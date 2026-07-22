AKTOR: Εκτοξεύθηκε η ζήτηση στην ΑΜΚ – Εκτός προσφορές κάτω των 11,25 ευρώ

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Δεν θα γίνουν δεκτές προσφορές κάτω των 11,25 ευρώ ανά νέα μετοχή που υποβληθήκαν κατά τη διαδικασία βιβλίου προσφορών, ανακοίνωσε ο Ομιλος AKTOR, επισημαίνοντας ότι οι εντολές που ελήφθησαν έως τις 21 Ιουλίου 2026, ισοδυναμούν με ζήτηση πολλαπλάσια του αριθμού των Νέων Μετοχών που είναι διαθέσιμες στην ανωτέρω τιμή.

Υπενθυμίζεται ότι η ΑΜΚ της AKTOR δέχθηκε την Τρίτη βροχή προσφορών, με το εύρος της τιμής των νέων μετοχών να διαμορφώνεται σε 11,25 – 12 ευρώ.

Στις 27 Ιουλίου θα ανακοινωθεί η έκβαση της δημόσιας προσφοράς. Στις 28 του Ιουλίου οι νέες μετοχές θα εισαχθούν στο Euronext Athens.

Οι Νέες Μετοχές που προσφέρθηκαν μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς, έχουν αρχικά επιμεριστεί μεταξύ της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και της Διεθνούς Προσφοράς ως εξής:

20% των Νέων Μετοχών θα κατανεμηθεί στους επενδυτές που θα εγγραφούν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, και

80% των Νέων Μετοχών θα κατανεμηθεί στους που θα εγγραφούν στην Ιδιωτική Τοποθέτηση.

Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να μεταβάλει και να οριστικοποιήσει τον εν λόγω αρχικό επιμερισμό, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, σε συνεννόηση με τους από Κοινού Παγκόσμιους Συντονιστές και από Κοινού Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας βιβλίου προσφορών (book building process), με βάση τη ζήτηση που θα εκδηλώθηκε σε κάθε σκέλος της Συνδυασμένης Προσφοράς, με την επιφύλαξη της υλοποίησης της Κατά Προτεραιότητα Κατανομής και υπό τον όρο ότι η τελική κατανομή δεν θα έχει ως αποτέλεσμα λιγότερο από 20% των Νέων Μετοχών να κατανεμηθεί στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, εφόσον έχει εκδηλωθεί αντίστοιχη ζήτηση στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά.