Ευλογιά προβάτων: Επιβεβαιώθηκαν κρούσματα σε τρεις εκτροφές στην Πρέβεζα

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Σε συναγερμό έχουν τεθεί οι κτηνιατρικές αρχές και οι κτηνοτρόφοι της Πρέβεζας μετά την επιβεβαίωση κρουσμάτων με ευλογιά προβάτων σε τρεις εκτροφές στη Νέα Σαμψούντα, εκ των οποίων οι δύο είναι συστεγαζόμενες.

Να σημειωθεί ότι η Ήπειρος ήταν από τις περιφέρεις όπου μέχρι πρότινος δεν είχε «χτυπηθεί» από την ευλογιά προβάτων, ενώ ο κίνδυνος περαιτέρω διασποράς της νόσου είναι άμεσος και ιδιαίτερα σοβαρός.

Καλούνται όλοι οι κτηνοτρόφοι να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή και να εφαρμόζουν αυστηρά τα μέτρα βιοασφάλειας

Σύμφωνα με την Κτηνιατρική Υπηρεσία της Περιφέρειας Ηπείρου, έχουν τεθεί άμεσα σε εφαρμογή όλα τα προβλεπόμενα από την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία μέτρα για την αντιμετώπιση της νόσου, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη εκτεταμένη επιδημιολογική διερεύνηση και εντατικοί έλεγχοι στις εκτροφές της περιοχής.

Σε επιφυλακή οι κτηνοτρόφοι

Καλούνται όλοι οι κτηνοτρόφοι να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή και να εφαρμόζουν αυστηρά τα μέτρα βιοασφάλειας. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην καθημερινή επιθεώρηση των ζώων για την έγκαιρη αναγνώριση ύποπτων συμπτωμάτων, όπως υψηλός πυρετός, εξανθήματα, βλατίδες και εφελκίδες, ιδιαίτερα στην κοιλιακή χώρα, στους μαστούς, στις μασχάλες, στο κεφάλι και στο κάτω μέρος της ουράς.

Απαγορεύεται κάθε μη εγκεκριμένη μετακίνηση αιγοπροβάτων, ενώ οι μετακινήσεις οχημάτων, εξοπλισμού και προσώπων στις εκτροφές πρέπει να περιορίζονται στο απολύτως αναγκαίο και να συνοδεύονται από αυστηρή εφαρμογή των μέτρων απολύμανσης.

«Οποιοδήποτε ύποπτο περιστατικό ή ασυνήθιστη θνησιμότητα πρέπει να δηλώνεται άμεσα στην Κτηνιατρική Υπηρεσία. Η έγκαιρη αναγγελία είναι καθοριστικής σημασίας για τον περιορισμό της διασποράς της νόσου και την προστασία του ζωικού κεφαλαίου», επισημαίνεται.

Η Κτηνιατρική Υπηρεσία παρακολουθεί συνεχώς την εξέλιξη της επιδημιολογικής κατάστασης και θα ενημερώνει άμεσα για κάθε νέα εξέλιξη ή πρόσθετο μέτρο που θα απαιτηθεί. «Η συνεργασία όλων των είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της επιζωοτίας», σημειώνεται.