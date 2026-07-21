ΙΟΒΕ: Αυξήθηκε ο δείκτης οικονομικού κλίματος τον Ιούνιο

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Περαιτέρω βελτίωση στο οικονομικό κλίμα τον Ιούνιο, καθώς διαμορφώθηκε στις 108,3 μονάδες, έναντι 107,7 μονάδων τον προηγούμενο μήνα, αλλά σχεδόν αμετάβλητη σε αρνητικό έδαφος (από καταναλωτική εμπιστοσύνη κατέγραψε το ΙΟΒΕ στο Δελτίο Εξελίξεων στη Βιομηχανία, μηνός Ιουλίου 2026.

Την ίδια στιγμή, ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στη Βιοημχανία μειώθηκε σημαντικά στις 109 μονάδες τον Ιούνιο έναντι 113,9 μονάδων τον Μάιο.

Δείτε ολόκληρο το Δελτίο Εξελίξεων του ΙΟΒΕ

Πιο αναλυτικά, όσον αφορά το οικονομικό κλίμα, παρατηρείται βελτίωση προσδοκιών σε Λιανικό εμπόριο και Υπηρεσίες, ήπια υποχώρηση σε Βιομηχανία και εντονότερη σε Κατασκευές.

Ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης διαμορφώθηκε τον Ιούνιο στις -52,8 μονάδες (έναντι -52,2 μονάδων τον προηγούμενο μήνα), χαμηλότερα σε σχέση με πέρυσι (-46,9 μονάδες).

Καταγράφεται ακόμη περαιτέρω αύξηση του δείκτη βιομηχανικής παραγωγής +4,0% τον Μάιο σε ετήσια βάση στην Ελλάδα, έναντι οριακής υποχώρησης 0,3% στην ΕΕ και ενίσχυση των εξαγωγών της Βιομηχανίας τον Απρίλιο κατά 5,6% (y-o-y), με επέκταση του εμπορικού ελλείμματος στα €3,5 δισεκ., έναντι €3,2 δισεκ. ένα έτος πριν.

Παραγωγικότητα της εργασίας

Σε ό, τι αφορά την παραγωγικότητα της εργασίας στη βιομηχανία που περιλαμβάνεται ως ειδικό θέμα, επισημαίνεται ότι η κρίση χρέους ανέκοψε την πορεία σύγκλισης της παραγωγικότητας της Βιομηχανίας, αλλά πλέον ανακάμπτει. Στο σύνολο της οικονομίας βρίσκεται περίπου στο ίδιο επίπεδο πριν την κρίση.

Η Παραγωγικότητα εργασίας στη Βιομηχανία διατηρείται υψηλότερα από το σύνολο της οικονομίας την περίοδο 1995-2025, με τη διαφορά να διευρύνεται μετά το 2008. Το 2025 η διαφορά έφτασε τις €23 χιλ., έναντι περίπου €10 χιλ. το 1995.

Στην Ελλάδα, η παραγωγικότητα στη Βιομηχανία υπερβαίνει την παραγωγικότητα της οικονομίας κατά 60% για το 2025 (αναλογία 1,6), με την απόκλιση να είναι η τρίτη μεγαλύτερη μετά τη Δανία και την Ολλανδία.

Η Βιομηχανία, μαζί με τον Χρηματοπιστωτικό τομέα και τον τομέα Πληροφορικής και Επικοινωνίες υπερβαίνουν τον μέσο όρο της οικονομίας, με τη Βιομηχανία βρίσκεται στη δεύτερη θέση ανάμεσα στους βασικούς τομείς, απασχολώντας πολλαπλάσιο αριθμό εργαζομένων (9,5%).

Ισχυρή διασύνδεση παραγωγικότητας και αμοιβών, καθώς οι υψηλότερες αμοιβές εντοπίζονται σε κλάδους υψηλής παραγωγικότητας.