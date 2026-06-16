Ευλογιά προβάτων: Σε συναγερμό η Αρκαδία – Εντοπίστηκε νέο κρούσμα

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Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά τον εντοπισμό κρούσματος με ευλογιά προβάτων, που επιβεβαιώθηκε σε εκτροφή της ΠΕ Αρκαδίας στα όρια με την ΠΕ Αχαΐας και σε κοντινή απόσταση με την Τοπική Κοινότητα Δάφνη του Δήμου Καλαβρύτων.

Μετά την εξέλιξη αυτή, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας εντείνουν τους ελέγχους και την επιδημιολογική επιτήρηση στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, εφαρμόζοντας όλα τα προβλεπόμενα μέτρα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Από 15-06-2026 έχει τοποθετηθεί και λειτουργεί στη κοινότητα της Δάφνης απολυμαντικός σταθμός

Τα μέτρα για την ευλογιά προβάτων

Για τον λόγο αυτό, καλούνται οι κτηνοτρόφοι:

1. Να εφαρμόζουν με αυστηρότητα τα μέτρα βιοασφάλειας στις εκτροφές τους (περίφραξη, απολυμάνσεις τροχών οχημάτων και υποδημάτων στις εισόδους-εξόδους Δτων εκμεταλλεύσεων, απολυμάνσεις υλικών και εξοπλισμού, χρήση προστατευτικής ένδυσης-υπόδησης).

2. Να αποφεύγουν με κάθε τρόπο τις μετακινήσεις ζώων.

3. Να περιορίζουν τις μετακινήσεις οχημάτων και επισκεπτών στις εγκαταστάσεις τους στο απολύτως απαραίτητο.

4. Να διασφαλίζουν τον καθαρισμό και την απολύμανση χώρων, εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων.

5. Να αποφεύγουν κάθε επαφή των ζώων τους με ζώα άγνωστης υγειονομικής κατάστασης.

6. Για τις κουρές των ζώων θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά τα μέτρα βιοασφάλειας και να δηλώνονται στο Τμήμα Κτηνιατρικής Καλαβρύτων.

7. Όλοι οι κάτοχοι οικόσιτων αιγοπροβάτων που δεν το έχουν ήδη πράξει υποχρεούνται να δηλώσουν τα ζώα τους στο Τμήμα Κτηνιατρικής Καλαβρύτων.

8. Να ενημερώνουν άμεσα την αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία σε περίπτωση εμφάνισης ύποπτων κλινικών συμπτωμάτων, όπως πυρετός, δερματικές αλλοιώσεις, οζίδια ή φλύκταινες στο δέρμα, εκκρίσεις από τα μάτια ή τη μύτη, μειωμένη γαλακτοπαραγωγή ή αυξημένη θνησιμότητα.

9. Από 15-06-2026 έχει τοποθετηθεί και λειτουργεί στη κοινότητα της Δάφνης απολυμαντικός σταθμός έτσι ώστε όλα τα οχήματα που μεταφέρουν γάλα, ζώα, ζωοτροφές, θα πρέπει να διέρχονται από το σταθμό, να απολυμαίνονται και να παραλαμβάνουν τη βεβαίωση απολύμανσης.

Σημειώνεται ότι ευλογιά των αιγοπροβάτων αποτελεί ιδιαίτερα μεταδοτικό νόσημα και για το λόγο αυτό η συνεργασία των κτηνοτρόφων με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες είναι απαραίτητη για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της κτηνοτροφικής παραγωγής της περιοχής.