 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(22) "Technology & Computing"
    [1]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(5) "Other"
    [1]=>
    string(13) "Business I.T."
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(22) "Technology & Computing"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(28) "Brand Safety Floor: Phishing"
}

Κυβερνοασφάλεια υπό πίεση: Οι ευπάθειες υπερδιπλασιάστηκαν σε έναν χρόνο

Σύμφωνα με τη Check Point, μόλις το 7,8% των ειδοποιήσεων για ευπάθειες χρειάζεται πραγματικά άμεση παρέμβαση - Το phishing επιστρέφει δυναμικά

Τεχνολογία 06.07.2026, 20:31
Σχολιάστε
Κυβερνοασφάλεια υπό πίεση: Οι ευπάθειες υπερδιπλασιάστηκαν σε έναν χρόνο
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η νέα ετήσια έκθεση «Under Pressure: The 2026 Exposure Gap Report» της Check Point Software Technologies καταγράφει ότι το 42,6% όλων των κρίσιμων εκθέσεων κινδύνου αφορούσε ευπάθειες, από 18,7% το προηγούμενο έτος, καθιστώντας τες τη σημαντικότερη κατηγορία απειλών για το 2026.

Την ίδια στιγμή, μόλις το 7,8% των ειδοποιήσεων για ευπάθειες αξιολογήθηκε τελικά ως υψηλής ή κρίσιμης προτεραιότητας, μετά τον έλεγχο της πραγματικής δυνατότητας εκμετάλλευσής τους, γεγονός που δείχνει πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα της προτεραιοποίησης.

Το χάσμα κινδύνου

Σύμφωνα με την έκθεση, η αυτοματοποίηση και τα εργαλεία επιθέσεων που αξιοποιούν Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζουν ριζικά την ταχύτητα και την κλίμακα δράσης των κυβερνοεγκληματιών. Οι επιτιθέμενοι μπορούν πλέον να εντοπίζουν και να δοκιμάζουν εκτεθειμένα συστήματα, διαπιστευτήρια και γνωστές ευπάθειες πολύ γρηγορότερα από ό,τι μπορούν να ανταποκριθούν οι παραδοσιακές διαδικασίες των ομάδων ασφαλείας.

Αυτό διευρύνει το λεγόμενο Exposure Gap, δηλαδή το χάσμα ανάμεσα στην ορατότητα, την προτεραιοποίηση και την ασφαλή αποκατάσταση των κινδύνων. Με άλλα λόγια, δεν αρκεί πλέον ένας οργανισμός να βλέπει τις απειλές, αν δεν μπορεί να ξεχωρίσει έγκαιρα ποιες είναι πραγματικά εκμεταλλεύσιμες και ποιες όχι.

Οι βασικές τάσεις

Η Check Point αναφέρει ότι οι δύο βασικότερες πηγές κρίσιμων εκθέσεων είναι οι ευπάθειες και η διαρροή εσωτερικών πληροφοριών, οι οποίες μαζί αντιστοιχούν στο 76% των κρίσιμων κινδύνων. Παράλληλα, το phishing εμφανίζει έντονη άνοδο, καθώς οι σχετικές ιστοσελίδες αντιπροσώπευσαν το 10,5% των κρίσιμων εκθέσεων το 2026, από μόλις 1% το προηγούμενο έτος.

Η εικόνα αυτή δείχνει ότι οι επιθέσεις δεν εξελίσσονται μόνο σε τεχνικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο μεθόδων εξαπάτησης. Οι οργανισμοί καλούνται να διαχειριστούν έναν συνδυασμό παραδοσιακών αδυναμιών, ανθρώπινων λαθών και αυτοματοποιημένων επιθέσεων, κάτι που αυξάνει σημαντικά τον βαθμό δυσκολίας της άμυνας.

Κλάδοι υπό πίεση

Η έκθεση καταγράφει σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ κλάδων. Οι ευπάθειες κυριαρχούν στις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας και στον Δημόσιο Τομέα, ενώ η διαρροή εσωτερικών πληροφοριών αποτελεί την κυριότερη πηγή κινδύνου στους κλάδους της Υγείας και των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών. Ιδιαίτερα η Υγεία εμφανίζει τον υψηλότερο χρόνο αποκατάστασης, κυρίως λόγω παλαιών συστημάτων, της ανάγκης για αδιάλειπτη λειτουργία και των αυστηρών διαδικασιών αλλαγών.

Παρά τις δυσκολίες, η έκθεση δείχνει ότι η γρήγορη αντίδραση είναι εφικτή όταν υπάρχει σωστή στρατηγική. Το 85,9% των προτεινόμενων διορθωτικών ενεργειών υλοποιήθηκε στους κλάδους που αναλύθηκαν, ενώ ο ταχύτερος κλάδος κατέγραψε διάμεσο χρόνο αποκατάστασης μόλις 12,6 ωρών.

Η προσέγγιση Exposure Management

Ο Yochai Corem, αντιπρόεδρος και γενικός διευθυντής Exposure Management της Check Point Software Technologies, τόνισε ότι οι επιτιθέμενοι δοκιμάζουν πλέον περισσότερα σημεία έκθεσης, σε περισσότερους οργανισμούς και με ρυθμό που είναι δύσκολο να ακολουθηθεί χειροκίνητα. Όπως σημείωσε, οι οργανισμοί που μένουν μπροστά είναι εκείνοι που μπορούν να διακρίνουν γρήγορα τους πραγματικά εκμεταλλεύσιμους κινδύνους από τον «θόρυβο» χιλιάδων ειδοποιήσεων και να τους αντιμετωπίζουν χωρίς να διαταράσσουν τη λειτουργία τους.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Check Point προβάλλει το Exposure Management ως μια ενοποιημένη διαδικασία που συνδυάζει εντοπισμό, τεκμηριωμένη προτεραιοποίηση, αξιολόγηση εκμεταλλευσιμότητας, έλεγχο υφιστάμενων μέτρων ασφαλείας και ασφαλή αποκατάσταση. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι αυτό το μοντέλο μπορεί να μειώσει ουσιαστικά το χάσμα ανάμεσα στην αναγνώριση και στην αντιμετώπιση των κινδύνων.

Η εικόνα που προκύπτει από την έκθεση είναι πως οι οργανισμοί δεν αντιμετωπίζουν πλέον μόνο περισσότερες απειλές, αλλά και ταχύτερες, πιο αυτοματοποιημένες και πιο στοχευμένες επιθέσεις. Το ζητούμενο δεν είναι απλώς η ύπαρξη εργαλείων άμυνας, αλλά η ικανότητα γρήγορης απόφασης για το ποιος κίνδυνος χρειάζεται άμεση δράση και ποιος μπορεί να περιμένει.

Η Check Point παρουσιάζει έτσι μια αγορά κυβερνοασφάλειας που περνά από την εποχή της απλής ανίχνευσης στην εποχή της διαχείρισης προτεραιοτήτων. Και σε ένα περιβάλλον όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη ενισχύει τόσο τους επιτιθέμενους όσο και τους αμυνόμενους, το πλεονέκτημα φαίνεται να ανήκει σε όσους μπορούν να αντιδρούν γρηγορότερα και πιο στοχευμένα.

Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Wall Street: Ο Dow έσπασε για λίγο το φράγμα των 53.000 μονάδων
Wall Street

Ο Dow ξεπέρασε για λίγο τις 53.000 μονάδες, ανοδικά ο Nasdaq
Nestlé Ελλάς: Κατάρρευση κερδοφορίας το 2025 λόγω εκτίναξης κόστους πρώτων υλών – Τα σχέδια για το 2026
Business

Nestlé Ελλάς: Στις «συμπληγάδες» του κόστους πρώτων υλών
Dior: Προβάδισμα έναντι της Chanel με το νυφικό της Τέιλορ Σουίφτ
World

Ο πόλεμος των…νυφικών - Dior εναντίον Channel
Ιράν: Γιατί μπορεί να δυσκολευτεί να εκκαθαρίσει τα αποθέματα πετρελαίου
World

Το Ιράν θα δυσκολευτεί να εκκαθαρίσει τα αποθέματα πετρελαίου
Κίνα: Έχει αποκτήσει το πιο σημαντικό μηχάνημα στον κόσμο;
Τεχνολογία

Έχει αποκτήσει η Κίνα το πιο σημαντικό μηχάνημα στον κόσμο;
Δημόσιες επενδύσεις: Από την υπεραπόδοση στην κατάρρευση και πάλι…πίσω
Economy

Δημόσιες επενδύσεις: Από την υπεραπόδοση στην κατάρρευση και πάλι...πίσω

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
ESM: Sell of στις ΗΠΑ και Μέση Ανατολή οι σημαντικότεροι κίνδυνοι για την ευρωζώνη – Το πλεονέκτημα της Ελλάδας
World

Ποιους κινδύνους για την ευρωζώνη «βλέπει» ο ESM -Το ατού της Ελλάδας

Η πρώτη ετήσια έκθεση του ESM για την σταθερότητα της ευρωζώνης - Οι κίνδυνοι και το πλεονέκτημα της Ελλάδας

Τζούλη Καλημέρη
Morgan Stanley: Με τιμή-στόχο στα 27 ευρώ αρχίζει την κάλυψη της ΔΕΗ
Business

ΔΕΗ: Ξεκινά κάλυψη η Morgan Stanley με τιμή-στόχο τα 27 ευρώ

Όπως αναφέρει η Morgan Stanley, από το 2019 η ΔΕΗ έχει αναδιαμορφώσει ουσιαστικά τη βάση των περιουσιακών της στοιχείων

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Citi: Στο κλειστό κλαμπ των θησαυροφυλακίων χρυσού στο Λονδίνο
Commodities

Citi: Ζυγίζει και εκκαθαρίζει χρυσό

Η Citi γίνεται το πέμπτο μέλος εκκαθάρισης της LPMCL

Τζούλη Καλημέρη
Ελληνική οικονομία: «Ψαλίδι» στην ανάπτυξη στο 1,9% και υψηλότερος πληθωρισμός στο 3,2%
Macro

«Ψαλίδι» στην ανάπτυξη στο 1,9% και υψηλός πληθωρισμός

Τι δείχνουν οι νέες προβλέψεις του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου για την ελληνική οικονομία

Γιάννης Αγουρίδης
Υδρογονάνθρακες: Νέος παίκτης (;) για γεωτρήσεις στο Ιόνιο
Φυσικό αέριο

Νέος παίκτης (;) για γεωτρήσεις στο Ιόνιο

Τι κρύβει αίτημα της HELLENiQ ENERGY στην ΕΔΕΥΕΠ για τις έρευνες σε υδρογονάνθρακες στο μπλοκ «Ιόνιο»

Χρήστος Κολώνας
AI: Πολύτιμο «εργαλείο» για εταιρείες καταλωτικών προϊόντων – Ποιοι κολοσσοί τη χρησιμοποιούν
World

AI: «Τονωτικό» στην καινοτομία - Ποιες εταιρείες τη χρησιμοποιούν

Μεγαλώνει ο κατάλογος των εταιρειών που χρησιμοποιούν AI για την παραγωγή καταναλωτικών προϊόντων

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Χρηματιστήριο Αθηνών: Γιατί η σημερινή αγορά δεν θυμίζει το 1999
Business

ΧΑ: Γιατί δεν είμαστε στα τέλη της δεκαετίας του ‘90

Οι ξένοι επενδυτές επιστρέφουν, αλλά αυτή τη φορά αγοράζουν κερδοφορία, επενδυτικά σχέδια και ισχυρούς ισολογισμούς, όχι προσδοκίες

Γιώργος Μανέττας
Το στοίχημα της επόμενης ημέρας μετά το Ταμείο Ανάκαμψης
Experts

Το στοίχημα της επόμενης ημέρας μετά το Ταμείο Ανάκαμψης

Η επόμενη ημέρα του ΤΑΑ είναι στοίχημα για τη χώρα

Δημήτρης Λιάκος - Ειρήνη-Ακριβή Νταή
Περισσότερα από Τεχνολογία
Κίνα: Έχει αποκτήσει το πιο σημαντικό μηχάνημα στον κόσμο;
Τεχνολογία

Έχει αποκτήσει η Κίνα το πιο σημαντικό μηχάνημα στον κόσμο;

H ολλανδική ASML αντικρούει τους ισχυρισμούς των ΗΠΑ για το πού εξάγει τα μηχανήματά της

Δημήτρης Σταμούλης
Κυβερνοασφάλεια υπό πίεση: Οι ευπάθειες υπερδιπλασιάστηκαν σε έναν χρόνο
Τεχνολογία

Check Point: Νέα έκρηξη στις κυβερνοευπάθειες το 2026

Σύμφωνα με τη Check Point, μόλις το 7,8% των ειδοποιήσεων για ευπάθειες χρειάζεται πραγματικά άμεση παρέμβαση - Το phishing επιστρέφει δυναμικά

Microsoft: Προς 4.800 απολύσεις, το τμήμα Xbox «κόβει» προσωπικό
Τεχνολογία

Δρομολογεί 4.800 απολύσεις η Microsoft, στην Χbox οι πιο πολλές

Το τμήμα βιντεοπαιχνιδιών Xbox της Microsoft μειώνει το προσωπικό του κατά ένα πέμπτο, ενώ τέσσερα στούντιο θα γίνουν ανεξάρτητα

Το φιλοσοφείν της τεχνητής νοημοσύνης
Tεχνητή νοημοσύνη

Το φιλοσοφείν της τεχνητής νοημοσύνης

Ο ρόλος της επιστήμης της Φιλοσοφίας στον κλάδο του AI ως προς την ασφάλεια, τη δεοντολογία και την ισορροπία αλήθειας και κολακείας στις απαντήσεις των γλωσσικών μοντέλων προς τους χρήστες

Νατάσα Μπαστέα
Τεχνητή Νοημοσύνη: Προκαλεί ή όχι απώλειες θέσεων εργασίας;
Tεχνητή νοημοσύνη

Προκαλεί ή όχι απώλειες θέσεων εργασίας η τεχνητή νοημοσύνη;

Οι ερευνητές συμφωνούν γενικά σε ένα πράγμα: η επίδραση που έχει η Τεχνητή Νοημοσύνη στην ευρύτερη οικονομία ήταν μέχρι στιγμής περιορισμένη

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Τεχνητή νοημοσύνη: Οι κορυφαίοι οικονομολόγοι του κόσμου κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου
Tεχνητή νοημοσύνη

«Καμπανάκι» από κορυφαίους οικονομολόγους για την ΑΙ

Αρκετοί έχουν προστεθεί στις φωνές που προειδοποιούν για πιθανές παγκόσμιες επιπτώσεις, σε περίπτωση που η άνθηση μετατραπεί σε ύφεση

Δημήτρης Σταμούλης
Hon Hai: Προμηθευτής της Νvidia προβλέπει πωλήσεων χάρη στη ζήτηση της τεχνητής νοημοσύνης
Tεχνητή νοημοσύνη

Η Foxconn προβλέπει ραγδαία άνοδο πωλήσεων χάρη στην ΑΙ

Τα έσοδα της Hon Hai αυξήθηκαν κατά 52% τον Ιούνιο, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία την Κυριακή

Latest News
Wall Street: Ο Dow έσπασε για λίγο το φράγμα των 53.000 μονάδων
Wall Street

Ο Dow ξεπέρασε για λίγο τις 53.000 μονάδες, ανοδικά ο Nasdaq

Οι μετοχές διατήρησαν τη θετική τους δυναμική στη Wall Street τη Δευτέρα

Nestlé Ελλάς: Κατάρρευση κερδοφορίας το 2025 λόγω εκτίναξης κόστους πρώτων υλών – Τα σχέδια για το 2026
Business

Nestlé Ελλάς: Στις «συμπληγάδες» του κόστους πρώτων υλών

Το ράλι τιμών στις πρώτες ύλες απορρόφησε τα έσοδα από τις αυξημένες πωλήσεις της Nestlé Ελλάς - Πού ποντάρει η εταιρεία στην τρέχουσα χρήση

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Dior: Προβάδισμα έναντι της Chanel με το νυφικό της Τέιλορ Σουίφτ
World

Ο πόλεμος των…νυφικών - Dior εναντίον Channel

Τεράστια προβολή έλαβε ο οίκος μόδας Dior με το νυφικό για την Τέιλορ Σουίφτ - Την ίδια ώρα, ο κλάδος αντιμετωπίζει αναιμική καταναλωτική ζήτηση

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Ιράν: Γιατί μπορεί να δυσκολευτεί να εκκαθαρίσει τα αποθέματα πετρελαίου
World

Το Ιράν θα δυσκολευτεί να εκκαθαρίσει τα αποθέματα πετρελαίου

Ο κορυφαίος εισαγωγέας αργού πετρελαίου στον κόσμο, η Κίνα, δεν έχει ενθουσιαστεί με τις αγορές πετρελαίου από Ιράν ή και αλλού

Κίνα: Έχει αποκτήσει το πιο σημαντικό μηχάνημα στον κόσμο;
Τεχνολογία

Έχει αποκτήσει η Κίνα το πιο σημαντικό μηχάνημα στον κόσμο;

H ολλανδική ASML αντικρούει τους ισχυρισμούς των ΗΠΑ για το πού εξάγει τα μηχανήματά της

Δημήτρης Σταμούλης
Δημόσιες επενδύσεις: Από την υπεραπόδοση στην κατάρρευση και πάλι…πίσω
Economy

Δημόσιες επενδύσεις: Από την υπεραπόδοση στην κατάρρευση και πάλι...πίσω

Η εικόνα για τις δημόσιες επενδύσεις από το 2004 μέχρι το 2024

Γιάννης Αγουρίδης
AI: Πολύτιμο «εργαλείο» για εταιρείες καταλωτικών προϊόντων – Ποιοι κολοσσοί τη χρησιμοποιούν
World

AI: «Τονωτικό» στην καινοτομία - Ποιες εταιρείες τη χρησιμοποιούν

Μεγαλώνει ο κατάλογος των εταιρειών που χρησιμοποιούν AI για την παραγωγή καταναλωτικών προϊόντων

Κωνσταντίνος Δημητρίου
DEPA AKTOR Joint Venture Books Vertical Corridor Gas Capacity
English Edition

DEPA AKTOR Joint Venture Books Vertical Corridor Gas Capacity

Atlantic See LNG Trade, the DEPA Commercial and AKTOR joint venture, says it booked 4.7 TWh of annual gas capacity in the 2026-2027 auctions, part of a plan to move American LNG toward the Balkans before 2030

Γερμανία: Ευνοϊκό επενδυτικό πλαίσιο για σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο
World

Γερμανία: Ευνοϊκό επενδυτικό πλαίσιο για σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο

Η κυβέρνηση συνασπιμού στη Γερμανία θα προκηρύξει διαγωνισμό για την ανάθεση ισχύος 12 GW το 2026,

Μακρόν: Ο πρώτος δυτικός ηγέτης που επισκέφθηκε τη Συρία μετά την πτώση Άσαντ
Κόσμος

Μακρόν: Ο πρώτος δυτικός ηγέτης που επισκέφθηκε τη Συρία μετά την πτώση Άσαντ

Η Γαλλία δεν ήθελε να επικοινωνήσει το ταξίδι του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν έως την άφιξή του, ιδίως για λόγους ασφαλείας

Data4: Δύο νέες τοποθετήσεις στην κορυφή του ομίλου
World

Σε φάση επιτάχυνσης η Data4 με νέα στελέχη στη διοίκηση

Η Data4 τοποθετεί δύο ανώτερα στελέχη σε καίριες θέσεις, ενόψει της αυξανόμενης ζήτησης για cloud και AI υποδομές

Κυβερνοασφάλεια υπό πίεση: Οι ευπάθειες υπερδιπλασιάστηκαν σε έναν χρόνο
Τεχνολογία

Check Point: Νέα έκρηξη στις κυβερνοευπάθειες το 2026

Σύμφωνα με τη Check Point, μόλις το 7,8% των ειδοποιήσεων για ευπάθειες χρειάζεται πραγματικά άμεση παρέμβαση - Το phishing επιστρέφει δυναμικά

ΑΑΔΕ: Ανανέωση της συνεργασίας με τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας / UNIC Athens
Tax

ΑΑΔΕ: Ανανέωση της συνεργασίας με τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας / UNIC Athens

Τι περιλαμβάνει το μνημόνιο συνεργασίας της ΑΑΔΕ

Klarna: Επιδιώκει την απόκτηση τραπεζικής άδειας στις ΗΠΑ
World

Η Klarna σχεδιάζει τράπεζα στις ΗΠΑ

Η Klarna Bank USA θα είναι ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα θα έχει την έδρα της στη Γιούτα

Γουόλερ (Fed): Η μελλοντική καθοδήγηση πρέπει να είναι ευέλικτη
World

Γουόλερ (Fed): Η μελλοντική καθοδήγηση πρέπει να είναι ευέλικτη

Η μελλοντική καθοδήγηση είναι περισσότερο τέχνη παρά επιστήμη εκτιμά ο Γουόλερ

Κάθετος Διάδρομος: Δεσμεύτηκε πάνω από το 45% της δυναμικότητας στις δημοπρασίες του ΔΕΣΦΑ
Φυσικό αέριο

Ανεβάζει στροφές... ο Κάθετος Διάδρομος - Τα bids στις δημοπρασίες

Ο Κάθετος Διάδρομος παίρνει σάρκα και οστά... - Τι δείχνουν τα αποτελέσματα των δημοπρασιών του ΔΕΣΦΑ - Η συμμετοχή των ΔΕΠΑ Εμπορίας και ATLANTIC

Χρήστος Κολώνας

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies