγωγή. Έπειτα από χρόνια αδράνειας, παρά τις εσωτερικές διαφωνίες, εξετάζει μέτρα. Που θα οδηγήσουν σε σύγκρουση.

Αρχοντία Κάτσουρα
ΗΠΑ: Αρση των κυρώσεων κατά του Χονγκ Κόνγκ που επέβαλε η διοίκηση Τραμπ
World

Οι ΗΠΑ αίρουν τις εμπορικές κυρώσεις στο Χονγκ Κόνγκ - Θετική ανταπόκριση της Κίνας

Η Κίνα χαιρετίζει την αλλαγή στο καθεστώς του Χονγκ Κονγκ ως «θετική» εξέλιξη στις σχέσεις με τις ΗΠΑ

Latest News
Ιορδανία: Δύο νεκροί νεκροί στρατιώτες των ΗΠΑ από πλήγμα του Ιράν σε βάση – Ένας αγνοείται
Κόσμος

Ιορδανία: Δύο νεκροί νεκροί στρατιώτες των ΗΠΑ από πλήγμα του Ιράν σε βάση – Ένας αγνοείται

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι δύο Αμερικανοί στρατιώτες έχασαν τη ζωή του έπειτα από πλήγμα των δυνάμεων του Ιράν σε στρατιωτική βάση στην Ιορδανία. Ένας ακόμη αγνοείται, τέσσερις τραυματίστηκαν.

Abbot: Ερευνά δυο περιστατικά κυβερνοασφάλειας
World

Δύο περιστατικά κυβερνοασφάλειας ερευνά η Abbot

Η Abbot δεν είναι η μοναδική - Πληθαίνουν τα περιστατικά επιθέσεων σε εταιρειες του τομέα υγείας

Trump Stirs China Tensions With Claims That It Meddled in U.S. Elections
English Edition

Trump Stirs China Tensions With Claims That It Meddled in U.S. Elections

Allegations about 2020 vote threaten to erode an uneasy detente between the two superpowers

Πώς ο τουρισμός «φουντώνει» την ακρίβεια
Economy

Πώς ο τουρισμός «φουντώνει» την ακρίβεια

Ο τουρισμός συμβάλλει στην ελληνική οικονομία, αλλά αποτελεί και δομικό παράγοντα των πληθωριστικών πιέσεων. Έρευνα της ΤτΕ εξηγεί πώς οι ταξιδιωτικές υπηρεσίες «φουσκώνουν» τον εναρμονισμένο ΔτΚ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Βρετανία: Οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες κατακτούν την αγγλική αγορά
World

«Εισβολή» κινεζικών αυτοκινήτων στη Βρετανία

Οι πωλήσεις οχημάτων κινεζικής κατασκευής σημειώνουν ραγδαία άνοδο στη Μεγάλη Βρετανία

Brazil courts confront AI prompt injection attempts by lawyers
English Edition

Brazil courts confront AI prompt injection attempts by lawyers

Hidden text in legal filings was designed to trick court AI systems into rubber-stamping cases, exposing a new digital fraud risk

Νότια Κορέα: Μια εταιρεία βάζει σε δοκιμασία τις σχέσεις με τις ΗΠΑ
World

Σε κόντρα ΗΠΑ - Νοτια Κορέα για τα...δεδομένα μιας εταιρείας

Αφετηρία της «διένεξης», η απόφαση της Νότιας Κορέας να επιβάλει πρόστιμο στην εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου Coupang λόγω διαρροής δεδομένων

Μουντιάλ: Οι οικονομικοί νικητές και ηττημένοι του Παγκοσμίου Κυπέλλου
Επικαιρότητα

Οι νικητές και οι χαμένοι σε... χρήμα του Μουντιάλ

Τα ποσά που κερδίζει η FIFA από τα Μουντιάλ, και ειδικά το φετινό, είναι αστρονομικά

Δημήτρης Σταμούλης
Χώρες του Κόλπου: Χαρακτηρίζουν ως εγκλήματα πολέμου τις επιθέσεις του Ιράν σε πολιτικές υποδομές
Κόσμος

Χώρες του Κόλπου: Χαρακτηρίζουν ως εγκλήματα πολέμου τις επιθέσεις του Ιράν σε πολιτικές υποδομές

Το Ιράν εξαπέλυσε σήμερα και άλλες επιθέσεις εναντίον συμμάχων της Ουάσινγκτον στον Κόλπο και της Ιορδανίας, έπειτα από πλήγματα των ΗΠΑ για έβδομη νύχτα στη σειρά σε ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους

SpaceX: Ισχυρές πιέσεις στη μετοχή μετά την ιστορική IPO
Τεχνολογία

Ισχυρές πιέσεις στη SpaceX μετά την ιστορική IPO

Οι μετοχές της SpaceX υποχώρησαν κάτω από την τιμή εισαγωγής, τα hedge funds ενισχύουν τις θέσεις short, ενώ πιέσεις δέχονται και τα ομόλογα της εταιρείας

Chanel: «Ψαλίδι» στις σχέσεις της με υπεργολάβο στην Ιταλία
World

Chanel: «Ψαλίδι» στις σχέσεις της με υπεργολάβο στην Ιταλία

Ερευνες για εκμετάλευση Κινέζων εργατών πραγματοποίησαν οι ιταλικές αρχές σε δέκα πολυτελείς οίκους μόδας, μεταξύ των οποίων οι γαλλικές Chanel και Moncler

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Κατασχέσεις: Πώς θα προστατευτούν οι καταθέσεις
Tax

Πώς θα προστατευτούν οι καταθέσεις από τις κατασχέσεις

Οι νέες ρυθμίσεις αφορούν πάνω από 1,5 εκατ. οφειλέτες, κάτι που αφορά και τις καταθέσεις

Ιράν: Υπάρχει ενδεχόμενο πραξικοπήματος;
Κόσμος

Ιράν: Υπάρχει ενδεχόμενο πραξικοπήματος;

Οι σκληροπυρηνικοί του Ιράν πιστεύουν ότι οι ηγέτες της χώρας – εκείνοι που διαπραγματεύτηκαν και υπέγραψαν τη συμφωνία με τις ΗΠΑ – επιχειρούν ένα «βελούδινο πραξικόπημα» κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας

Ιράκ: Συμφωνίες 60 δισ. δολ. με μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες
World

Συμφωνίες 60 δισ. δολ. του Ιράκ με μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες

Η Chevron, ενδιαφέρεται για την κατασκευή ένος αγωγού που θα αποφύγει τα Στενά του Ορμούζ και θα δημιουργήσει μια άλλη διαδρομή εξαγωγής πετρελαίου από το Ιράκ

Ζελένσκι: Εξετάζει την απόλυση του αρχηγού του στρατού λόγω διαδηλώσεων
Κόσμος

Ζελένσκι: Εξετάζει την απόλυση του αρχηγού του στρατού λόγω διαδηλώσεων

Οι διαδηλώσεις των πολιτών στην Ουκρανία μετά την απομάκρυνση του υπουργού Άμυνας αυξάνουν την πίεση στον Ζελένσκι. Μελετά την απόλυση του αρχηγού του στρατού, ο οποίος είχε συγκρουστεί με τον υπουργό Άμυνας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Telecom Italia: Υποστηρίζει την προσφορά εξαγοράς της Poste Italiane
World

Πρόταση 13 δισ. ευρώ της Poste Italiane για την εξαγορά της Telecom Italia

Η πρόταση των ιταλικών ταχυδρομείων έγινε δεκτή απο το διοικητικο συμβούλιο της Telecom Italia

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies