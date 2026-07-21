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Ευλογιά προβάτων: Εννέα κρούσματα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Οι Υπηρεσίες, όπως λέει η Περιφέρεια, εφαρμόζουν απαρέγκλιτα, όλα τα προβλεπόμενα μέτρα με στόχο να περιοριστεί και να αντιμετωπιστεί η ευλογιά προβάτων

AGRO 21.07.2026, 09:14
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Ευλογιά προβάτων: Εννέα κρούσματα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου
Newsroom

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Σε εννέα ανέρχονται τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς των αιγοπροβάτων στην Περιφέρεια της Πελοποννήσου.

Όπως ανακοίνωσε η Περιφέρεια, έγινε επικαιροποίηση στοιχείων από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας. Πιο συγκεκριμένα, στις 10 Ιουλίου 2026, καταγράφηκε κρούσμα σε εκτροφή, στη Δήμητρα Γορτυνίας. Εκεί, θανατώθηκαν 18 πρόβατα.

Στις 19 Ιουλίου 2026, επιβεβαιώθηκαν, δύο ακόμα κρούσματα, σε εκτροφές στο χωριό Κανδήλα του δήμου της Τρίπολης. Εκεί, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα, θανατώθηκαν εβδομήντα και εκατόν εννιά ζώα, αντίστοιχα.

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου, συνεχίζουν τους εντατικούς ελέγχους και την κλινική επιτήρηση, σε όλες τις εκτροφές που είναι εντός των ζωνών προστασίας και επιτήρησης που έχουν οριστεί.

Οι Υπηρεσίες, όπως λέει η Περιφέρεια, εφαρμόζουν απαρέγκλιτα, όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για τον περιορισμό και την αντιμετώπιση της νόσου.

Τα μέτρα για την ευλογιά προβάτων

Οι κτηνοτρόφοι καλούνται:

1. Να εφαρμόζουν με αυστηρότητα τα μέτρα βιοασφάλειας στις εκτροφές τους (περίφραξη, απολυμάνσεις τροχών οχημάτων και υποδημάτων στις εισόδους-εξόδους Δτων εκμεταλλεύσεων, απολυμάνσεις υλικών και εξοπλισμού, χρήση προστατευτικής ένδυσης-υπόδησης).

2. Να αποφεύγουν με κάθε τρόπο τις μετακινήσεις ζώων.

3. Να περιορίζουν τις μετακινήσεις οχημάτων και επισκεπτών στις εγκαταστάσεις τους στο απολύτως απαραίτητο.

4. Να διασφαλίζουν τον καθαρισμό και την απολύμανση χώρων, εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων.

5. Να αποφεύγουν κάθε επαφή των ζώων τους με ζώα άγνωστης υγειονομικής κατάστασης.

6. Για τις κουρές των ζώων θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά τα μέτρα βιοασφάλειας και να δηλώνονται στο Τμήμα Κτηνιατρικής Καλαβρύτων.

7. Όλοι οι κάτοχοι οικόσιτων αιγοπροβάτων που δεν το έχουν ήδη πράξει υποχρεούνται να δηλώσουν τα ζώα τους στο Τμήμα Κτηνιατρικής Καλαβρύτων.

8. Να ενημερώνουν άμεσα την αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία σε περίπτωση εμφάνισης ύποπτων κλινικών συμπτωμάτων, όπως πυρετός, δερματικές αλλοιώσεις, οζίδια ή φλύκταινες στο δέρμα, εκκρίσεις από τα μάτια ή τη μύτη, μειωμένη γαλακτοπαραγωγή ή αυξημένη θνησιμότητα.

Σημειώνεται ότι ευλογιά των αιγοπροβάτων αποτελεί ιδιαίτερα μεταδοτικό νόσημα και για το λόγο αυτό η συνεργασία των κτηνοτρόφων με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες είναι απαραίτητη για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της κτηνοτροφικής παραγωγής της περιοχής.

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