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Τράπεζα της Ιαπωνίας: Έτοιμη να πατήσει γκάζι στην αύξηση των επιτοκίων

Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του Bloomberg αξιωματούχοι της BoJ εξετάζουν να κινηθούν πιο γρήγορα στις αυξήσεις των επιτοκίων

World 22.07.2026, 12:52
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Τράπεζα της Ιαπωνίας: Έτοιμη να πατήσει γκάζι στην αύξηση των επιτοκίων
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Ανοιχτοί στο να αυξήσουν τα επιτόκια με ταχύτερο ρυθμό από ό,τι εκτιμούν οι οικονομολόγοι, είναι οι αξιωματούχοι της Τράπεζας της Ιαπωνίας καθώς η συνεχιζόμενη αδυναμία του γιεν αυξάνει τους ανοδικούς κινδύνους για τον πληθωρισμό, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του Bloomberg.

Η κεντρική τράπεζα αναμένεται ευρέως να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου στις 31 Ιουλίου, με τους περισσότερους παρατηρητές της Τράπεζας της Ιαπωνίας να αναμένουν μια ακόμη αύξηση τον Δεκέμβριο, αφού οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής αύξησαν τον περασμένο μήνα το βασικό επιτόκιο στο 1%, το υψηλότερο εδώ και 31 χρόνια.

Οι αξιωματούχοι της κεντρικής τράπεζας γνωρίζουν ότι πολλοί παρατηρητές της Τράπεζας της Ιαπωνίας αναμένουν ότι η τράπεζα θα κινείται περίπου μία φορά κάθε έξι μήνες, αλλά είναι ανοιχτοί στο να κινηθούν νωρίτερα από αυτό το χρονικό πλαίσιο, εάν χρειαστεί, χωρίς να έχουν κατά νου κάποια προκαθορισμένη πορεία, ανέφεραν οι πηγές που επικαλείται το αμερικανικό μέσο.

Οι αξιωματούχοι λένε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να προβλεφθούν πρόσθετοι ανοδικοί κίνδυνοι σε αυτό το σημείο, καθώς ο υποκείμενος πληθωρισμός πλησιάζει επιτέλους πολύ κοντά στην επίτευξη του στόχου του 2% που έθεσε η τράπεζα πριν από περισσότερα από 13 χρόνια.

Το γιεν

Το γιεν ενισχύθηκε στα 162,69 ανά δολάριο την Τετάρτη, από περίπου 163,13, ενώ η απόδοση των 2ετών ιαπωνικών κρατικών ομολόγων αυξήθηκε στο υψηλότερο επίπεδο από το 1995. Η απόδοση του 5ετούς αυξήθηκε στο 1,995%.

Το γιεν υποχώρησε κατά τη διάρκεια της νύχτας στο πιο αδύναμο επίπεδό του έναντι του δολαρίου εδώ και περίπου τέσσερις δεκαετίες, προκαλώντας νέες προειδοποιήσεις για πιθανή δράση από την κυβέρνηση την Τετάρτη. Οι αξιωματούχοι της Τράπεζας της Ιαπωνίας συνεχίζουν να τονίζουν ότι δεν χρησιμοποιούν τη νομισματική πολιτική για να στοχεύσουν συγκεκριμένα επίπεδα συναλλαγματικών ισοτιμιών. Ωστόσο, ο αντίκτυπος του νομίσματος στις τιμές απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, ανέφεραν οι πηγές.

«Με τις ανησυχίες να αυξάνονται για την επεκτατική δημοσιονομική πολιτική, μπορεί να υπάρχει μια αυξανόμενη άποψη ότι οι προσπάθειες για τον περιορισμό της πτώσης του γιεν μέσω μόνο της παρέμβασης στο ξένο νόμισμα έχουν τα όριά τους» αναφέρει ο Jumpei Tanaka, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής στην Pictet Asset Management Japan Ltd.

Μεταξύ άλλων παραγόντων που ανοίγουν την πόρτα για ταχύτερη δράση είναι ενδείξεις ότι ο πληθωρισμός εδραιώνεται. Οι αξιωματούχοι βλέπουν αυξανόμενες ενδείξεις ότι οι εταιρείες μετακυλίουν το υψηλότερο κόστος στους πελάτες πιο γρήγορα από ό,τι στο παρελθόν, αντανακλώντας τις αλλαγές στην τιμολογιακή συμπεριφορά από το ξέσπασμα της σύγκρουσης στο Ιράν. Σε αυτό το πλαίσιο, η ανανεωμένη πτώση του γιεν θα μπορούσε να αποτελέσει ένα ακόμη κίνητρο για τις εταιρείες να αυξήσουν τις τιμές, σύμφωνα με τις πηγές.

Ορισμένοι αξιωματούχοι βλέπουν επίσης το έργο της τράπεζας να εξελίσσεται καθώς ο υποκείμενος πληθωρισμός πλησιάζει το 2%. Αντί να προσπαθούν να ωθήσουν την αύξηση των τιμών υψηλότερα, η εστίαση των υπευθύνων χάραξης πολιτικής μετατοπίζεται σταδιακά στη διασφάλιση ότι ο πληθωρισμός παραμένει αγκυροβολημένος γύρω από τον στόχο, ανέφεραν οι πηγές.

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