Booking.com: Παρατείνεται η δημόσια διαβούλευση για τις προτάσεις συμμόρφωσης που υπέβαλε

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Παράταση της δημόσιας διαβούλευσης επί της πρότασης δεσμεύσεων που υπέβαλε η Booking.com για την παύση πιθανολογούμενων παραβιάσεων της ελληνικής νομοθεσίας που συνιστούν κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης έδωσε μέχρι τις 27 Ιουλίου η Επιτροπή Ανταγωνισμού, με σκοπό τη συλλογή απόψεων από φορείς της αγοράς.

Τι ερευνά η Επιτροπή Ανταγωνισμού

Ειδικότερα, η υπόθεση αφορά στη διερεύνηση, κατόπιν καταγγελίας, πρακτικών της Booking, η οποία δραστηριοποιείται στην αγορά παροχής υπηρεσιών επιγραμμικής διαμεσολάβησης για την πραγματοποίηση κρατήσεων σε ξενοδοχειακού τύπου καταλύματα μέσω Online Travel Agencies (OTAs), προκειμένου να διερευνηθεί τυχόν παράβαση για κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης.

Στο πλαίσιο της υπόθεσης η Επιτροπή Ανταγωνισμού προχώρησε σε έρευνα σε εγχώριες και διεθνείς επιχειρήσεις ΟΤΑs και σε ξενοδοχειακά καταλύματα σε όλη την Ελλάδα, τα αποτελέσματα της οποίας εγείρουν σοβαρές ανησυχίες ότι η Booking εκμεταλλεύεται τη δεσπόζουσα θέση της στην αγορά παροχής υπηρεσιών επιγραμμικής διαμεσολάβησης για πραγματοποίηση κρατήσεων σε ξενοδοχειακού τύπου καταλύματα μέσω OTAs, εφαρμόζοντας μια σειρά πρακτικών που, συνδυαστικά, έχουν τη δυνατότητα να αποκλείουν ανταγωνιστικές επιχειρήσεις OTA από την είσοδο ή την επέκτασή τους στην Ελλάδα.

Οι πρακτικές της Booking

Οι πρακτικές αυτές συνίστανται στον συνδυασμό του προεπιλεγμένου μηχανισμού κατάταξης («Default Ranking Mechanism»), του «Προγράμματος Προτεινόμενων Καταλυμάτων» και του «Προγράμματος Προτεινόμενα Plus» (εφεξής από κοινού «Προγράμματα Προτεινόμενων Καταλυμάτων») και του εκπτωτικού προγράμματος «Booking Sponsored Benefit» («BSB»).

Εκτιμάται προκαταρκτικά ότι μέσω του μηχανισμού της προεπιλεγμένης κατάταξης και των Προγραμμάτων Προτεινόμενων Καταλυμάτων, τα ξενοδοχειακού τύπου καταλύματα έχουν κίνητρα να προσφέρουν ευνοϊκότερες τιμές και όρους μέσω της πλατφόρμας της Booking σε σχέση με τις πλατφόρμες τρίτων επιχειρήσεων OTA.

Περαιτέρω, μέσω του BSB, το οποίο λειτουργεί συμπληρωματικά προς το σύστημα προεπιλεγμένης κατάταξης και τα Προγράμματα Προτεινόμενων Καταλυμάτων, η Booking μειώνει μονομερώς τις τιμές των καταλυμάτων ξενοδοχειακού τύπου για να διασφαλίσει ότι τα δωμάτια των εν λόγω καταλυμάτων θα διατίθενται μέσω της πλατφόρμας της υπό τους πιο ευνοϊκούς όρους. Οι πρακτικές αυτές, συνολικά θεωρούμενες, εκτιμάται ότι λειτουργούν εις βάρος τρίτων επιχειρήσεων ΟΤΑ και εμπίπτουν στο πεδίο περί κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης στην αγορά.

Οι δεσμεύσεις που προτίθεται να αναλάβει η Booking.com

Δεσμεύσεις σχετικά με την Προεπιλεγμένη Κατάταξη

Δέσμευση 1η: Παροχή σαφών και προσβάσιμων πληροφοριών στους Έλληνες Συνεργάτες σχετικά με τα κριτήρια και τη μεθοδολογία που διέπουν το προεπιλεγμένο σύστημα κατάταξης. Αυτές οι πληροφορίες θα εξηγούν, μεταξύ άλλων, ότι δεν χρησιμοποιούνται εξωτερικά δεδομένα τιμολόγησης ούτε διαθεσιμότητα εκτός της πλατφόρμας της Booking.com, και ότι ο αλγόριθμος προεπιλεγμένης κατάταξης λαμβάνει υπόψη πολλές παραμέτρους. Για τον σκοπό αυτό, η Booking.com θα επικαιροποιήσει την ενότητα των γενικών όρων παράδοσης (GDTs) που επεξηγεί πώς λειτουργεί το σύστημα κατάταξης της Booking.com, συμπεριλαμβανομένου του ποιες είναι οι κύριες παράμετροι που καθορίζουν την προεπιλεγμένη κατάταξη.

Δέσμευση 2η: Για να διασφαλιστεί η ευρεία απήχηση των επεξηγηματικών πληροφοριών υπό την 1η Δέσμευση, η Booking.com θα παρέχει αυτές τις πληροφορίες με πολλαπλά μέσα, επιπλέον της επικαιροποίησης των γενικών όρων παράδοσης (GDTs): (i) την προσθήκη επεξηγηματικού πλαισίου (banner) στον «Πίνακα κατάταξης» (“Ranking dashboard”) στο Extranet, (ii) την επικαιροποίηση των σχετικών άρθρων του Partner Hub, και (iii) την αποστολή επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επαναλαμβανόμενη ετησίως ή σε συχνότητα που θα συμφωνηθεί με την ΕΑ.

Δεσμεύσεις σχετικά με τα Προγράμματα Προτεινόμενων Καταλυμάτων

Δέσμευση 1η: Κατάργηση της Βαθμολογίας Απόδοσης (Performance Score) ως κριτήριο επιλεξιμότητας για τα Προγράμματα Προτεινόμενων Καταλυμάτων όσον αφορά τους Έλληνες Συνεργάτες. Για να διατηρηθεί η αξία των Προγραμμάτων Προτεινόμενων Καταλυμάτων, η Booking.com δύναται να προσαρμόσει ή να εισαγάγει εναλλακτικά κριτήρια επιλεξιμότητας στο μέλλον, τα οποία μπορεί να αφορούν και στους Έλληνες Συνεργάτες, με βάση αντικειμενικές, βασισμένες σε ποιοτικά στοιχεία παραμέτρους, οπότε και η Booking.com θα ενημερώσει την Επιτροπή Ανταγωνισμού και τους Έλληνες Συνεργάτες μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πριν από την εφαρμογή τους. Οι παράμετροι αυτές δεν θα βασίζονται σε εξωτερικές τιμές, διαθεσιμότητα εκτός της πλατφόρμας, και τον αριθμό των προηγούμενων κρατήσεων.

Δέσμευση 2η: Δημιουργία μιας ειδικής ενότητας στο Extranet που θα συγκεντρώνει όλες τις πληροφορίες σχετικά με τα Προγράμματα Προτεινόμενων Καταλυμάτων (Preferred και Preferred Plus), συμπεριλαμβανομένων των συνολικών ωφελημάτων, των κριτηρίων επιλεξιμότητας, σε δομημένη και φιλική προς τον χρήστη μορφή, και θα ειδοποιήσει τους Έλληνες Συνεργάτες σχετικά με αυτή την ενότητα στέλνοντας εφάπαξ ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Δέσμευση 3η: Συνέχιση της κοινοποίησης δεδομένων επαύξησης απόδοσης (incrementality data) στους Έλληνες Συνεργάτες μέσω της καρτέλας Advanced Performance Insights στο Extranet και παροχή επιπλέον εκπαιδευτικού υλικού προς τους συνεργάτες αυτούς, ώστε να στηρίζουν την κατανόηση των υπαρχόντων εργαλείων που αξιολογούν τον αντίκτυπο της συμμετοχής τους στα Προγράμματα Προτεινόμενων Καταλυμάτων.

Δεσμεύσεις σχετικά με το Booking Sponsored Benefit (BSB)

Δέσμευση 1η: Κατάργηση των εξωτερικών σαρώσεων τιμών/external price scans (EPO) ως κριτήριο επιλεξιμότητας για το BSB για τους Έλληνες Συνεργάτες. Η Booking.com δεν θα εισαγάγει το EPO ως κριτήριο επιλεξιμότητας για άλλα προγράμματα εκπτώσεων με τα ίδια χαρακτηριστικά με το BSB όσον αφορά τους Έλληνες Συνεργάτες.

Δέσμευση 2η: Παροχή των ακόλουθων πληροφοριών σχετικά με την εφαρμογή του BSB στους Έλληνες Συνεργάτες: (i) το ποσοστό των κρατήσεών τους που έχουν υποβληθεί σε μειώσεις τιμών BSB τις τελευταίες 30 ημέρες, επικαιροποιώντας τα δεδομένα σε κυλιόμενη βάση, ήτοι μέρα με τη μέρα, (ii) τη μέση ποσοστιαία (%) μείωση της τιμής BSB που εφαρμόστηκε στα καταλύματά τους τις τελευταίες 30 ημέρες, επικαιροποιώντας τα δεδομένα σε κυλιόμενη βάση, ήτοι μέρα με τη μέρα, και (iii) μια δυαδική ένδειξη (ναι/όχι) για να διευκρινιστεί μετά από κάθε κράτηση εάν έχει υπαχθεί σε μείωση τιμής BSB.

Οι Δεσμεύσεις θα παραμείνουν σε ισχύ για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών από την υλοποίησή τους.