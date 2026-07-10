Ευλογιά προβάτων: Παρατείνονται τα προληπτικά μέτρα στην Κρήτη

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Παρατείνονται τα άμεσα, προληπτικά μέτρα για την προστασία της κτηνοτροφίας του νησιού από την ευλογιά προβάτων στην Κρήτη. Η απόφαση ελήφθη λόγω των αυξημένων κρουσμάτων στην ηπειρωτική Ελλάδα και της ανάγκης θωράκισης του ζωικού κεφαλαίου της Κρήτης.

Παρότι η Κρήτη παραμένει «ελεύθερη» από τη νόσο, η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού και η δυνατότητα επιβίωσής του στο περιβάλλον έως και 6 μήνες, καθιστούν επιβεβλημένη την αυστηρή εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας και τον περιορισμό των μετακινήσεων.

Εξακολουθεί να ισχύει η απαγόρευση εισόδου αιγοπροβάτων στην Κρήτη από εκτροφές της υπόλοιπης Ελλάδας

Τα μέτρα ισχύουν από την Παρασκευή 10-07-2026 έως την Πέμπτη 23-07-2026, οπότε και θα επανεκτιμηθούν.

Τι ισχύει για τις μετακινήσεις ζώων

Οι μετακινήσεις αιγοπροβάτων για σφαγή επιτρέπονται σε όλη την Κρήτη και για αναπαραγωγή περιορίζονται αυστηρά εντός της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας.

Σε ό,τι αφορά τις μετακινήσεις για χειμερινό βοσκότοπο, εξακολουθούν να επιτρέπονται (αλλαγή βοσκοτόπου) τόσο εντός όσο και εκτός της εκάστοτε Περιφερειακής Ενότητας, πάντα εντός Κρήτης, σύμφωνα με τις ισχύουσες προϋποθέσεις.

Απαγορεύεται αυστηρά η ταυτόχρονη μεταφορά αιγοπροβάτων που προέρχονται από διαφορετικές εκτροφές, ενώ όλες οι μετακινήσεις διενεργούνται υποχρεωτικά με υγειονομικά πιστοποιητικά και με κατάλληλα πιστοποιημένα οχήματα που έχουν απολυμανθεί πριν τη φόρτωση.

Η εγκατάσταση προορισμού πρέπει να έχει καθαριστεί και απολυμανθεί πριν την είσοδο των ζώων. Τα ζώα παραμένουν σε καραντίνα για 21 ημέρες.

Επίσης, εξακολουθεί να ισχύει η απαγόρευση εισόδου αιγοπροβάτων στην Κρήτη από εκτροφές της υπόλοιπης Ελλάδας.

Μέτρα βιοασφάλειας για την ευλογιά προβάτων

Οι ιδιοκτήτες εκμεταλλεύσεων καλούνται να τηρούν αυστηρά τα παρακάτω:

Περίφραξη: Θωράκιση των εγκαταστάσεων για αποτροπή εισόδου/εξόδου ζώων.

Απολύμανση: Εγκατάσταση και χρήση απολυμαντικής τάφρου ή τάπητα με βιοκτόνο στις εισόδους/εξόδους οχημάτων.

Περιορισμός Επισκέψεων: Απαγόρευση εισόδου σε άσχετα άτομα και οχήματα. Εάν απαιτείται είσοδος, λαμβάνονται μέτρα (ποδονάρια, φόρμες).

Χώρος Απομόνωσης: Δημιουργία χώρου καραντίνας για νεοεισερχόμενα ή ύποπτα ζώα, απομονωμένου από την υπόλοιπη εκτροφή.

Ζωοτροφές: Έλεγχος προέλευσης ζωοτροφών (απαγορεύεται η προμήθεια από απαγορευμένες ζώνες).

Υγιεινή Προσωπικού: Χρήση ξεχωριστού ρουχισμού και υποδημάτων εντός της εκτροφής.

Μυοκτονία/Απεντόμωση: Τακτική καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών και απομάκρυνση εστιών ρύπανσης/λιμναζόντων υδάτων.

Καθημερινός Έλεγχος: Ενημέρωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών σε περίπτωση παραμικρής υποψίας συμπτωμάτων.

Απαγόρευση Δανεισμού: Δεν χρησιμοποιούνται κοινά εργαλεία, ζώα ή προσωπικό με άλλες εκτροφές.

Οδηγίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

Τα σφαγεία πρέπει να επαγρυπνούν για ύποπτα περιστατικά και άμεση ενημέρωση Κτηνιατρικής Υπηρεσίας, να τηρούν αυξημένα μέτρα βιοασφάλειας (απολυμαντική τάφρος, σχολαστικοί καθαρισμοί) και να παραλαμβάνουν ζώα μόνο με τα πλήρη συνοδευτικά έγγραφα και σήμανση.

Τα τυροκομεία – εγκαταστάσεις γάλακτος:

Παραλαβή γάλακτος μόνο από εκτροφές χωρίς περιοριστικά μέτρα Ευλογιάς (και σε καθεστώς Μ4 για τον μελιταίο πυρετό).

Αυστηρή απολύμανση των βυτιοφόρων (ιδιαίτερα στους τροχούς) πριν την είσοδο και πριν την έξοδο από κάθε εκτροφή. Τήρηση σχετικού αρχείου.

Εμπόριο Ζωοτροφών και Μεταφορείς:

Απολύμανση οχημάτων κατά την άφιξη και αναχώρηση από εγκαταστάσεις. Συνιστάται πλύσιμο ελαστικών από χώματα πριν την απολύμανση.

Οδηγοί/Μεταφορείς: Χρήση φόρμας και ποδωναρίων μιας χρήσης, τα οποία καταστρέφονται επιτόπου μετά τη φόρτωση/εκφόρτωση.

Εισαγωγές: Επιχειρήσεις που διακινούν ζωοτροφές φυτικής προέλευσης από Βουλγαρία και Ρουμανία οφείλουν να ενημερώνουν τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής της Π.Ε. τους, δύο ημέρες πριν τη μεταφορά.

Ιδιώτες Κτηνίατροι και Κτηνίατροι Εκτροφής:

Καλούνται σε αυξημένη επαγρύπνηση για τον έγκαιρο εντοπισμό ύποπτων κρουσμάτων και την άμεση ενημέρωση των αρχών. Απαιτείται η αυστηρή τήρηση ατομικών μέτρων προστασίας (ΜΑΠ) και η απολύμανση οχημάτων κατά τις επισκέψεις σε εκτροφές.