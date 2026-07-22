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Τανζανία: Εξετάζει την έκδοση ομολόγων σε ευρώ

Η Τανζανία έχει πάνω από μια δεκαετία να εκδώσει ομόλογο σε σκληρό νόμισμα

Markets 22.07.2026, 14:48
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Τανζανία: Εξετάζει την έκδοση ομολόγων σε ευρώ
Newsroom

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Η Τανζανία αξιολογεί την διάθεση των επενδυτών για την πρώτη διεθνή  έκδοση ομολόγων της εδώ και περισσότερο από μια δεκαετία, διοργανώνοντας ένα roadshow στο Λονδίνο την Τετάρτη.

Εκπρόσωποι της κυβέρνησης συναντώνται με διαχειριστές κεφαλαίων σε μια εκδήλωση που διοργανώνει η ICBC Standard Bank, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg. Οι συναντήσεις θα μπορούσαν να ανοίξουν το δρόμο για την πρώτη έκδοση ομολόγων της Τανζανίας σε σκληρό νόμισμα από το 2013, ανέφεραν τα ίδια άτομα.

Στην roadshow θα συμμετάσχουν αξιωματούχοι του Υπουργείου Οικονομικών της Τανζανίας, της Τράπεζας της Τανζανίας και της Αρχής Κεφαλαιαγοράς και Κινητών Αξιών.

Εκπρόσωποι της κυβέρνησης της Τανζανίας και της ICBC Standard Bank δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για σχολιασμό.

Η Τανζανία χρειάζεται 1,7 δισ. δολάρια

Η χώρα της Ανατολικής Αφρικής έχει αυξήσει τις δαπάνες του προϋπολογισμού για τη χρηματοδότηση έργων υποδομής και τη βελτίωση των κοινωνικών υπηρεσιών, αλλά έχει δει μια απότομη πτώση στην ξένη αναπτυξιακή βοήθεια εν μέσω αυξανόμενου ελέγχου του ιστορικού της στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Για να καλύψει το κενό, η κυβέρνηση δήλωσε ότι θα δανειστεί 4,43 τρισ. σελίνια (1,7 δισεκατομμύρια δολάρια) από ξένους δανειστές.

Το 2013, η Τανζανία συγκέντρωσε 600 εκατ. δολάρια μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, η οποία έληξε το 2020.

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