Κυβερνοασφάλεια: Πηγή ανησυχίας η ασύρματη τεχνολογία για την αυτοκινητοβιομηχανία – Τι έδειξαν έρευνες

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Πιο ευάλωτη σε κυβερνοεπιθέσεις είναι η αυτοκινητοβιομηχανία λόγω της αυξανόμενης χρήσης τεχνολογίας over-the-air (OTA) για την ενημέρωση των συστημάτων των οχημάτων.

Η τεχνολογία OTA είναι μια ασύρματη τεχνολογία που μπορεί να παρέχει νέο λογισμικό, διορθώσεις και δεδομένα σε συσκευές συνδεδεμένες στο διαδίκτυο.

Όμως, η χρήση της συνδέεται με «μια μοναιδκή ανησυχία για την εθνική ασφάλεια», δήλωσε στο CNBC ο Gabriel Lim, ανώτερος αναλυτής στη Σχολή Διεθνών Σπουδών S. Rajaratnam στη Σιγκαπούρη.

«Εκτός από τις ανησυχίες για την προστασία των δεδομένων, η πιθανότητα ένας ξένος παράγοντας να σαμποτάρει τα χειριστήρια ενός κινούμενου οχήματος αποτελεί ένα ενδεχόμενο για το οποίο χώρες όπως η Νορβηγία, η Δανία και η Βρετανία έχουν εκφράσει ανησυχίες», πρόσθεσε ο Lim.

Τον Μάιο, το American Enterprise Institute προειδοποίησε ότι η προστασία του αυτοκινητοβιομηχανικού τομέα ήταν ζωτικής σημασίας για τον περιορισμό των δυνατοτήτων κατασκοπείας από ξένες κυβερνήσεις.

Κυβερνοασφάλεια: Οι κυβερνήσεις ελέγχουν τα τρωτά σημεία

Οι ανησυχίες έρχονται σε μια περίοδο που δοκιμές σε διάφορα κράτη αποκαλύπτουν τα πρώτα τρωτά σημεία.

Στα τέλη του περασμένου έτους, η νορβηγική εταιρεία λεωφορείων Ruter διεξήγαγε δοκιμές σε δύο λεωφορεία και διαπίστωσε ότι το ένα παρουσίαζε πιθανούς κινδύνους που συνδέονται με την τεχνολογία OTA.

«Υπάρχει πρόσβαση στο σύστημα ελέγχου για την μπαταρία και την τροφοδοσία μέσα από δίκτυο κινητής τηλεφωνίας μέσω μιας ρουμανικής κάρτας SIM. Θεωρητικά, αυτό το λεωφορείο μπορεί να ακινητοποιηθεί ή να καταστεί ακατάλληλο για λειτουργία από τον κατασκευαστή», ανέφερε η εταιρεία.

Η έρευνα του Ruter ώθησε στη συνέχεια το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Δανία να διεξάγουν τις δικές τους έρευνες, με το Υπουργείο Μεταφορών του Ηνωμένου Βασιλείου να δηλώνει ότι διερευνά το ζήτημα και συνεργάζεται στενά με το Εθνικό Κέντρο Κυβερνοασφάλειας της χώρας,μ αναφέρει το CNBC.

Ενώ αυτές οι έρευνες διεξήχθησαν σε λεωφορεία που κατασκευάζονται από την κινεζική εταιρεία Yutong, ο καθηγητής Shaikh δήλωσε ότι το ζήτημα υπερβαίνει τα όρια ενός κατασκευαστή ή χώρας, καθώς η τεχνολογία γίνεται όλο και πιο διαδεδομένη.

«Άλλοι τομείς που υιοθετούν τις OTA περιλαμβάνουν άλλα μέσα μεταφοράς, όπως οι θαλάσσιες και σιδηροδρομικές, η αεροδιαστημική και ιδιαίτερα τα drones, τα βιομηχανικά μηχανήματα και η ρομποτική», είπε.