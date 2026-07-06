Κυβερνοασφάλεια υπό πίεση: Οι ευπάθειες υπερδιπλασιάστηκαν σε έναν χρόνο

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Η νέα ετήσια έκθεση «Under Pressure: The 2026 Exposure Gap Report» της Check Point Software Technologies καταγράφει ότι το 42,6% όλων των κρίσιμων εκθέσεων κινδύνου αφορούσε ευπάθειες, από 18,7% το προηγούμενο έτος, καθιστώντας τες τη σημαντικότερη κατηγορία απειλών για το 2026.

Την ίδια στιγμή, μόλις το 7,8% των ειδοποιήσεων για ευπάθειες αξιολογήθηκε τελικά ως υψηλής ή κρίσιμης προτεραιότητας, μετά τον έλεγχο της πραγματικής δυνατότητας εκμετάλλευσής τους, γεγονός που δείχνει πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα της προτεραιοποίησης.

Το χάσμα κινδύνου

Σύμφωνα με την έκθεση, η αυτοματοποίηση και τα εργαλεία επιθέσεων που αξιοποιούν Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζουν ριζικά την ταχύτητα και την κλίμακα δράσης των κυβερνοεγκληματιών. Οι επιτιθέμενοι μπορούν πλέον να εντοπίζουν και να δοκιμάζουν εκτεθειμένα συστήματα, διαπιστευτήρια και γνωστές ευπάθειες πολύ γρηγορότερα από ό,τι μπορούν να ανταποκριθούν οι παραδοσιακές διαδικασίες των ομάδων ασφαλείας.

Αυτό διευρύνει το λεγόμενο Exposure Gap, δηλαδή το χάσμα ανάμεσα στην ορατότητα, την προτεραιοποίηση και την ασφαλή αποκατάσταση των κινδύνων. Με άλλα λόγια, δεν αρκεί πλέον ένας οργανισμός να βλέπει τις απειλές, αν δεν μπορεί να ξεχωρίσει έγκαιρα ποιες είναι πραγματικά εκμεταλλεύσιμες και ποιες όχι.

Οι βασικές τάσεις

Η Check Point αναφέρει ότι οι δύο βασικότερες πηγές κρίσιμων εκθέσεων είναι οι ευπάθειες και η διαρροή εσωτερικών πληροφοριών, οι οποίες μαζί αντιστοιχούν στο 76% των κρίσιμων κινδύνων. Παράλληλα, το phishing εμφανίζει έντονη άνοδο, καθώς οι σχετικές ιστοσελίδες αντιπροσώπευσαν το 10,5% των κρίσιμων εκθέσεων το 2026, από μόλις 1% το προηγούμενο έτος.

Η εικόνα αυτή δείχνει ότι οι επιθέσεις δεν εξελίσσονται μόνο σε τεχνικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο μεθόδων εξαπάτησης. Οι οργανισμοί καλούνται να διαχειριστούν έναν συνδυασμό παραδοσιακών αδυναμιών, ανθρώπινων λαθών και αυτοματοποιημένων επιθέσεων, κάτι που αυξάνει σημαντικά τον βαθμό δυσκολίας της άμυνας.

Κλάδοι υπό πίεση

Η έκθεση καταγράφει σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ κλάδων. Οι ευπάθειες κυριαρχούν στις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας και στον Δημόσιο Τομέα, ενώ η διαρροή εσωτερικών πληροφοριών αποτελεί την κυριότερη πηγή κινδύνου στους κλάδους της Υγείας και των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών. Ιδιαίτερα η Υγεία εμφανίζει τον υψηλότερο χρόνο αποκατάστασης, κυρίως λόγω παλαιών συστημάτων, της ανάγκης για αδιάλειπτη λειτουργία και των αυστηρών διαδικασιών αλλαγών.

Παρά τις δυσκολίες, η έκθεση δείχνει ότι η γρήγορη αντίδραση είναι εφικτή όταν υπάρχει σωστή στρατηγική. Το 85,9% των προτεινόμενων διορθωτικών ενεργειών υλοποιήθηκε στους κλάδους που αναλύθηκαν, ενώ ο ταχύτερος κλάδος κατέγραψε διάμεσο χρόνο αποκατάστασης μόλις 12,6 ωρών.

Η προσέγγιση Exposure Management

Ο Yochai Corem, αντιπρόεδρος και γενικός διευθυντής Exposure Management της Check Point Software Technologies, τόνισε ότι οι επιτιθέμενοι δοκιμάζουν πλέον περισσότερα σημεία έκθεσης, σε περισσότερους οργανισμούς και με ρυθμό που είναι δύσκολο να ακολουθηθεί χειροκίνητα. Όπως σημείωσε, οι οργανισμοί που μένουν μπροστά είναι εκείνοι που μπορούν να διακρίνουν γρήγορα τους πραγματικά εκμεταλλεύσιμους κινδύνους από τον «θόρυβο» χιλιάδων ειδοποιήσεων και να τους αντιμετωπίζουν χωρίς να διαταράσσουν τη λειτουργία τους.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Check Point προβάλλει το Exposure Management ως μια ενοποιημένη διαδικασία που συνδυάζει εντοπισμό, τεκμηριωμένη προτεραιοποίηση, αξιολόγηση εκμεταλλευσιμότητας, έλεγχο υφιστάμενων μέτρων ασφαλείας και ασφαλή αποκατάσταση. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι αυτό το μοντέλο μπορεί να μειώσει ουσιαστικά το χάσμα ανάμεσα στην αναγνώριση και στην αντιμετώπιση των κινδύνων.

Η εικόνα που προκύπτει από την έκθεση είναι πως οι οργανισμοί δεν αντιμετωπίζουν πλέον μόνο περισσότερες απειλές, αλλά και ταχύτερες, πιο αυτοματοποιημένες και πιο στοχευμένες επιθέσεις. Το ζητούμενο δεν είναι απλώς η ύπαρξη εργαλείων άμυνας, αλλά η ικανότητα γρήγορης απόφασης για το ποιος κίνδυνος χρειάζεται άμεση δράση και ποιος μπορεί να περιμένει.

Η Check Point παρουσιάζει έτσι μια αγορά κυβερνοασφάλειας που περνά από την εποχή της απλής ανίχνευσης στην εποχή της διαχείρισης προτεραιοτήτων. Και σε ένα περιβάλλον όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη ενισχύει τόσο τους επιτιθέμενους όσο και τους αμυνόμενους, το πλεονέκτημα φαίνεται να ανήκει σε όσους μπορούν να αντιδρούν γρηγορότερα και πιο στοχευμένα.