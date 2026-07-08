Επιτροπή Ανταγωνισμού: Στο μικροσκόπιο οι πρακτικές της Booking.com

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Σοβαρές ενδείξεις για κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης της Booking. com στην ελληνική αγορά διαπιστώνει κατά τη πρώτη φάση των ερευνών της η Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία έθεσε σε δημόσια διαβούλευση την πρόταση δεσμέυσεων που υπέβαλε η εταιρεία, καλώντας ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, ανταγωνιστικές πλατφόρμες και κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσουν τις παρατηρήσεις τους έως τις 20 Ιουλίου.
Τι ερευνά η Επιτροπή Ανταγωνισμού
Ειδικότερα, η υπόθεση αφορά στη διερεύνηση, κατόπιν καταγγελίας, πρακτικών της Booking, η οποία δραστηριοποιείται στην αγορά παροχής υπηρεσιών επιγραμμικής διαμεσολάβησης για την πραγματοποίηση κρατήσεων σε ξενοδοχειακού τύπου καταλύματα μέσω Online Travel Agencies (OTAs), προκειμένου να διερευνηθεί τυχόν παράβαση για κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης.
Στο πλαίσιο της υπόθεσης η Επιτροπή Ανταγωνισμού προχώρησε σε έρευνα σε εγχώριες και διεθνείς επιχειρήσεις ΟΤΑs και σε ξενοδοχειακά καταλύματα σε όλη την Ελλάδα, τα αποτελέσματα της οποίας εγείρουν σοβαρές ανησυχίες ότι η Booking εκμεταλλεύεται τη δεσπόζουσα θέση της στην αγορά παροχής υπηρεσιών επιγραμμικής διαμεσολάβησης για πραγματοποίηση κρατήσεων σε ξενοδοχειακού τύπου καταλύματα μέσω OTAs, εφαρμόζοντας μια σειρά πρακτικών που, συνδυαστικά, έχουν τη δυνατότητα να αποκλείουν ανταγωνιστικές επιχειρήσεις OTA από την είσοδο ή την επέκτασή τους στην Ελλάδα.
Οι πρακτικές της Booking
Οι πρακτικές αυτές συνίστανται στον συνδυασμό του προεπιλεγμένου μηχανισμού κατάταξης («Default Ranking Mechanism»), του «Προγράμματος Προτεινόμενων Καταλυμάτων» και του «Προγράμματος Προτεινόμενα Plus» (εφεξής από κοινού «Προγράμματα Προτεινόμενων Καταλυμάτων») και του εκπτωτικού προγράμματος «Booking Sponsored Benefit» («BSB»).
Εκτιμάται προκαταρκτικά ότι μέσω του μηχανισμού της προεπιλεγμένης κατάταξης και των Προγραμμάτων Προτεινόμενων Καταλυμάτων, τα ξενοδοχειακού τύπου καταλύματα έχουν κίνητρα να προσφέρουν ευνοϊκότερες τιμές και όρους μέσω της πλατφόρμας της Booking σε σχέση με τις πλατφόρμες τρίτων επιχειρήσεων OTA.
Περαιτέρω, μέσω του BSB, το οποίο λειτουργεί συμπληρωματικά προς το σύστημα προεπιλεγμένης κατάταξης και τα Προγράμματα Προτεινόμενων Καταλυμάτων, η Booking μειώνει μονομερώς τις τιμές των καταλυμάτων ξενοδοχειακού τύπου για να διασφαλίσει ότι τα δωμάτια των εν λόγω καταλυμάτων θα διατίθενται μέσω της πλατφόρμας της υπό τους πιο ευνοϊκούς όρους. Οι πρακτικές αυτές, συνολικά θεωρούμενες, εκτιμάται ότι λειτουργούν εις βάρος τρίτων επιχειρήσεων ΟΤΑ και εμπίπτουν στο πεδίο περί κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης στην αγορά.
Σε διαβούλευση οι προτεινόμενες δεσμεύσεις της εταιρείας
Μετά από συσκέψεις με αρμόδια στελέχη της Επιτροπής Ανταγωνισμού η εταιρεία Booking πρότεινε την ανάληψη δεσμεύσεων προς το σκοπό παύσης της πιθανολογούμενης παράβασης.
Σήμερα, η Επιτροπή Ανταγωνισμού έθεσε αυτές τις προτεινόμενες δεσμεύσεις σε διαβούλευση και καλεί τους φορείς της αγοράς να συνεισφέρουν σε αυτήν, υποβάλλοντας τις απόψεις τους και λαμβάνοντας υπόψη τις ως άνω εκτεθείσες προκαταρκτικές ανησυχίες.
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή απόψεων των φορέων επί των προτάσεων της Booking η Επιτροπή Ανταγωνισμού όρισε την 20η Ιουλίου 2026.