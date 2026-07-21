Διώρυγα Παναμά: Μειώνει προσωρινά τις διελεύσεις λόγω Ελ Νίνιο

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Ενα νέο «πονοκέφαλο» αντιμετωπίζει το παγκόσμιο εμπόριο – πέραν αυτού στη Μέση Ανατολή – καθώς η Διώρυγα του Παναμά προχωρά στην περικοπή ορισμένων θέσεων κράτησης πλοίων λόγω προβλημάτων στην παροχή νερού.

Η Αρχή της Διώρυγας του Παναμά θα αναστείλει προσωρινά μέρος του συστήματος κρατήσεων για πλοία που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τη διώρυγα που συνδέει τον Ειρηνικό με τον Ατλαντικό Ωκεανό, σύμφωνα με τον ναυτιλιακό πράκτορα Norton Lilly. Μεταξύ των λόγων αναφέρεται η πιθανότητα εμφάνισης του φαινομένου El Niño, το οποίο μπορεί να επηρεάσει τις καιρικές συνθήκες και να περιορίσει τις ζωτικής σημασίας ροές νερού, ανέφερε η εταιρεία.

Η πιο περιορισμένη πρόσβαση στη διώρυγα του Παναμά έρχεται σε μια περίοδο που και άλλα παγκόσμια σημεία συμφόρησης αντιμετωπίζουν διαταραχές, επιβραδύνοντας το εμπόριο και αυξάνοντας το κόστος. Στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ έχει οδηγήσει τη ναυτιλιακή κίνηση μέσω του Στενού του Ορμούζ σχεδόν σε πλήρη ακινησία, μετά από επιθέσεις εναντίον πλοίων. Αλλού, η μαχητική ομάδα των Χούτι της Υεμένης, που υποστηρίζεται από το Ιράν, έχει απειλήσει τη ναυτιλία μέσω του Στενού Μπαμπ ελ-Μαντέμπ στην Ερυθρά Θάλασσα.

Αναστολή των δημοπρασιών

Οι καθημερινές δημοπρασίες της λεγόμενης «τρίτης περιόδου» για την κατηγορία Panamax της διώρυγας θα ανασταλούν από τις 25 Ιουλίου έως νεωτέρας, λόγω των τρεχουσών και προβλεπόμενων επιπέδων νερού στη λίμνη Γκατούν, όπως ανέφερε η Norton Lilly σε ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της. Ως αποτέλεσμα, η ημερήσια χωρητικότητα κρατήσεων θα μειωθεί από 36 σε 34 πλοία, ανέφερε.

Η αναστολή εφαρμόζεται με βάση τις τρέχουσες υδρολογικές συνθήκες, καθώς και την πιθανή εμφάνιση του καιρικού φαινομένου «Ελ Νίνιο», ανέφερε η εταιρεία, επικαλούμενη την Αρχή.

Προηγούμενα φαινόμενα «Ελ Νίνιο» έχουν στεγνώσει τις λίμνες γλυκού νερού που τροφοδοτούν τη διώρυγα, αναγκάζοντας την Αρχή να επιβάλει ημερήσιους περιορισμούς στη διέλευση.

Η αναστολή στη Διώρυγα του Παναμά θα σημαίνει λιγότερες ευκαιρίες για την εξασφάλιση χρονοθυρίδων, μεγαλύτερο ανταγωνισμό για τις διαθέσιμες θέσεις στις περιόδους 1 και 2, καθώς και ενδεχομένως «μεγαλύτερες προκλήσεις» για τα πλοία χωρίς επιβεβαιωμένες κρατήσεις, ανέφερε η Norton Lilly.

Η λίμνη Γκατούν, η οποία βρίσκεται πάνω από τη διώρυγα έχει επί του παρόντος βάθος 84,6 πόδια (25,8 μέτρα), λίγο κάτω από τον μέσο όρο των τελευταίων πέντε ετών για τον Ιούλιο, που είναι 84,7 πόδια, σύμφωνα με την Αρχή της Διώρυγας του Παναμά. Προβλέπεται ότι τα επίπεδα των υδάτων θα συνεχίσουν να μειώνονται τους επόμενους μήνες, φτάνοντας τα 83,8 πόδια μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου, 1,4 πόδια κάτω από τον μέσο όρο των τελευταίων πέντε ετών.