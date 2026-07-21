 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(17) "News and Politics"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(37) "Logistics and Transportation Industry"
    [1]=>
    string(18) "International News"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "negative"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Διώρυγα Παναμά: Μειώνει προσωρινά τις διελεύσεις λόγω Ελ Νίνιο

Σε νέα «δοκιμασία» το παγκόσμιο εμπόριο καθώς η Διώρυγα του Παναμά περιορίζει τις κρατήσεις

World 21.07.2026, 22:24
Σχολιάστε
Διώρυγα Παναμά: Μειώνει προσωρινά τις διελεύσεις λόγω Ελ Νίνιο
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ενα νέο «πονοκέφαλο»  αντιμετωπίζει το παγκόσμιο εμπόριο – πέραν αυτού στη Μέση Ανατολή – καθώς η Διώρυγα του Παναμά προχωρά στην περικοπή ορισμένων θέσεων κράτησης πλοίων λόγω προβλημάτων στην παροχή νερού.

Η Αρχή της Διώρυγας του Παναμά θα αναστείλει προσωρινά μέρος του συστήματος κρατήσεων για πλοία που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τη διώρυγα που συνδέει τον Ειρηνικό με τον Ατλαντικό Ωκεανό, σύμφωνα με τον ναυτιλιακό πράκτορα Norton Lilly.  Μεταξύ των λόγων αναφέρεται η πιθανότητα εμφάνισης του φαινομένου El Niño, το οποίο μπορεί να επηρεάσει τις καιρικές συνθήκες και να περιορίσει τις ζωτικής σημασίας ροές νερού, ανέφερε η εταιρεία.

Η πιο περιορισμένη πρόσβαση στη διώρυγα του Παναμά έρχεται σε μια περίοδο που και άλλα παγκόσμια σημεία συμφόρησης αντιμετωπίζουν διαταραχές, επιβραδύνοντας το εμπόριο και αυξάνοντας το κόστος. Στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ έχει οδηγήσει τη ναυτιλιακή κίνηση μέσω του Στενού του Ορμούζ σχεδόν σε πλήρη ακινησία, μετά από επιθέσεις εναντίον πλοίων. Αλλού, η μαχητική ομάδα των Χούτι της Υεμένης, που υποστηρίζεται από το Ιράν, έχει απειλήσει τη ναυτιλία μέσω του Στενού Μπαμπ ελ-Μαντέμπ στην Ερυθρά Θάλασσα.

Αναστολή των δημοπρασιών

Οι καθημερινές δημοπρασίες της λεγόμενης «τρίτης περιόδου» για την κατηγορία Panamax της διώρυγας θα ανασταλούν από τις 25 Ιουλίου έως νεωτέρας, λόγω των τρεχουσών και προβλεπόμενων επιπέδων νερού στη λίμνη Γκατούν, όπως ανέφερε η Norton Lilly σε ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της. Ως αποτέλεσμα, η ημερήσια χωρητικότητα κρατήσεων θα μειωθεί από 36 σε 34 πλοία, ανέφερε.
Η αναστολή εφαρμόζεται με βάση τις τρέχουσες υδρολογικές συνθήκες, καθώς και την πιθανή εμφάνιση του καιρικού φαινομένου «Ελ Νίνιο», ανέφερε η εταιρεία, επικαλούμενη την Αρχή.

Προηγούμενα φαινόμενα «Ελ Νίνιο» έχουν στεγνώσει τις λίμνες γλυκού νερού που τροφοδοτούν τη διώρυγα, αναγκάζοντας την Αρχή να επιβάλει ημερήσιους περιορισμούς στη διέλευση.

Η αναστολή στη Διώρυγα του Παναμά θα σημαίνει λιγότερες ευκαιρίες για την εξασφάλιση χρονοθυρίδων, μεγαλύτερο ανταγωνισμό για τις διαθέσιμες θέσεις στις περιόδους 1 και 2, καθώς και ενδεχομένως «μεγαλύτερες προκλήσεις» για τα πλοία χωρίς επιβεβαιωμένες κρατήσεις, ανέφερε η Norton Lilly.

Η λίμνη Γκατούν, η οποία βρίσκεται πάνω από τη διώρυγα έχει επί του παρόντος βάθος 84,6 πόδια (25,8 μέτρα), λίγο κάτω από τον μέσο όρο των τελευταίων πέντε ετών για τον Ιούλιο, που είναι 84,7 πόδια, σύμφωνα με την Αρχή της Διώρυγας του Παναμά. Προβλέπεται ότι τα επίπεδα των υδάτων θα συνεχίσουν να μειώνονται τους επόμενους μήνες, φτάνοντας τα 83,8 πόδια μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου, 1,4 πόδια κάτω από τον μέσο όρο των τελευταίων πέντε ετών.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Διώρυγα Παναμά: Μειώνει προσωρινά τις διελεύσεις λόγω Ελ Νίνιο
World

Η Διώρυγα του Παναμά μειώνει τις διελεύσεις λόγω Ελ Νίνιο
Πετρέλαιο: Τα ασιατικά διυλιστήρια στρέφονται στο Σουέζ για το σαουδαραβικό πετρέλαιο
World

Μέσω Σουέζ η μεταφορά πετρελαίου στα ασιατικά διυλιστήρια
Γαλλία: Οι επιπτώσεις των επαναλαμβανόμενων καυσώνων στην οικονομία
World

Τι στοιχίζουν οι καύσωνες στη γαλλική οικονομία
Άμπου Ντάμπι: Εγκρίνει έργο φυσικού αερίου αξίας 6,2 δισ. δολαρίων
World

Άμπου Ντάμπι: Εγκρίνει έργο φυσικού αερίου αξίας 6,2 δισ. δολαρίων
Μέση Ανατολή: Νέα προβλήματα στη ναυσιπλοϊα απο την εμπλοκή των Χούθι
World

Νέο σοκ για την αγορά πετρελαίου από την εμπλοκή των Χούθι
Καύσωνας: Αυξάνει τις οικονομικές πιέσεις στις χώρες της ΕΕ – Ορατός ο κίνδυνος πληθωρισμού στα τρόφιμα
Κλιματική αλλαγή

Γιατί ο καύσωνας απειλεί τις οικονομίες της ΕΕ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Η αντίσταση της ΕΕ θα συρρικνώσει το «πακέτο» της IPO της Shein
Reuters Breakingviews

Πώς η ΕΕ «πληγώνει» την IPO της Shein

Η τύχη της Shein ενδέχεται να «ξεθωριάζει» ταχύτερα από ό,τι η γρήγορη μόδα της

Katrina Hamlin
Χούθι: Απειλούν με αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας, ανοίγοντας νέο μέτωπο στην ενεργειακή κρίση
World

Πώς οι Χούθι βοηθούν το Ιράν να ελέγξει την ενέργεια

Πώς ο αποκλεισμός των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα σφίγγει τον έλεγχο του Ιράν στις παγκόσμιες ενεργειακές προμήθειες

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΕΚΤ: Οι τράπεζες έσφιξαν την κάνουλα των δανείων
World

ΕΚΤ: Οι τράπεζες έσφιξαν την κάνουλα των δανείων

Η έκβαση των συνομιλιών ΗΠΑ -Ιράν αποτελεί σημαντική πηγή αβεβαιότητας - Τι αναφέρει η έκθεση της ΕΚΤ

Τζούλη Καλημέρη
Καύσωνας: Αυξάνει τις οικονομικές πιέσεις στις χώρες της ΕΕ – Ορατός ο κίνδυνος πληθωρισμού στα τρόφιμα
Κλιματική αλλαγή

Γιατί ο καύσωνας απειλεί τις οικονομίες της ΕΕ

Ο καύσωνας επιβαρύνει ήδη με πολλά δις τα κράτη μέλη της ΕΕ - Ποιες είναι οι οικονομικές επιπτώσεις και ποιες χώρες επιβαρύνονται περισσότερο

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Vitex: Αποδοτικό το 2025 παρά την πτώση κερδών – Η πρόσφατη εξαγορά και το rebranding
Business

Οι επιδόσεις της Vitex το 2025 - Το στοίχημα του rebranding

Σημαντική αύξηση των πωλήσεων κατά 6,1% πέτυχε η Vitex το 2025 - Τα κέρδη υποχώρησαν αλλά η ρευστότητα βελτιώθηκε

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Καφές: Γιατί οι καταναλωτές εγκαταλείπουν τις κάψουλες και στρέφονται στους κόκκους
World

Τέλος οι κάψουλες καφέ;

Πώς οι αλλεπάλληλες κρίσεις που αντιμετώπισε ο καφές από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση αλλάζει τις τάσεις

Μελίνα Ζιάγκου
Μειώσεις τιμών: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή βάζει δύσκολα στο νέο «κύμα» εκπτώσεων
Economy

Μειώσεις τιμών: Δυσκολεύει το στοίχημα της 1ης Σεπτεμβρίου

Η άνοδος του πετρελαίου και το ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα προβληματίζουν τη βιομηχανία για τις μειώσεις τιμών - Οι ενστάσεις για το χρονοδιάγραμμα

Δημήτρης Χαροντάκης
Πολεοδομίες σε κρίση: Η υπόθεση της Ρόδου και το σχέδιο για την επόμενη ημέρα
Ακίνητα

Το πόρισμα-φωτιά για τη Ρόδο και οι σκιές στις ΥΔΟΜ όλης της χώρας

Ελλιπείς ελέγχους για έκδοση αδειών και παραλείψεις στη βεβαίωση προστίμων αυθαιρέτων εντόπισε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας στη Ρόδο - Η επόμενη μέρα για τις πολεοδομίες

Μάχη Τράτσα
Περισσότερα από World
Διώρυγα Παναμά: Μειώνει προσωρινά τις διελεύσεις λόγω Ελ Νίνιο
World

Η Διώρυγα του Παναμά μειώνει τις διελεύσεις λόγω Ελ Νίνιο

Σε νέα «δοκιμασία» το παγκόσμιο εμπόριο καθώς η Διώρυγα του Παναμά περιορίζει τις κρατήσεις

Γαλλία: Οι επιπτώσεις των επαναλαμβανόμενων καυσώνων στην οικονομία
World

Τι στοιχίζουν οι καύσωνες στη γαλλική οικονομία

Τι αναφέρει ειδικό σημείωμα της ελληνικής πρεσβείας στο Παρίσι

Άμπου Ντάμπι: Εγκρίνει έργο φυσικού αερίου αξίας 6,2 δισ. δολαρίων
World

Άμπου Ντάμπι: Εγκρίνει έργο φυσικού αερίου αξίας 6,2 δισ. δολαρίων

Το Άμπου Ντάμπι ελπίζει να γίνει σημαντικός εξαγωγέας LNG, καθώς οι παγκόσμιοι αγοραστές αναζητούν ασφαλείς προμήθειες φυσικού αερίου.

Μέση Ανατολή: Νέα προβλήματα στη ναυσιπλοϊα απο την εμπλοκή των Χούθι
World

Νέο σοκ για την αγορά πετρελαίου από την εμπλοκή των Χούθι

Αλλαγή πορείας στην Ερυθρά θάλασσα για δυο tanker μετα από απειλές των Χούθι - Προβλήματα στις βασικές θαλάσσιες διαδρομές μεταφοράς πετρελαίου

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Καύσωνας: Αυξάνει τις οικονομικές πιέσεις στις χώρες της ΕΕ – Ορατός ο κίνδυνος πληθωρισμού στα τρόφιμα
Κλιματική αλλαγή

Γιατί ο καύσωνας απειλεί τις οικονομίες της ΕΕ

Ο καύσωνας επιβαρύνει ήδη με πολλά δις τα κράτη μέλη της ΕΕ - Ποιες είναι οι οικονομικές επιπτώσεις και ποιες χώρες επιβαρύνονται περισσότερο

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Γαλλία: Ψηφίζεται η απαγόρευση των social media για παιδιά
World

Στη γαλλική Εθνοσυνέλευση η απαγόρευση των social media για παιδιά

Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο, τα παιδιά ηλικίας κάτω των 15 ετών στη Γαλλία δεν θα επιτρέπεται να ανοίξουν λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την 1η Σεπτεμβρίου

Volkswagen: Κοντά σε πώληση μεριδίου της ινδικής μονάδας παραγωγής
World

Η Volkswagen κοντά στην πώληση μεριδίου της ινδικής μονάδας

Η συναλλαγή, εάν οριστικοποιηθεί, θα ολοκληρώσει μια πολυετή αναζήτηση από την Volkswagen για έναν τοπικό Ινδό συνεργάτη

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Latest News
Διώρυγα Παναμά: Μειώνει προσωρινά τις διελεύσεις λόγω Ελ Νίνιο
World

Η Διώρυγα του Παναμά μειώνει τις διελεύσεις λόγω Ελ Νίνιο

Σε νέα «δοκιμασία» το παγκόσμιο εμπόριο καθώς η Διώρυγα του Παναμά περιορίζει τις κρατήσεις

ΕΕ: Απαγορεύει την καταστροφή απούλητων ρούχων, υποδημάτων και αξεσουάρ ένδυσης – Τι θα ισχύει
Green

«Τέλος» στην καταστροφή απούλητων ρούχων, αξεσουάρ και υποδημάτων

Απόφαση-σταθμός της ΕΕ για την καλύτερη διαχείριση των αποθεμάτων ώστε να περιοριστεί η σπατάλη χρημάτων και φυσικών πόρων

Αλέξανδρος Καψύλης
ΙΟΒΕ: Ένας στους επτά νέους στην Ελλάδα μένει εκτός εργασίας και εκπαίδευσης
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Καμπανάκι από το ΙΟΒΕ: 1 στους 7 νέους εκτός εργασίας και εκπαίδευσης

Το παράδοξο με τους πτυχιούχους και η κατάσταση στις ελληνικές περιφέρειες, σύμφωνα με την έκθεση του ΙΟΒΕ

Γιάννης Αγουρίδης
Traffic Commander Tackles Attica’s Chronic Traffic Jams
English Edition

Traffic Commander Tackles Attica’s Chronic Traffic Jams

Greece launches Traffic Commander, an AI-powered system designed to monitor Attica’s roads in real time and tackle chronic congestion

Πετρέλαιο: Τα ασιατικά διυλιστήρια στρέφονται στο Σουέζ για το σαουδαραβικό πετρέλαιο
World

Μέσω Σουέζ η μεταφορά πετρελαίου στα ασιατικά διυλιστήρια

Η νέα διαδρομή με διέλευση από τη Διώρυγα του Σουέζ και παράκαμψη του Ακρωτηρίου της Καλής Ελπίδας στην Αφρική, θα απαιτήσει έως και τέσσερις επιπλέον εβδομάδες

Γαλλία: Οι επιπτώσεις των επαναλαμβανόμενων καυσώνων στην οικονομία
World

Τι στοιχίζουν οι καύσωνες στη γαλλική οικονομία

Τι αναφέρει ειδικό σημείωμα της ελληνικής πρεσβείας στο Παρίσι

Predator Spyware Scandal: Athens Court Rejects Ex-PM Aide’s Lawsuit Against Reporter
English Edition

Predator Spyware Scandal: Athens Court Rejects Ex-PM Aide’s Lawsuit Against Reporter

The court found that Koukakis based his reporting and commentary on the evidence available at the time

Καύσωνας: Μέτρα για τη θερμική καταπόνηση των εργαζομένων
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Καύσωνας: Μέτρα για τη θερμική καταπόνηση των εργαζομένων

Ποιές ώρες θα είναι υποχρεωτική η παύση εργασιών την Τετάρτη στις περιοχές Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Ανατολικής Πελοποννήσου και στο σύνολο της Αττικής

ElvalHalcor: Αύριο ξεκινά η διαπραγμάτευση για τις νέες μετοχές στο Χρηματιστήριο Αθηνών
Business

ElvalHalcor: Πρεμιέρα στις 22/7 για τις νέες μετοχές στο ΧΑ

Υπερκαλύφθηκε η ΑΜΚ της ElvalHalcor κατά 2,75 φορές - Πότε κατανέμονται οι μετοχές

Άμπου Ντάμπι: Εγκρίνει έργο φυσικού αερίου αξίας 6,2 δισ. δολαρίων
World

Άμπου Ντάμπι: Εγκρίνει έργο φυσικού αερίου αξίας 6,2 δισ. δολαρίων

Το Άμπου Ντάμπι ελπίζει να γίνει σημαντικός εξαγωγέας LNG, καθώς οι παγκόσμιοι αγοραστές αναζητούν ασφαλείς προμήθειες φυσικού αερίου.

Τραμπ: Ετοιμος να «πατήσει το κουμπί» σε περίπτωση που οι Χούθι επιβάλλουν αποκλεισμό της Ερυθράς Θάλασσας
Κόσμος

Ο Τραμπ απειλεί με σκληρή απάντηση τους Χούθι

Οι Χούθι απειλούν με αποκλεισμό της Ερυθράς Θάλασσας και ο πρόεδρος Τραμπ δηλώνει έτοιμος να κάνει «αυτό που πρέπει», σε περίπτωση που αυτό γίνει πράξη

ΑΧΙΑ – Alpha Finance: Στα 25,3 ευρώ η τιμή-στόχος για τη Cenergy
Business

Cenergy: Ανεβάζει στα 25,3 ευρώ την τιμή στόχο η AXIA - Alpha Finance

H ΑΧΙΑ – Alpha Finance ανεβάζει στα 25,3 ευρώ την τιμή-στόχο για τη Cenergy - Σύσταση για αγορά

Μέση Ανατολή: Νέα προβλήματα στη ναυσιπλοϊα απο την εμπλοκή των Χούθι
World

Νέο σοκ για την αγορά πετρελαίου από την εμπλοκή των Χούθι

Αλλαγή πορείας στην Ερυθρά θάλασσα για δυο tanker μετα από απειλές των Χούθι - Προβλήματα στις βασικές θαλάσσιες διαδρομές μεταφοράς πετρελαίου

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Greek Consumers Cut Costs as Holiday Spending Stays Cautious
English Edition

Greek Consumers Cut Costs as Holiday Spending Stays Cautious

Rising prices are reshaping shopping and travel habits in Greece, with consumers prioritizing value, comparing prices more carefully and choosing more affordable holiday options

ΑΑΔΕ: Καταβάλλεται η 2η δόση επιστροφής ΕΦΚ πετρελαίου κίνησης σε 88.833 αγρότες
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Πληρωμή 24,79 εκατ. από την ΑΑΔΕ για επιστροφή ΕΦΚ πετρελαίου κίνησης

Το συνολικό ποσό της σημερινής καταβολής από την ΑΑΔΕ ανέρχεται σε 24.790.488,49 ευρώ και αφορά αγορές του 2ου τριμήνου 2026

Τράπεζα Χανίων: Συμμετέχει στο πιλοτικό πρόγραμμα για το ψηφιακό ευρώ
Τράπεζες

Η Τράπεζα Χανίων συμμετέχει στο πιλοτικό πρόγραμμα για το ψηφιακό ευρώ

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων επιλέχθηκε από το Ευρωσύστημα για να συμμετάσχει στο πιλοτικό πρόγραμμα ανάπτυξης και δοκιμής του ψηφιακού ευρώ

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies