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BoJ: Η Τράπεζα της Ιαπωνίας έτοιμη να αυξήσει τα επιτόκια σε υψηλό 31 ετών

Η BoJ αναμένεται ευρέως να αυξήσει τα επιτόκια στο 1% την επόμενη εβδομάδα

World 12.06.2026, 23:20
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BoJ: Η Τράπεζα της Ιαπωνίας έτοιμη να αυξήσει τα επιτόκια σε υψηλό 31 ετών
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Μια κρίσιμη δοκιμασία αντιμετωπίζει η Τράπεζα της Ιαπωνίας (BoJ) την επόμενη εβδομάδα, όταν θα χαράξει την πορεία της νομισματικής πολιτικής σε ένα ασταθές περιβάλλον αυξανόμενων τιμών ενέργειας, επίμονης αδυναμίας του γιεν και αυξανόμενης πολιτικής πίεσης.

Δεδομένων των πρόσφατων μηνυμάτων από αξιωματούχους της BoJ -συμπεριλαμβανομένου του Κυβερνήτη Καζούο Ουέντα– οι αγορές αναμένουν ευρέως ότι η κεντρική τράπεζα θα αυξήσει τα επιτόκια σε υψηλό 31 ετών για να αντιμετωπίσει το σοκ τιμών που προκύπτει από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Ενώ η πληθωριστική επιχειρηματολογία για σύσφιξη είναι σαφής, η απόφαση ενέχει τον κίνδυνο επιβράδυνσης της οικονομικής ανάπτυξης και περιορισμού των επενδύσεων ακριβώς τη στιγμή που η οικονομική ανάκαμψη της Ιαπωνίας διαμορφωνόταν, σημειώνει η Wall Street Journal.

Στο τέλος της διήμερης συνεδρίασής της την Τρίτη, η κεντρική τράπεζα της Ιαπωνίας αναμένεται να αυξήσει το επιτόκιο πολιτικής της στο 1%, το υψηλότερο επίπεδο από το 1995. Αυτό θα σηματοδοτούσε την πρώτη αύξησή της από τον περασμένο Δεκέμβριο.

Οι αγορές έχουν σχεδόν πλήρως αποτιμήσει την επανέναρξη της σύσφιξης, αντανακλώντας την αυξανόμενη ανησυχία των υπευθύνων χάραξης πολιτικής για την επιτάχυνση του υποκείμενου πληθωρισμού από την τελευταία συνεδρίαση της Τράπεζας της Ιαπωνίας στα τέλη Απριλίου.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής δεν πιστεύουν απαραίτητα ότι μια αύξηση 25 μονάδων βάσης από μόνη της μπορεί να καταστείλει τις πληθωριστικές δυνάμεις που προκαλούνται από ένα πετρελαϊκό σοκ που προκαλείται από τον πόλεμο, σύμφωνα με πηγές της WSJ. Ωστόσο, αναμένουν ότι η κίνηση αυτή θα μειώσει την πίεση στο γεν, η αδυναμία του οποίου έχει διογκώσει το κόστος εισαγωγών και έχει αυξήσει το βάρος στους εταιρικούς και καταναλωτικούς προϋπολογισμούς, ανέφεραν οι πηγές.

Ιαπωνία

Η BoJ ανησυχεί για τον πληθωρισμό

Το συμβούλιο πολιτικής βλέπει επίσης την ανάγκη προσαρμογής του πραγματικού επιτοκίου – ένα μέτρο προσαρμοσμένο στον πληθωρισμό που παραμένει βαθιά αρνητικός και πολύ χαμηλότερος από το ουδέτερο επίπεδο που δεν είναι ούτε περιοριστικός ούτε τονωτικός για την οικονομία, ανέφεραν οι πηγές. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής ανησυχούν ότι εάν ο πληθωρισμός επιταχυνθεί περισσότερο από το αναμενόμενο, η τράπεζα μπορεί να αναγκαστεί να αυξήσει απότομα τα επιτόκια αργότερα, πρόσθεσαν οι πηγές.

Ορισμένοι αξιωματούχοι γίνονται επίσης όλο και πιο επιφυλακτικοί για τα καμπανάκια κινδύνου που χτυπούν στις αγορές κρατικών ομολόγων, όπου οι αποδόσεις αυξάνονται ραγδαία. Εκτός από τους φόβους για τον πληθωρισμό και την επιδείνωση των δημοσιονομικών συνθηκών, ορισμένοι επενδυτές έχουν αρχίσει να αμφιβάλλουν για την ανεξαρτησία της Τράπεζας της Ιαπωνίας.

Αυτές οι αμφιβολίες αντικατοπτρίζουν την άποψη ότι η πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι, η οποία θεωρείται ότι τάσσεται υπέρ της χαλαρής νομισματικής πολιτικής, μπορεί να βασιστεί στην Τράπεζα της Ιαπωνίας για να διατηρήσει σταθερά τα επιτόκια στο πλαίσιο των προσπαθειών για την ενίσχυση των εγχώριων επενδύσεων.

Ο κυβερνήτης της BoJ, Ουέντα, δήλωσε πρόσφατα ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η εμπιστοσύνη της αγοράς στην ικανότητα της τράπεζας να αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό όταν χρειάζεται. Διαφορετικά, οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων θα μπορούσαν να αυξηθούν ακόμη περισσότερο.

Μια ακόμη αναστάτωση για τις ήδη ταραγμένες αγορές ήρθε όταν η Τράπεζα της Ιαπωνίας δήλωσε ότι ο Ουέντα είχε νοσηλευτεί και θα έχανε τη συνεδρίαση της επόμενης εβδομάδας. Ωστόσο, η απουσία του είναι απίθανο να αλλάξει την απόφαση για τα επιτόκια, καθώς το διοικητικό συμβούλιο φαίνεται να συμμερίζεται την ανησυχία του για την αύξηση του κόστους.

Ο αναπληρωτής κυβερνήτης Σινίτσι Ουτσίντα, ο οποίος θα δώσει την συνέντευξη Τύπου μετά τη συνεδρίαση την Τρίτη, την οποία συνήθως χειρίζεται ο Ουέντα, είναι απίθανο να παρουσιάσει απόψεις που έρχονται σε έντονη αντίθεση με τη στάση του κυβερνήτη, καθώς ο συνολικός τόνος της επικοινωνίας της τράπεζας αναμένεται να παραμείνει σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητος.

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